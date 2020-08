Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb74811d-6da6-4d6c-b5c4-c5b94d371b71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öten közösen vettek részt egy rendezvényen, négyük tesztje pozitív eredményt hozott.\r

","shortLead":"Öten közösen vettek részt egy rendezvényen, négyük tesztje pozitív eredményt hozott.\r

","id":"20200828_koronavirusos_a_birkozovalogatott_negy_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb74811d-6da6-4d6c-b5c4-c5b94d371b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4757eb82-299e-460c-8e8a-88d295c07cd7","keywords":null,"link":"/sport/20200828_koronavirusos_a_birkozovalogatott_negy_tagja","timestamp":"2020. augusztus. 28. 05:27","title":"Koronavírusos a birkózóválogatott négy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3771e377-18ec-4344-a341-c8a314100902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy viszonylag kevéssé ismert kínai gyártóra eshet(ett) az Apple választása, hogy vegyen részt az idei iPhone-ok előállításában, mármint ami az eszközök kijelzőjét illeti. Az Apple ilyetén döntéséből több dologra is következtetnek a szakemberek.","shortLead":"Egy viszonylag kevéssé ismert kínai gyártóra eshet(ett) az Apple választása, hogy vegyen részt az idei iPhone-ok...","id":"20200828_boe_apple_uzletkotes_iphone_kijelzok_samsung_display","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3771e377-18ec-4344-a341-c8a314100902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8340fe08-7660-4db5-8106-93bb67f3a7e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_boe_apple_uzletkotes_iphone_kijelzok_samsung_display","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:03","title":"Jegyezze meg a BOE nevet – a cég, amely még komoly fejfájást okozhat a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy társasházban találtak rá a két holttestre.","shortLead":"A rendőrök egy társasházban találtak rá a két holttestre.","id":"20200827_gyilkossag_ongyilkos_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9254fc58-d760-45bc-8d9e-d5a7f7a5ad26","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_gyilkossag_ongyilkos_debrecen","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:05","title":"Megölte édesanyját, majd öngyilkos lett egy férfi Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthonok 142 gondozottja vesztette életét a járvány kezdete óta, 38 intézményben jelent meg eddig a vírus.","shortLead":"Az otthonok 142 gondozottja vesztette életét a járvány kezdete óta, 38 intézményben jelent meg eddig a vírus.","id":"20200827_koronavirus_jarvany_idosotthonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15441be6-ce1b-484b-816a-673d5983e2b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_jarvany_idosotthonok","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:42","title":"Idősotthonban halt meg a koronavírus minden negyedik magyar áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még várja a visszajelzést az önkormányzattól. Van, aki csak szóbelit kapott, így elég nagy a bizonytalanság a zárórával kapcsolatban. Arról többszöri ígéret ellenére sem kaptunk pontos számokat az önkormányzattól, hogy hány hely kapott mentességet az éjféli zárás alól, egy hete a kérelmezők harmadáról döntöttek.","shortLead":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még...","id":"20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4ff500-8464-4179-afa5-754155382920","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:15","title":"Éjféltől vége a bulinak: életbe lép a csendrendelet a VII. kerületben, sokan még engedély nélkül maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Osztie Zoltán meg is indokolta, hogy miért használja a „buzi” kifejezést.","shortLead":"Osztie Zoltán meg is indokolta, hogy miért használja a „buzi” kifejezést.","id":"20200827_Mi_keresztenyek_aztan_igazan_nem_belyegzunk_meg_senkit__mondta_a_pap_majd_buzizott_egyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9f462d-80d3-4573-bb08-ac6fddc96ecc","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Mi_keresztenyek_aztan_igazan_nem_belyegzunk_meg_senkit__mondta_a_pap_majd_buzizott_egyet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:02","title":"„Mi, keresztények aztán igazán nem bélyegzünk meg senkit” – mondta a pap, majd buzizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae83143-231a-4930-bb1c-6c182d023b23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a vízhiány, de a lopás miatt is folyamatosan apad a világ vízkészlete.","shortLead":"A klímaváltozás miatt is egyre fenyegetőbb veszélyt jelent a vízhiány, de a lopás miatt is folyamatosan apad a világ...","id":"20200827_A_vilag_vizkeszletenek_akar_felet_minden_evben_ellopjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae83143-231a-4930-bb1c-6c182d023b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef383ffa-7470-4eb7-b5a4-5f05d472e2f5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_A_vilag_vizkeszletenek_akar_felet_minden_evben_ellopjak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:31","title":"A világ vízkészletének akár felét minden évben ellopják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfe97f3-a2cb-4897-b3d5-d65ea37c7dbe","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A legismertebb magyar mennybemenetele és pokoljárása – két félidőben. A nemzeti musicalben számtalan drámai pillanat maradt kiaknázatlanul.","shortLead":"A legismertebb magyar mennybemenetele és pokoljárása – két félidőben. A nemzeti musicalben számtalan drámai pillanat...","id":"202035__puskas_amusical__oselobemutato__megy_abal__helyzetkihasznalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dfe97f3-a2cb-4897-b3d5-d65ea37c7dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2111c61-8ece-4117-92c4-10cfdf6faaf4","keywords":null,"link":"/360/202035__puskas_amusical__oselobemutato__megy_abal__helyzetkihasznalas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:00","title":"Elpuskázott ziccer lett a Puskás musical","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]