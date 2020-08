Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két gyártási hibát is találtak az utasszállítókban, amik együtt már súlyos problémát jelentenek.","shortLead":"Két gyártási hibát is találtak az utasszállítókban, amik együtt már súlyos problémát jelentenek.","id":"20200828_boeing_787_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59e9f25-255a-4005-810a-7385e3a19be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_boeing_787_hiba","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:14","title":"Gyártási hibák kényszerítettek a földre nyolc Boeing gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfcd94f-6069-428a-8d68-a771b2d703ee","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta a közpénzt az általa kiválasztott egyházaknak. Jutott az állami milliárdokból újabb templomfelújításokra és a lelkészek jövedelemkiegészítésére, valamint számos ingatlan tulajdonjogát is megkaphatták a járvány alatti törvénykezésnek köszönhetően. \r

","shortLead":"Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta...","id":"202035__jarvanypenz_egyhazaknak__beteges_megoldas__kiszolgaltatva__kezratetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcfcd94f-6069-428a-8d68-a771b2d703ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58327a5b-c85a-4732-91c0-dcee50a546e3","keywords":null,"link":"/360/202035__jarvanypenz_egyhazaknak__beteges_megoldas__kiszolgaltatva__kezratetel","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:30","title":"Leleményes jogcímeken dőlt a pénz az egyházakhoz a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","shortLead":"Egy időre le kellett zárni az utat Szárliget közelében, a Budapest felé vezető oldalon.","id":"20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d47dc959-622c-4922-8797-5e067588fdae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_autoszallito_utanfuto_m1_es","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:39","title":"Felborult egy autószállító utánfutó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 1-jétől reggel 8 óra után is gyakrabban fognak közlekedni a BKK járatai.","shortLead":"Szeptember 1-jétől reggel 8 óra után is gyakrabban fognak közlekedni a BKK járatai.","id":"20200829_bkk_menetrend_iskolakezdes_tomegkozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4cf2b-4319-455a-bfed-fb2c58800072","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_bkk_menetrend_iskolakezdes_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:12","title":"Csúsztatott iskolakezdéshez alkalmazkodik a BKK menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740e5a40-9380-446a-9445-ed416ce7d771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szombat reggel azt üzente, hogy ha ismét összefogunk, meg tudjuk fékezni a második hullámot. ","shortLead":"A miniszterelnök szombat reggel azt üzente, hogy ha ismét összefogunk, meg tudjuk fékezni a második hullámot. ","id":"20200829_Orban_Viktor_koronavirus_hatarvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740e5a40-9380-446a-9445-ed416ce7d771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf373fc-42ab-40d6-a469-302a048a8df2","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Orban_Viktor_koronavirus_hatarvedelem","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:04","title":"Orbán Viktor: Most még időben vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"A logika szabályai feleslegesek, csak lassítanák a tempót. Több biciklit, több autót, több tébolyt! Vélemény.","shortLead":"A logika szabályai feleslegesek, csak lassítanák a tempót. Több biciklit, több autót, több tébolyt! Vélemény.","id":"20200828_Onody_Gomperz_Orult_hajsza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5887e01d-b9cf-4386-b8fc-41247b477ffa","keywords":null,"link":"/360/20200828_Onody_Gomperz_Orult_hajsza","timestamp":"2020. augusztus. 28. 18:30","title":"Ónody Gomperz: Őrült hajsza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"Csatlós Hanna - Ká Zoltán","category":"kultura","description":"A szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütál Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje, a Pieces of a Woman. Az alkotók a forgatás körülményeiről, a színészválasztásról és a „chemistry read” sajátosságairól a hvg.hu-nak meséltek. ","shortLead":"A szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütál Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje...","id":"20200828_Mundruczo_Kornel_Weber_Kata_Pieces_of_a_Woman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117b5fd5-90f4-4b24-94d3-4f468bcb6ee5","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Mundruczo_Kornel_Weber_Kata_Pieces_of_a_Woman","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:00","title":"„Shia LaBeouf elolvasta a forgatókönyvet, és négy óra múlva visszahívott” – hogyan készült Mundruczó Kornél új filmje? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Íme a minden idők egyik legjobb vezetőjének tartott sarkkörkutató, Ernest Shackleton receptje Margot Morrell és Stephanie Capparell könyvéből.","shortLead":"Íme a minden idők egyik legjobb vezetőjének tartott sarkkörkutató, Ernest Shackleton receptje Margot Morrell és...","id":"20200828_Hogyan_allitsunk_ossze_egy_csapatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46059926-6474-4a56-bab3-d4d5e93c94fa","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200828_Hogyan_allitsunk_ossze_egy_csapatot","timestamp":"2020. augusztus. 28. 19:15","title":"Hogyan állítsunk össze egy csapatot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]