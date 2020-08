Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54385819-3874-45f6-92c1-43e80980a027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes hírek szerint halálos áldozatai is vannak a hatóságok erőszakos fellépésének. A nemzetközileg elismert kormány ellen második napja folytatódtak a demonstrációk.","shortLead":"Egyes hírek szerint halálos áldozatai is vannak a hatóságok erőszakos fellépésének. A nemzetközileg elismert kormány...","id":"20200825_libia_tuntetes_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54385819-3874-45f6-92c1-43e80980a027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5aa6b7-5746-421d-ab3e-9b245722e5c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_libia_tuntetes_aldozatok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:55","title":"Tüntetők mondatnák le a kormányt Líbiában, a rendőrség a tömegbe lőhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","shortLead":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","id":"20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85e8072-e84c-48fd-b7ae-ba406d3b3929","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:50","title":"Diplomáciai konfliktusba keveredett Oroszország és Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A járvány miatt többször el kellett halasztani a christchurchi merénylet tárgyalását, most szigorú biztonsági intézkedések mellett munkába állt a bíróság.","shortLead":"A járvány miatt többször el kellett halasztani a christchurchi merénylet tárgyalását, most szigorú biztonsági...","id":"20200824_christchurch_merenylet_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c06e8a6-1a72-42a9-abaf-b3e20db1e4bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_christchurch_merenylet_birosag","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:02","title":"Bíróság elé állt a christchurchi merénylet vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak. Még az is lehet, hogy a tartalékjaikkal mennek. Ha nem tudnak egy csapatot kiállítani, az UEFA nem lesz elnéző.","shortLead":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak...","id":"20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3d20ad-85f0-41a1-8c02-dcbd44c73408","keywords":null,"link":"/sport/20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:46","title":"Bizonytalan a Felcsút szereplése az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump azt találta ki, biztosan az elnökválasztás utánra akarják halasztani a koronavírus gyógymódjának megtalálását, gyorsan engedélyt kapott a vérplazmakezelés.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump azt találta ki, biztosan az elnökválasztás utánra akarják halasztani...","id":"20200824_koronavirus_usa_fda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86974d65-2dfd-4b76-9a79-329823c44caa","keywords":null,"link":"/elet/20200824_koronavirus_usa_fda","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:43","title":"Rendkívüli engedélyt kapott az USA-ban a koronavírusosok vérplazmakezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 VP1 nevű kisbolygó létezéséről két éve tudnak a NASA tudósai, szerintük nem jelent veszélyt. A pályája alapján november 2-án, az amerikai elnökválasztás előtt érhet ide.","shortLead":"A 2018 VP1 nevű kisbolygó létezéséről két éve tudnak a NASA tudósai, szerintük nem jelent veszélyt. A pályája alapján...","id":"20200824_aszteroida_kisbolygo_2018vp1_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24cba59-229d-4459-bcde-3f672847eb6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_aszteroida_kisbolygo_2018vp1_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:40","title":"Pont az amerikai elnökválasztás előtt érhet földközelbe egy kisebb aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos egészségügyi ellátáshoz – mondta Bill Gates a The Economistnak adott interjúban.","shortLead":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos...","id":"20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3817e7-d093-49ac-a248-5024781ecf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:03","title":"Bill Gates a koronavírusról: akik nem fertőződnek meg, azok is életveszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1aeae3-45fc-412b-a7ee-11592f41df8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőtt a leginkább a koronavírus-fertőzöttek száma.","id":"20200824_koronavirus_magyar_szamok_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea1aeae3-45fc-412b-a7ee-11592f41df8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8a7249-6c51-49bd-96b2-22921253ff2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_koronavirus_magyar_szamok_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:18","title":"Senki nem gyógyult ki vasárnap a koronavírusból, 36-tal nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]