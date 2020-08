Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szomszédos Bostwanában több száz elefánt pusztult el az elmúlt hónapokban titokzatos körülmények között. ","shortLead":"A szomszédos Bostwanában több száz elefánt pusztult el az elmúlt hónapokban titokzatos körülmények között. ","id":"20200829_antrax_mergezes_elefant_Zimbabwe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8d0418-4a97-4e14-9f7e-180ef46206dd","keywords":null,"link":"/elet/20200829_antrax_mergezes_elefant_Zimbabwe","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:52","title":"Antrax végezhetett 11 elefánttal Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895f2d83-acdd-44e7-bafe-46790304ab46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Nadír 63 alapját a Zenit nevű szőlő adja.","shortLead":"A Nadír 63 alapját a Zenit nevű szőlő adja.","id":"20200829_pezsgo_pecsi_tudomanyegyetem_nadir_63","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=895f2d83-acdd-44e7-bafe-46790304ab46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76941fd-fc6d-4d7b-a9dc-f500a2c1eb6a","keywords":null,"link":"/elet/20200829_pezsgo_pecsi_tudomanyegyetem_nadir_63","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:37","title":"Zöldessárga színű pezsgőt készítettek pécsi tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba indulnak gépek. ","shortLead":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba...","id":"20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdf77d3-0912-46b4-a16a-101e4c774cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. augusztus. 29. 23:10","title":"Jelentős járatcsökkentést jelentett be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senkinek sem sikerült pontosan eltalálnia őket.\r

