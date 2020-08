Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között a BBC, a Reuters és az AFP működési engedélyét is visszavonták.","shortLead":"Többek között a BBC, a Reuters és az AFP működési engedélyét is visszavonták.","id":"20200829_Tobb_kulfoldi_ujsagiro_akkreditaciojat_visszavontak_a_feherorosz_hatosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e8b0bc-8273-4f41-9ec1-ebaa24308879","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_Tobb_kulfoldi_ujsagiro_akkreditaciojat_visszavontak_a_feherorosz_hatosagok","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:52","title":"Több külföldi újságíró akkreditációját visszavonták a fehérorosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","id":"20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd236bde-4e68-4eee-aca9-11c89f8eed30","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:11","title":"158 új koronavírus-fertőzött van, ez a második legmagasabb szám a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6604533-8b45-4c81-ba85-3e5eb01fbae9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sportolóknak, különösen focistáknak egyszerűbb lesz belépniük az országba, mint bárki másnak - derül ki a kedden életbe lépő szabályokból. Akkor is simán járhat-kelhet, ha már elkapta a vírust.","shortLead":"Sportolóknak, különösen focistáknak egyszerűbb lesz belépniük az országba, mint bárki másnak - derül ki a kedden életbe...","id":"20200830_hatarellenorzes_visszaallitasa_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6604533-8b45-4c81-ba85-3e5eb01fbae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3845ee29-b2a4-4a86-9798-f6aa0cd15a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_hatarellenorzes_visszaallitasa_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:48","title":"Megjöttek a határzár részletes szabályai, a napi ingázók 30 kilométeres sávban közlekedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeire fordítottak.\r

