[{"available":true,"c_guid":"5b45d921-86dd-45c3-b72b-b0e2088f4b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színházművészeti Intézet felmondási idejét töltő vezetője minden reggel büszke, hogy beengedik az egyetemre.","shortLead":"A Színházművészeti Intézet felmondási idejét töltő vezetője minden reggel büszke, hogy beengedik az egyetemre.","id":"20200905_Bagossy_Laszlo_Az_SZFEhallgatok_egy_kis_koztarsasagot_hoztak_letre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b45d921-86dd-45c3-b72b-b0e2088f4b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be095e6c-afe3-4d6f-8344-9c172dd00da7","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Bagossy_Laszlo_Az_SZFEhallgatok_egy_kis_koztarsasagot_hoztak_letre","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:27","title":"Bagossy László: Az SZFE-hallgatók egy kis köztársaságot hoztak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan gyenge a forint, mint amilyen a tavasz legrosszabb napjaiban volt.","shortLead":"Olyan gyenge a forint, mint amilyen a tavasz legrosszabb napjaiban volt.","id":"20200904_forint_euro_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dca66b-6779-4fc9-b5bb-0b31c981e3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:54","title":"361 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Berliner Ensemble így támogatja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak és oktatóinak a tiltakozását.","shortLead":"A Berliner Ensemble így támogatja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak és oktatóinak a tiltakozását.","id":"20200905_Visszalepett_Vidnyanszky_fesztivaljarol_az_egyik_leghiresebb_europai_szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ed522-683d-47f7-9c8a-fc21caf6482c","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Visszalepett_Vidnyanszky_fesztivaljarol_az_egyik_leghiresebb_europai_szinhaz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:38","title":"Visszalépett Vidnyánszky fesztiváljáról az egyik leghíresebb európai színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ede81f-e0a1-476c-97d0-c445f5271a25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aligha lesz a második leggazdagabb magyar Mészáros Beatrix. ","shortLead":"Aligha lesz a második leggazdagabb magyar Mészáros Beatrix. ","id":"20200904_Nem_csak_a_csaladbol_de_Meszaroscegcsoportbol_is_fokozatosan_kiszallt_a_feleseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38ede81f-e0a1-476c-97d0-c445f5271a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000cda84-c195-4e14-abee-95ea351c118c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_Nem_csak_a_csaladbol_de_Meszaroscegcsoportbol_is_fokozatosan_kiszallt_a_feleseg","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:59","title":"Az üzletben mintha már jó ideje válnának Mészárosék, most a házasságnak is vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a21223b-09df-452c-a651-29242e16f6a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista elkapta a propagandamédia fonalát.","shortLead":"A humorista elkapta a propagandamédia fonalát.","id":"20200905_Kasler_Miklos_ma_hajnalban_kioltott_egy_turultojast__Bodocs_Tibor_hiradoja_neha_nagyon_hasonlit_az_eredetire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a21223b-09df-452c-a651-29242e16f6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d63f774-2ae8-4b0c-8b13-6db579adf55f","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Kasler_Miklos_ma_hajnalban_kioltott_egy_turultojast__Bodocs_Tibor_hiradoja_neha_nagyon_hasonlit_az_eredetire","timestamp":"2020. szeptember. 05. 07:50","title":"„Kásler Miklós ma hajnalban kiköltött egy turultojást” – Bödőcs Tibor híradója néha nagyon hasonlít az eredetire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leültek, hogy megbeszéljék, hogyan üléseznek majd a vírus miatt – nem kellett volna.","shortLead":"Leültek, hogy megbeszéljék, hogyan üléseznek majd a vírus miatt – nem kellett volna.","id":"20200904_koronavirus_kolumbia_ules_politikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f394a4fe-c80e-4420-8bd2-d6f46540218f","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_koronavirus_kolumbia_ules_politikus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:10","title":"Koronavírusos lett 13 kolumbiai politikus, miután részt vettek egy ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4ee9-6cd0-4a08-ab59-c295ecf8376a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy különálló botanikai összeállítását digitalizálta és integrálta a távoktatásban is jól használható speciális adatbázissá a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszéke. A több mint egy évtizedes munkának köszönhetően egy-egy növénynek a struktúrája, morfológiai metszete és mikroszkopikus fotója is elérhető a virtuális gyűjteményben.","shortLead":"Négy különálló botanikai összeállítását digitalizálta és integrálta a távoktatásban is jól használható speciális...","id":"20200903_novenytani_gyujtemeny_debreceni_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4ee9-6cd0-4a08-ab59-c295ecf8376a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f84c8-613c-4e46-94be-56649e33e8e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_novenytani_gyujtemeny_debreceni_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:03","title":"Egyedülálló növénytani gyűjteményt hoztak létre a Debreceni Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Matt Reeves rendezte mozi forgatása másodszor áll le a kórokozó miatt.","shortLead":"A Matt Reeves rendezte mozi forgatása másodszor áll le a kórokozó miatt.","id":"20200904_batman_robert_pattinson_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f29b66-61e4-492e-b6b1-f67721963ab2","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_batman_robert_pattinson_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:44","title":"Leállt az új Batman-film forgatása, mert Robert Pattinson koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]