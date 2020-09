Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e3fd2ad-fd95-4173-a321-14fd6e3c886e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi miniszter nemcsak az országot, az elnököt is megvédi.

","shortLead":"Az amerikai védelmi miniszter nemcsak az országot, az elnököt is megvédi.

","id":"20200905_A_Pentagonnak_kellett_magyarazkodni_Donald_Trump_szavai_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e3fd2ad-fd95-4173-a321-14fd6e3c886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6900c66f-a9ec-4050-a8a0-e26bcb63e027","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_A_Pentagonnak_kellett_magyarazkodni_Donald_Trump_szavai_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:51","title":"A Pentagonnak kellett magyarázkodni Donald Trump szavai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ac64e-9453-491d-9013-6990afb64b63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A brazil világbajnok családja is aktívan részt vesz a produkcióban. ","shortLead":"A brazil világbajnok családja is aktívan részt vesz a produkcióban. ","id":"20200904_Ayrton_Sennarol_keszit_sorozatot_a_Netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ac64e-9453-491d-9013-6990afb64b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0014c05a-7768-47c6-8ee0-00ef0664422d","keywords":null,"link":"/elet/20200904_Ayrton_Sennarol_keszit_sorozatot_a_Netflix","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:29","title":"Ayrton Sennáról készít sorozatot a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e56df-5c25-4a16-9ba1-7455b218e8da","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Büky Orsolya munkája először veszi számba alaposan a többszörös földművelésügyi miniszter Andrássy úti rezidenciáján felhalmozott irathagyatékot. ","shortLead":"Büky Orsolya munkája először veszi számba alaposan a többszörös földművelésügyi miniszter Andrássy úti rezidenciáján...","id":"202036_folyoirat__rugalmas_forraskezeles_buky_orsolya_recepcio_es_forrasertek_homan_balint_es_adaranyihagyatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e56df-5c25-4a16-9ba1-7455b218e8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a30752c-4ba4-4020-9eb2-10dca33b40d7","keywords":null,"link":"/360/202036_folyoirat__rugalmas_forraskezeles_buky_orsolya_recepcio_es_forrasertek_homan_balint_es_adaranyihagyatek","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:15","title":"Huszadik századi kortörténeti látlelet: Hóman Bálint és a Darányi-hagyaték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Az embernek végül nem marad más hű társa.","shortLead":"Az embernek végül nem marad más hű társa.","id":"20200906_OnodyGomperz_Egyik_kutya_masik_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f73691-2632-4c8a-b6b5-e8578e165a3e","keywords":null,"link":"/360/20200906_OnodyGomperz_Egyik_kutya_masik_eb","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:39","title":"Ónody-Gomperz: Egyik kutya, másik eb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós azt kérte, a fiatalok tartsák be a járványügyi előírásokat, és mentsenek vele életet.","shortLead":"Kásler Miklós azt kérte, a fiatalok tartsák be a járványügyi előírásokat, és mentsenek vele életet.","id":"20200905_Kasler_is_a_fiatalokat_gyozkodi_Csatlakozzatok_a_mindennapi_hosok_soraihoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d95f06b-62fc-442e-8f7c-1f2f6e02001a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Kasler_is_a_fiatalokat_gyozkodi_Csatlakozzatok_a_mindennapi_hosok_soraihoz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:12","title":"Kásler is a fiatalokat győzködi: \"Csatlakozzatok a mindennapi hősök soraihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d842c66-bcb8-4cf6-ac6a-2bf338a7bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezrek skandálták egyre vadabbul a szabad ország szabad egyetem rigmust, miközben Iványi Gábor a reménytelen harc szükségességéről, Noár a szavak jelentésének visszaszerzéséről, L. Ritók Nóra pedig a szolidaritásról beszélt pénteken a Színház és Filmművészeti Egyetem előtt, ahol az egyetem autonómiájáért és a szegényeket segítő civilekért tüntettek.","shortLead":"Ezrek skandálták egyre vadabbul a szabad ország szabad egyetem rigmust, miközben Iványi Gábor a reménytelen harc...","id":"20200904_tuntetes_demonstracio_az_szfe_mellett_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d842c66-bcb8-4cf6-ac6a-2bf338a7bd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d446985e-7f20-4703-9843-72c7011b9974","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_tuntetes_demonstracio_az_szfe_mellett_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 04. 21:18","title":"Harcos kedvű tüntetést tartottak az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két személyautó frontálisan összeütközött az 5-ös úton Dabas térségében. ","shortLead":"Két személyautó frontálisan összeütközött az 5-ös úton Dabas térségében. ","id":"20200906_Karambol_miatt_lezartak_az_5os_utat_Dabasnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ef36d-a951-4eb0-99ac-10eed2f5d1a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Karambol_miatt_lezartak_az_5os_utat_Dabasnal","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:07","title":"Karambol miatt lezárták az 5-ös utat Dabasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93759674-5ddf-4fd1-9a5e-442bdf06d417","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Saturn Kulturális Kft.-ben az énekes-színész kisebbségi tulajdonos.","shortLead":"A Saturn Kulturális Kft.-ben az énekes-színész kisebbségi tulajdonos.","id":"202036_saturn_kulturalis_sasvariekuzlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93759674-5ddf-4fd1-9a5e-442bdf06d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02fde612-9771-41d8-b925-a005c2e96c0e","keywords":null,"link":"/360/202036_saturn_kulturalis_sasvariekuzlete","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:30","title":"Lányával közös vállalkozást alapított Sasvári Sándor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]