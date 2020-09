Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 400 egészséges ember vesz részt 11 amerikai helyszínen a teszteken.","shortLead":"Több mint 400 egészséges ember vesz részt 11 amerikai helyszínen a teszteken.","id":"20200904_koronavirus_oltas_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3663228f-0ad4-4723-990a-72d3128abe36","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_koronavirus_oltas_teszteles","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:50","title":"Már embereken teszteli a koronavírus-vakcinát a két legnagyobb európai gyógyszergyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750f2ff-91e7-415e-a422-8d75775f8549","keywords":null,"link":"/360/20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:00","title":"Ulbrichtot nyalni: kivételes lehetőség az NDK végnapjaiban – 1990. szeptember 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős beteg elhunyt.","shortLead":"Egy idős beteg elhunyt.","id":"20200904_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0998ca-3d09-48eb-8d59-ae2133dc0c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49977e78-d02d-49cd-b835-a663a1c1148d","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:22","title":"Újabb 459 magyarnál igazolták a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói pengés megoldással álltak elő.","shortLead":"Az anyagtudomány mindeddig eléggé elhanyagolta e kérdést, de most a tekintélyes amerikai műegyetem, az MIT kutatói...","id":"202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dac2849-84c5-4df0-90dd-8bf2b9ea0056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51b529b-6246-4a94-83d4-2cc391f4fe4f","keywords":null,"link":"/360/202036_miert_csorbul_aborotva_szorszalhasogatas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:30","title":"Miért csorbul a borotva, ha a penge ötvenszer keményebb a szőrnél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c91cee-81f9-4e28-be3a-9f50109cb2a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ legnagyobb internetes áruháza, az Amazon törölt mintegy húszezer olyan termékértékelést, amelyet olyan felhasználók írtak, akik ingyenes termékeket kaptak a pozitív kommentekért cserébe. ","shortLead":"A világ legnagyobb internetes áruháza, az Amazon törölt mintegy húszezer olyan termékértékelést, amelyet olyan...","id":"20200905_Kitort_a_nagy_ertekelesbotrany_az_Amazonon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c91cee-81f9-4e28-be3a-9f50109cb2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879d05d-af21-4edf-8a51-4364bed6b686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Kitort_a_nagy_ertekelesbotrany_az_Amazonon","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:55","title":"Kitört a nagy értékelés-botrány az Amazonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62faf13-d8c4-4ad0-9d5a-f5e4764b8d12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországba kényszerítették szombatra virradóra Olha Kovalkova fehérorosz ellenzéki vezetőt. A lengyel kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón elmondta, azzal kényszerítették külföldre, hogy közölték vele, megkínozzák és nem engedik ki a börtönből.","shortLead":"Lengyelországba kényszerítették szombatra virradóra Olha Kovalkova fehérorosz ellenzéki vezetőt. A lengyel...","id":"20200905_Ujabb_feherorosz_ellenzekit_zsuppoltak_kulfoldre_ezuttal_Lengyelorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62faf13-d8c4-4ad0-9d5a-f5e4764b8d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c581c180-a843-488e-9af1-dec80ef87569","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Ujabb_feherorosz_ellenzekit_zsuppoltak_kulfoldre_ezuttal_Lengyelorszagba","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:06","title":"Újabb fehérorosz ellenzékit zsuppoltak külföldre, ezúttal Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ac64e-9453-491d-9013-6990afb64b63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A brazil világbajnok családja is aktívan részt vesz a produkcióban. ","shortLead":"A brazil világbajnok családja is aktívan részt vesz a produkcióban. ","id":"20200904_Ayrton_Sennarol_keszit_sorozatot_a_Netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ac64e-9453-491d-9013-6990afb64b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0014c05a-7768-47c6-8ee0-00ef0664422d","keywords":null,"link":"/elet/20200904_Ayrton_Sennarol_keszit_sorozatot_a_Netflix","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:29","title":"Ayrton Sennáról készít sorozatot a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság becslése szerint mintegy 1,8 milliárd dolláros költséggel járna, hogy a telekommunikációs cégek ne használják a Huawei és a ZTE eszközeit a hálózatukon.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság becslése szerint mintegy 1,8 milliárd dolláros költséggel járna...","id":"20200904_huawei_zte_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_fcc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8baf3b4b-c0d8-4992-b68b-52bf6f10be66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_huawei_zte_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_fcc","timestamp":"2020. szeptember. 04. 20:03","title":"Nagyon sok pénzébe kerülhet Amerikának, hogy lecserélje a Huawei eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]