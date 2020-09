Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2e84b20-5a0f-4dbd-b6d3-951a760daa6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy belépett a Surface Duo az amerikai piacra, azonnal lecsaptak rá a nagy tech-oldalak a mindenképpen izgalmasnak ígérkező eszközre. Általános vélemény, hogy a kettős képernyők jobbak lehetnek az egyetlennél, azonban a Microsoftnak még bőven van tennivalója, hogy tényleg megérje egy ilyen eszközt vásárolni. ","shortLead":"Ahogy belépett a Surface Duo az amerikai piacra, azonnal lecsaptak rá a nagy tech-oldalak a mindenképpen izgalmasnak...","id":"20200912_microsoft_surface_duo_elso_tesztek_velemenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2e84b20-5a0f-4dbd-b6d3-951a760daa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7bd4d9-f1d5-4393-9c32-060eeba159c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_microsoft_surface_duo_elso_tesztek_velemenyek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 10:03","title":"Érdemes áldozni rá? Itt vannak az első tapasztalatok a Microsoft androidos telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa6a5e6-202a-4758-b550-8367f63a584e","keywords":null,"link":"/elet/20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 18:59","title":"Így pöfögött keresztül a Pilisen a nosztalgiavonat (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f488e168-208f-4802-bbbb-40ea34edb70a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amolyan város a városban jelleggel hozott létre saját felületén egy új alrendszert a Facebook, hogy az egyetemi hallgatók könnyen egymásra találjanak.","shortLead":"Amolyan város a városban jelleggel hozott létre saját felületén egy új alrendszert a Facebook, hogy az egyetemi...","id":"20200911_facebook_campus_egyetem_foiskola_felsooktatas_kozossegi_oldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f488e168-208f-4802-bbbb-40ea34edb70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdcf093-e6c7-417f-8dd2-0287dbaac055","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_facebook_campus_egyetem_foiskola_felsooktatas_kozossegi_oldal","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:03","title":"Csinált egy új rendszert a Facebook, egyenesen az egyetemistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több hónap szünet után a francia kormányellenes sárgamellényes tiltakozók szombaton több nagyvárosban is felvonultak, de a vártnál kevesebben voltak. Párizsban mintegy ezer ember tiltakozott, többen összecsaptak a rendőrökkel.","shortLead":"Több hónap szünet után a francia kormányellenes sárgamellényes tiltakozók szombaton több nagyvárosban is felvonultak...","id":"20200912_A_vartnal_kevesebben_vettek_reszt_a_sargamellenyesek_parizsi_tuntetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07ac33f-11ea-4eb7-a7d0-b6601f5bd0fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_A_vartnal_kevesebben_vettek_reszt_a_sargamellenyesek_parizsi_tuntetesen","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:12","title":"A vártnál kevesebben vettek részt a sárgamellényesek párizsi tüntetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c71a287-fb75-40f9-9e2b-46e32f18b18c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Viktorija Azarenkának sikerült, Oszaka Naomival találkozik majd.","shortLead":"Viktorija Azarenkának sikerült, Oszaka Naomival találkozik majd.","id":"20200911_Serena_Williamst_kellett_legyozni_a_US_Opendontoert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c71a287-fb75-40f9-9e2b-46e32f18b18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a62432-e025-4ad6-8205-21229b876886","keywords":null,"link":"/sport/20200911_Serena_Williamst_kellett_legyozni_a_US_Opendontoert","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:50","title":"Serena Williamst kellett legyőzni a US Open-döntőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női selejtezőjének első fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea három játszmában legyőzte a hazai közönség előtt játszó Giulia Gatto-Monticonét a római tenisztorna női...","id":"20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57eeb687-8343-481e-aa3c-fe93b3926d1e","keywords":null,"link":"/sport/20200912_Babos_sikerrel_vette_a_selejtezo_elso_koret","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:24","title":"Babos sikerrel vette a selejtező első körét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","shortLead":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","id":"20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d36f7f-f0f3-4bb6-90d2-df88e14473ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:57","title":"Koronavírusos egy diák a pécsi Babits gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bevezeti a Zoom a kétfaktoros azonosítást, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá mások felhasználói fiókjához. A funkciót minden felhasználó számára elérhetővé teszik, de mindenkinek magának kell majd bekapcsolni.","shortLead":"Bevezeti a Zoom a kétfaktoros azonosítást, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá mások felhasználói fiókjához...","id":"20200911_zoom_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81a4c10-6851-44a3-9dd3-c9d90fd94c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_zoom_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:03","title":"A Zoomba is jön a kétfaktoros azonosítás, kapcsolja be, amint tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]