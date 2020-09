Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845fb46f-4220-4652-a50f-ce5923b56fbe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A székesfehérváriaknak még a francia Reims csapatát is búcsúztatniuk kell a csoportkörért.","shortLead":"A székesfehérváriaknak még a francia Reims csapatát is búcsúztatniuk kell a csoportkörért.","id":"20200918_Belga_szerb_Fehervar_Europaliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845fb46f-4220-4652-a50f-ce5923b56fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a681fbda-fc77-49f4-9e6d-fc95cf9ca773","keywords":null,"link":"/sport/20200918_Belga_szerb_Fehervar_Europaliga","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:51","title":"Belga vagy szerb ellenfele lehet a Fehérvárnak az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee9a76b-0418-4666-a82a-c2fb1ddcc32f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Évek óta termelnie kellene a Mol műgumiüzemének, ám a valódi rajt mindeddig elmaradt. Pedig csillagászati összegű közpénzből támogatja a beruházást a kormány.","shortLead":"Évek óta termelnie kellene a Mol műgumiüzemének, ám a valódi rajt mindeddig elmaradt. Pedig csillagászati összegű...","id":"202038__molgyar__politikusi_fogasok__draga_mulatsag__defektes_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9a76b-0418-4666-a82a-c2fb1ddcc32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7c4f36-3394-4ac0-884f-b0535ffd6743","keywords":null,"link":"/360/202038__molgyar__politikusi_fogasok__draga_mulatsag__defektes_fejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:00","title":"Már éveket késett a gyár indulása, pedig milliárdokba kerül az adófizetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember 28-án tartják majd az Apple kontra Epic Games-ügy első bírósági tárgyalását, de a felek addig sem ülnek ölbe tett kézzel. Ezúttal az Apple szólt be a fejlesztőcégnek.","shortLead":"Szeptember 28-án tartják majd az Apple kontra Epic Games-ügy első bírósági tárgyalását, de a felek addig sem ülnek ölbe...","id":"20200918_apple_epic_games_fortnite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3635b6f-195e-4c24-8933-08ec782b9d20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_apple_epic_games_fortnite","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:03","title":"Az Apple szerint azért perli őket az Epic Games, hogy reklámozza a Fortnite-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A támadás a szakértők szerint nem az intézmény, hanem egy egyetem ellen irányult volna, de a kiberbűnözők célt tévesztettek.","shortLead":"A támadás a szakértők szerint nem az intézmény, hanem egy egyetem ellen irányult volna, de a kiberbűnözők célt...","id":"20200917_hackertamadas_hackerek_nemetorszag_beteg_korhaz_dusseldorf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60722db2-86cc-4617-b96c-94edfab7558f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_hackertamadas_hackerek_nemetorszag_beteg_korhaz_dusseldorf","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:19","title":"Hackerek támadtak meg egy kórházat Németországban, meghalt egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","shortLead":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","id":"20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621fc011-f32e-4072-94a8-02126da55abe","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:15","title":"Meghalt Ruth Bader Ginsburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz államfő a fél hadsereg kezébe fegyvert ad, a Litvániával és Lengyelországgal közös határokat pedig lezárja.","shortLead":"A fehérorosz államfő a fél hadsereg kezébe fegyvert ad, a Litvániával és Lengyelországgal közös határokat pedig lezárja.","id":"20200917_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_lengyelorszag_litvania_hatarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9361fe-19a0-4d85-b008-4418096a3e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_feheroroszorszag_aljakszandr_lukasenka_lengyelorszag_litvania_hatarok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 20:40","title":"Lukasenka lezáratja Fehéroroszország határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae594ec-1140-4785-926d-e0319245738a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megelégelték, hogy többen nem tudnak viselkedni.","shortLead":"Megelégelték, hogy többen nem tudnak viselkedni.","id":"20200919_thaifold_nemzeti_park_szemet_turista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eae594ec-1140-4785-926d-e0319245738a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079cd997-3a08-4738-a22f-71dad1de0465","keywords":null,"link":"/elet/20200919_thaifold_nemzeti_park_szemet_turista","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:35","title":"Egy thai nemzeti park mostantól a turisták után küldi a szemetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639bb3a3-6858-44ac-8fc2-993c34d3528c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többek között Eddie Redmayne, Cate Blanchett, Helen Mirren és számos rendező, drámaíró írta alá azt a nyílt levelet, amely a Financial Timesban jelent meg, és a Színház- és Filmművészeti Egyetem elvesztett autonómiájáért szól. ","shortLead":"Többek között Eddie Redmayne, Cate Blanchett, Helen Mirren és számos rendező, drámaíró írta alá azt a nyílt levelet...","id":"20200918_40_vilaghiru_muvesz_irt_nyilt_levelet_hogy_szuntessekmeg_az_SZFE_elleni_kulturharcot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639bb3a3-6858-44ac-8fc2-993c34d3528c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe2d1f1-dc6d-4a87-b907-1fe011b4f866","keywords":null,"link":"/elet/20200918_40_vilaghiru_muvesz_irt_nyilt_levelet_hogy_szuntessekmeg_az_SZFE_elleni_kulturharcot","timestamp":"2020. szeptember. 18. 10:07","title":"40 világhírű művész írt nyílt levelet, hogy szüntessék meg az SZFE elleni kultúrharcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]