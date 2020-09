Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","shortLead":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","id":"20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621fc011-f32e-4072-94a8-02126da55abe","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:15","title":"Meghalt Ruth Bader Ginsburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b856d1-0771-4e7f-93d3-62413d6ed30c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek óta hallani, hogy az Apple egy AirPods Studio nevű terméken dolgozik. Állítólag ezt az újdonságot látni az alábbi képeken.","shortLead":"Hetek óta hallani, hogy az Apple egy AirPods Studio nevű terméken dolgozik. Állítólag ezt az újdonságot látni az alábbi...","id":"20200918_airpods_studio_apple_fejhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b856d1-0771-4e7f-93d3-62413d6ed30c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e72e233-6223-4406-84f5-0184167ac13a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_airpods_studio_apple_fejhallgato","timestamp":"2020. szeptember. 18. 20:13","title":"Ez volna az Apple titokzatos új fejhallgatója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5288da-42c4-4da0-8e1b-ff091e35eb9c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostantól heti egyszer jön majd onnan egy teherszállító gép.","shortLead":"Mostantól heti egyszer jön majd onnan egy teherszállító gép.","id":"20200918_legi_teherszallitas_sencsen_kina_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f5288da-42c4-4da0-8e1b-ff091e35eb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d4d71-a2ce-4d92-82d3-d15a36ed2008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_legi_teherszallitas_sencsen_kina_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 18. 21:30","title":"Elindult a légi teherszállítás Sencsen és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9a2976-4645-47a0-b8bb-8884d9829d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szép nagy lyukat nyitott ököllel a garázda.","shortLead":"Szép nagy lyukat nyitott ököllel a garázda.","id":"20200918_Volt_kulcsa_de_inkabb_szetverte_az_alberlete_ajtajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9a2976-4645-47a0-b8bb-8884d9829d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba52fd1-f3eb-4ae0-91aa-00221ea0dc3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Volt_kulcsa_de_inkabb_szetverte_az_alberlete_ajtajat","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:26","title":"Volt kulcsa, de inkább szétverte az albérlete ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","shortLead":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","id":"20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40cca08-a400-4122-aee2-851b45954a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","timestamp":"2020. szeptember. 18. 21:55","title":"Egy 16 éves diák segített a kecskeméti közgyűlésnek, mert nem ismerték az önkormányzati törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Több mindenben is tévednek a NER propagandistái. Sőt, alapvetően tévednek: az általuk gúnyosan \"független objektívnek\" nevezett sajtó nem a pálya másik térfelén áll, nem ugyanabban a dimenzióban helyezkedik el. Vélemény.","shortLead":"Több mindenben is tévednek a NER propagandistái. Sőt, alapvetően tévednek: az általuk gúnyosan \"független objektívnek\"...","id":"202038_bagoly_mondja_verebnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aef5d21-7971-47c2-b924-994e96a61084","keywords":null,"link":"/360/202038_bagoly_mondja_verebnek","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:00","title":"Németh Róbert: A NER udvari sajtója az igazi hálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ef5b19-6176-4007-a5c1-44aef125a06b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább ketten meghaltak, egy ember pedig eltűnt az ítéletidőben.","shortLead":"Legalább ketten meghaltak, egy ember pedig eltűnt az ítéletidőben.","id":"20200919_Harmadik_napja_tombol_sajatos_hurrikan_Gorogorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24ef5b19-6176-4007-a5c1-44aef125a06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ce7622-6513-4ccd-a96a-ef73aca72635","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Harmadik_napja_tombol_sajatos_hurrikan_Gorogorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 19. 14:26","title":"Harmadik napja tombol sajátos hurrikán Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7996851-cd21-40f5-ab1e-98fefa9a9b8b","c_author":"Balla István","category":"360","description":"„Talán az a haza, ahol biztonság van. És ha ez ilyen erősen megkérdőjeleződik, mint ahogy mostanában tapasztaljuk, akkor ez fogalom kezd repedezni” – véli Tompa Andrea, akinek legutóbb Haza címmel jelent meg regénye. Lehet-e két hazája valakinek? Lehet-e egy egyetem a diákoknak \"haza\"? Interjú.","shortLead":"„Talán az a haza, ahol biztonság van. És ha ez ilyen erősen megkérdőjeleződik, mint ahogy mostanában tapasztaljuk...","id":"20200918_Tompa_Andrea_A_keresztenyseg_a_haza_nem_Vidnyanszky_Attilae","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7996851-cd21-40f5-ab1e-98fefa9a9b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f471e565-3472-438a-893c-a8fd88bbe8d9","keywords":null,"link":"/360/20200918_Tompa_Andrea_A_keresztenyseg_a_haza_nem_Vidnyanszky_Attilae","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:00","title":"Tompa Andrea: A haza nem Vidnyánszkyé, a haza egy érzet, a csapvíz íze, egy régi illat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]