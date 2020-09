Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"802f0a24-a99b-4bcb-92ec-b3f72472f6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi virológus szerint a koronavírus-járványt normál intézkedésekkel nem lehet megállítani.","shortLead":"A pécsi virológus szerint a koronavírus-járványt normál intézkedésekkel nem lehet megállítani.","id":"20200919_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802f0a24-a99b-4bcb-92ec-b3f72472f6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f2008-bf09-4298-8155-62f58bff7192","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:49","title":"Jakab: 2021 első felében indulhat a vakcinák tömeggyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint a mobiltelefonok elektromágneses sugárzása \"valószínűleg negatív hatással van a rovarvilágra\".","shortLead":"Egy új kutatás szerint a mobiltelefonok elektromágneses sugárzása \"valószínűleg negatív hatással van a rovarvilágra\".","id":"20200918_rovarok_kutatas_mobiltelefon_sugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e113971-6de4-4820-ba0f-280ff5515c28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_rovarok_kutatas_mobiltelefon_sugarzas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:21","title":"A mobilok miatt is pusztulhatnak a rovarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A családügyi miniszteri posztra jelölt Novák Katalin új otthonteremtési és családvédelmi csomagot ígért a népjóléti bizottságban. A családvédelmi akciótervért felelős államtitkár Zsigó Róbert lesz.","shortLead":"A családügyi miniszteri posztra jelölt Novák Katalin új otthonteremtési és családvédelmi csomagot ígért a népjóléti...","id":"20200918_Csaladvedelmi_akcioterv_Novak_Katalin_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3366c4-67fa-42d9-8036-ef4c2bf636bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Csaladvedelmi_akcioterv_Novak_Katalin_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:35","title":"Készül a második családvédelmi akcióterv, de ennél többet nem tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399574b6-7a9d-48a7-a8dd-2cbd0a46064c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Donald Trump támogatja a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztó alkalmazás egyesült államokbeli működését ezután is lehetővé tevő elvi megállapodást, amelyet az Oracle és a Walmart amerikai cég kötött meg újabban a kínai tulajdonossal, a Bytedance-szel.","shortLead":"Donald Trump támogatja a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztó alkalmazás egyesült államokbeli működését ezután...","id":"20200920_Trump_is_aldasat_adta_egyelore_maradhat_a_TikTok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=399574b6-7a9d-48a7-a8dd-2cbd0a46064c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30e7602-f22c-4a9f-854f-7af3accc2f0d","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Trump_is_aldasat_adta_egyelore_maradhat_a_TikTok","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:15","title":"Trump is áldását adta, egyelőre maradhat a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesebb mint 2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra.","shortLead":"Kevesebb mint 2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra.","id":"20200918_europaba_jon_a_vilag_legjobban_gyorsulo_hiperautoja_aspark_owl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039c6ab6-a85d-4223-9b58-bda6001a1373","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_europaba_jon_a_vilag_legjobban_gyorsulo_hiperautoja_aspark_owl","timestamp":"2020. szeptember. 18. 18:01","title":"Európába jön a világ legjobban gyorsuló hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","shortLead":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","id":"20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb5f2b-6202-4e03-89bd-a7aaf28b15f3","keywords":null,"link":"/360/20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Egy tétel megdőlt - Gyükeri Mercédesz a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig tartanak már a nyugdíjasok megkopasztását célzó utazással egybekötött termékbemutatókat, annál inkább terjednek a kamu szűrővizsgálatok és az étrendkiegészítős előfizetési csapdák. A fogyasztóvédelem elmondja, mire kell figyelni.","shortLead":"Alig tartanak már a nyugdíjasok megkopasztását célzó utazással egybekötött termékbemutatókat, annál inkább terjednek...","id":"20200918_Fogyasztovedelem_nyugdijasok_termekbemutatok_kamu_szurovizsgalatok_etrendkiegeszitok_rosszhiszemu_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a64f0f-75a3-463a-b1a2-b4ca244df17a","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Fogyasztovedelem_nyugdijasok_termekbemutatok_kamu_szurovizsgalatok_etrendkiegeszitok_rosszhiszemu_cegek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:17","title":"Kamu szűrővizsgálatokra nyergeltek át a nyugdíjasokat bepalizó cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"809 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 16 920 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt hat krónikus beteg, amivel az elhunytak száma 675 főre emelkedett, 4382-en pedig már meggyógyultak.\r

\r

","shortLead":"809 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 16 920 főre nőtt a hazánkban...","id":"20200919_Tobb_mint_800_uj_fertozott_hat_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c397605f-432b-4ece-ad7e-1e3ef28bbda0","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Tobb_mint_800_uj_fertozott_hat_halott","timestamp":"2020. szeptember. 19. 09:28","title":"Több mint 800 új fertőzött, hat halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]