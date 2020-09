„Ha hirtelen felvágnám az ereimet vagy felakasztanám magam, az azt jeleni, hogy segítettek nekem. Nem is keveset” – írta még 2014-ben, akkor ugyancsak börtönben ülő Makszim Marcinkevics. A leginkább Tyeszak (fejsze, kard) néven ismert orosz neonáci most mégis öngyilkos lett, legalábbis ezt állítják az orosz hivatalos források. A hatóságok közlése szerint az éppen egy novoszibirszki börtönből Moszkvába szállított rab a cseljabinszki fogházban ölte meg magát.

Az orosz vizsgálóbizottság képviselője, Szvetlana Petrenko szerint Tyeszaknak jó oka volt az öngyilkosságra, mert az utóbbi hetekben elismert két, 1999-ben majd 2007-ben elkövetett gyilkosságot is. „Közölte, 19 éves korában kezdte el gyilkolni a Moszkvába érkező nem orosz nemzetiségűeket. Mindent egy teljesen nyugodt hangnemben elmondott vallomásban ismert el. Megvannak a felvételek, Marcinkevics elítélte az általa rasszista indítékból elkövetett bűncselekményeket” – mondta Petrenko.

Búcsúlevél és megbánás

Míg a hatóságok szerint egyértelmű, hogy a szélsőséges nacionalista önkezével vetett véget életének – megvan az a búcsúlevél is, amit állítólag saját kézzel írt barátnőjének, s amelyben ugyancsak megbánta a korábban elkövetett gyilkosságokat – egyre több a megválaszolatlan kérdés, vagy legalábbis a súlyos szabálytalanságokra utaló jel. Marcinkevics ügyvédje például május óta nem találkozhatott védencével, s a börtön illetékesei mindig más indokkal mondtak nemet: egyszer azért nem mehetett be a fogházba, mert Marcinkevicset felkészítették egy másik börtönbe való átszállításra, egyszer pedig azért nem engedték be őt védencéhez, mert állítólag túl sok volt a látogató.

© AFP / Kirill Kallinokov

Az is furcsa, hogy miután Marcinkevics meghalt, a helyszínre érkező apjának napokig nem voltak hajlandóak megmutatni a holttestet, s amikor végül ezt engedélyezték neki, Marcinkevics testén kínzás nyomai voltak láthatóak. A helyszínen tartózkodó ügyvéd is megerősítette, hogy látott kínzásra utaló nyomokat, ám erre az orosz hatóságok „frappáns” választ adtak. „Megállapítottuk, hogy fogvatartása során az elítélt nem fordult olyan kérelemmel a büntetés-végrehajtási hatóságokhoz, amelyben kérte volna, hogy szavatolják fizikai biztonságát” – áll a hivatalos közleményben, amely szerint azért nem kínozhatták Marcinkevicset, mert ez ellen ő nem emelt kifogást. Az orosz börtönviszonyokról szóló számtalan leleplező videó és egyéb beszámoló alapján ez az érvelés legalábbis cinikusnak mondható. Egyébként az is az öngyilkossági verziót gyengíti, hogy a súlyos testi sértés és különféle gyűlölet-bűncselekmények elkövetése miatt elítélt Marcinkevics jövő év májusában szabadlábra került volna.

Hosszú bűnlajstrom

Bár Marcinkevics halála körül sok a kérdőjel – és az is igaz, hogy az orosz szélsőséges nacionalista szervezeteknek sok a rejtett támogatója a hatalmi eliten belül is – az értelmiségi családból származó neonácinak valóban hosszú a bűnlajstroma. Gyerekkorában még Tolkien-rajongó volt, ám 14 évesen összebarátkozott néhány szélsőségessel, és átvette eszméiket. Egyik „mentora” az ezredforduló legismertebb orosz szélsőségese, Szemjon Tokmagov volt, a Russzkaja Cel (Orosz cél) nevű csoport megalapítója és vezetője. Tokmakov – ahogyan később Marcinkevics is – szívesen beszélt a médiumoknak a nem oroszok – elsősorban az országba vendégmunkásként érkező közép-ázsiaiak, illetve az észak-kaukázusi muszlimok – iránt érzett gyűlöletéről.

Marcinkevics húsz éves korára döntött úgy, hogy megalakítja saját szélsőséges szervezetét, s ehhez az internetet használta fel eszközként. Több csoportot is alapított, ezek közül a Format-18, illetve a Resztrukt nevű vált a leghírhedtebbé. Marcinkevics és társai részben azzal szereztek maguknak ismertséget és kétes dicsőséget, hogy hajtóvadászatot indítottak a pedofilok, a melegek és a kábítószercsempészek ellen. A provokátorok által csapdába ejtett áldozatokat kínozták, megalázták, volt, akivel vizeletet is itattak, s mindezt videóra vették és feltették a világhálóra. Az erőszakoskodók közül később többen elismerték, hogy a „pedofilok” többsége ártatlan meleg férfi volt, akiket csak kínzóik állítottak be gyermekbántalmazónak. Bántalmazták a nem orosz nemzetiségűeket, Marcinkevics emberei is azok között voltak, akik esténként rajtaütöttek a moszkvai metrón és válogatás nélkül összeverték a nem szláv kinézetű embereket. Marcinkevics lett az egyik legismertebb orosz szélsőséges, s most, hogy meghalt, hívei több városban is megemlékező gyűléseket tartottak.

Csalódott az orosz államban

Marcinkevics Tyeszak orosz lapinformációk szerint a melegüldözésben is számíthatott a hatalmon lévők egy részének titkos támogatására, hiszen az utóbbi évek Oroszországban hivatalosan is a „melegpropaganda” elleni harc intézményesítéséről szóltak: néhány évvel ezelőtt fogadta el a parlament azt a törvényt, amely megtiltja a homoszexualitást pozitív színben bemutató tartalmak közzétételét, ezzel gyakorlatilag betiltva a szexuális felvilágosítást is.

Marcinkevics azonban csalódott az orosz államban és egy 2018-ban adott interjúban azt mondta, szabadulása után le akar mondani az orosz állampolgárságról és el akar költözni hazájából. „Semmiféle közösséget nem vállalok ezzel az állammal és politikájával” – mondta.