Jövőre egyheti nyugdíjat utalnak, ami évente emelkedik. Orbán: A koronavírus sem akadályozza meg a 13. havi nyugdíj visszaépítését
2020. október. 01. 11:09

Szombaton egy időre visszatér a nyár, de vasárnap újabb hidegfront érkezik.
Nagyot változik az időjárás a hétvégén, akár 10 fokkal is melegebb lehet
2020. október. 01. 11:15

Az amerikai cég önvezető rendszere "mérsékelt szintű" besorolást kapott biztonság szempontjából a legnagyobb európai, személyautó biztonsági teszteket végző szervezettől. Lepontozták a Tesla Autopilot
2020. október. 01. 16:39

Donald Trump továbbra is csak ígéri a saját adóügyei tisztázását.
Joe Bidenék 300 ezer dollár adót fizettek be tavaly
2020. szeptember. 30. 10:26

Ennek a nyitható tetejű régi német sportkocsinak 260 km/h a végsebessége. ","shortLead":"Ennek a nyitható tetejű régi német sportkocsinak 260 km/h a végsebessége. Patinás Mercedes 300 SL-t találtak egy elhagyott pajtában
2020. szeptember. 30. 06:41

Sereghajtók vagyunk európai szinten minimálbér terén, katonás csere az SZFE-n. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Trump Bidennel, Orbán a Bizottsággal csörtézett
2020. szeptember. 30. 07:52

Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte mindenki maga meg tud írni? Legalábbis ezt mutatja az a meghökkentő statisztika, miszerint kis hazánkban tízből nyolc szerződés házilag készül, azaz úgy kötik meg, hogy azt sosem látta szakember. Amiből aztán később megannyi probléma adódhat. Érdemes tehát tipikus hibákkal illusztrálva átfutni, mire figyeljünk, mielőtt egy szerződés, meghatalmazás végére kanyarítjuk a nevünket.
8 dolog, amit nagyon fontos tudnia, ha szerződést/meghatalmazást ír
2020. szeptember. 30. 12:16

Simonka György korábban kiokította a dél-békési településeket, hogyan lehet jól járni. Mostanra viszont már az a kérdés, hogyan tudják elkerülni, hogy nagyon rosszul járjanak. A felzárkóztatásra szánt tízmilliárdok ugyanis nem náluk, hanem az ügyeskedőknél landoltak.
Bajban lehetnek az önkormányzatok, ha százmilliókat kell visszafizetniük Simonkáék trükközése miatt
2020. október. 01. 11:00