[{"available":true,"c_guid":"70d0710f-5f0b-4bbc-b486-59f37a78cecd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőség reagált az interneten közzétett videóra. ","shortLead":"A rendőség reagált az interneten közzétett videóra. ","id":"20201001_Vizsgalat_piroson_athajto_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d0710f-5f0b-4bbc-b486-59f37a78cecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ffd8eb-9690-441b-90c6-29fd4db6ca93","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Vizsgalat_piroson_athajto_rendor","timestamp":"2020. október. 01. 10:37","title":"Vizsgálat indul a piroson áthajtó rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérésben 1750 amerikait kérdeztek meg arról, mit gondol az 5G-s iPhone érkezéséről. Volt, aki úgy tudta, neki már eddig is 5G-s iPhone-ja volt.","shortLead":"Egy friss felmérésben 1750 amerikait kérdeztek meg arról, mit gondol az 5G-s iPhone érkezéséről. Volt, aki úgy tudta...","id":"20201001_apple_iphone_12_5g_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df32cd49-9584-4a34-94ee-a0388e495d6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_apple_iphone_12_5g_felmeres","timestamp":"2020. október. 01. 09:33","title":"Felmérés mutatja: nem hozza lázba az Apple-rajongókat az 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak egy-egy atomban térnek el a baktériumok számára is fontos vitaminoktól.","shortLead":"Az antibiotikumoknak ellenálló baktériumokkal szemben lehetne majd bevetni az úgynevezett antivitaminokat, amelyek csak...","id":"20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439f0286-26a3-411b-8c0b-c3f70c6b9e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_antibiotikumok_helyett_antivitaminok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:03","title":"Antibiotikumok helyett trükkös antivitaminok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az európai népesség 16 százalékánál a neandervölgyitől örökölt géncsoport megtalálható.","shortLead":"Az európai népesség 16 százalékánál a neandervölgyitől örökölt géncsoport megtalálható.","id":"20200930_koronavirus_neandervolgyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda85d41-a315-4616-aed0-df9e02ecc87c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_koronavirus_neandervolgyi","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:58","title":"Súlyosabb a koronavírus-fertőzés kockázata azoknál, akiben van egy kis neandervölgyi gén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.\r

