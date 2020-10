Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Túl nagy falat volt a Fehérvárnak a Standard" - 2020. október. 01. 22:05 - Nikolics góljával már az első percekben előnybe kerültünk, de a csatát végül a belga együttes nyerte.

"Nem a magyarokat, csak Orbánt akarja kiéheztetni az Európai Parlament alelnöke" - 2020. október. 02. 09:55 - Nagy vihart kavart Magyarországon, hogy Katarina Barley, Európai Parlament egyik alelnökének olyan kijelentést tulajdonítottak, miszerint pénzügyileg ki akarja éheztetni Magyarországot és Lengyelországot. Kiderült, hogy a kérdéses interjúban ez nem hangzott el, félrefordították a német szociáldemokrata politikus szavait, amiért az érintett újság elnézést is kért. Az OTP Fáy András Alapítvány szerint erre a hagyományos oktatási módszerek nem igazán alkalmasak, inkább élményt nyújtva, szórakoztatva kell tanítani. "Ingyenes, magyar mobiljátékkal tanulhatnak meg a fiatalok bánni a pénzzel" - 2020. október. 03. 11:03 - Abban világszinten szakértői konszenzus van, hogy a pénzügyi ismereteket a legjobb már gyerekkorban elsajátítani, így számolható fel leghatékonyabban az ezen a téren a magyar lakosság körében is tapasztalható ismerethiány. Ennek jegyében egy egy pénzügyi feladványokkal teletűzdelt, ingyenesen letölthető, fiataloknak szóló mobilos játékot fejlesztett a szervezet.

"Háború Karabahban: Lelőttek két azeri repülőgépet" - 2020. október. 02. 06:54 - Az egyik sebesült francia újságíró életét sikerült megmenteni. Pláne annak fényében, hogy péntekre rekordszámú új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ami több mint kétszerese az előző napi eseteknek. "Müller Cecília: A járvány kezdete óta 1234 egészségügyi dolgozó betegedett meg" - 2020. október. 02. 11:47 - Az operatív törzs tájékoztatóján nem került szóba, hogy szigorítani kellene a járványügyi intézkedéseken, amit több szakember is szorgalmaz. Dr. Bajnok Éva belgyógyász segítségével rendet teszünk a vasat tartalmazó termékek között, hogy könnyebb legyen választani.

"Vashiány: nem mindegy, mivel és hogyan pótolja!" - 2020. október. 02. 07:30 - Ismerős a helyzet, amikor a drogériák vagy hipermarketek polcai előtt csak áll az ember tanácstalanul és azt sem tudja, hogy az állandó fáradtsággal, visszatérő fertőzésekkel vagy étvágytalansággal járó vashiányra milyen vaskészítményt vásároljon.

"Megkezdődött az első tisztán elektromos Volvo gyártása" - 2020. október. 02. 09:21 - Az XC40 Recharge első példányait még ebben a hónapban átvehetik az európai vásárlók.

"Ha pulykafelvágottat vagy -fasírtot vesz, jó eséllyel Mészárosnál cseng a kassza" - 2020. október. 02. 06:30 - Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is kilépni agrárbirodalmával.