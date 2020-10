Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0ba1f4f-5f46-4d92-aa5f-64c2032e4cd9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ikarus autóbuszok mutatkoznak be a hétvégén az Aeroparkban, az érdeklődők mintegy 40 buszt, köztük oldtimer járműveket is láthatnak a Ferihegyi Repülőmúzeumban; a kiállítás mellett élménybuszozást is szerveznek az Aeropark és az 1-es Terminál között - közölték a szervezők.","shortLead":"Ikarus autóbuszok mutatkoznak be a hétvégén az Aeroparkban, az érdeklődők mintegy 40 buszt, köztük oldtimer járműveket...","id":"20201004_Buszpornoshow_van_Ferihegyen_a_foszerepben_Farossal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0ba1f4f-5f46-4d92-aa5f-64c2032e4cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0b0eab-eabf-445f-919b-0fc69509e8b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Buszpornoshow_van_Ferihegyen_a_foszerepben_Farossal","timestamp":"2020. október. 04. 12:32","title":"Buszpornó-show van Ferihegyen, a főszerepben Farossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","shortLead":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","id":"20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aba962-a68d-4fb7-b9b7-b8011658be63","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","timestamp":"2020. október. 04. 08:40","title":"Piros lámpa felett járőröző drónnal kapják el a szabálytalankodókat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","shortLead":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","id":"20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461a837d-3002-4433-8e90-444fb58ef343","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","timestamp":"2020. október. 04. 08:50","title":"A kormány tisztázta, akarják-e engedni a spicces vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f089a0d6-0bbf-4397-b4ff-638412e59112","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 4-én délelőtt még mindig a papíron október 3-a hajnalig tartó karbantartásra figyelmeztető üzenet fogadta a WebKincstár szolgáltatás ügyfeleit. Később az üzenetet módosították, a karbantartás e szerint október 5-e reggelig tart.","shortLead":"Október 4-én délelőtt még mindig a papíron október 3-a hajnalig tartó karbantartásra figyelmeztető üzenet fogadta...","id":"20201004_Valami_nem_stimmel_az_allamkincstar_egyik_szolgaltatasanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f089a0d6-0bbf-4397-b4ff-638412e59112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3746d5-c708-424f-8282-44141c6515aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Valami_nem_stimmel_az_allamkincstar_egyik_szolgaltatasanal","timestamp":"2020. október. 04. 11:53","title":"Valami nem stimmel az államkincstár egyik szolgáltatásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek otthonról, online követhetik az eseményt.","shortLead":"A gyerekek otthonról, online követhetik az eseményt.","id":"20201003_meseorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8fdbb40-464e-4cf8-8497-46b87fecc9dc","keywords":null,"link":"/elet/20201003_meseorszag","timestamp":"2020. október. 03. 15:59","title":"Budaházyék közbeléptek, közönség nélkül tartják meg a Meseország Mindenkié-felolvasást vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország továbbra is harmadik helyen áll a halálozási sorban az Egyesült Államok és Brazília mögött - írja az MTI.

","shortLead":"Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország...","id":"20201003_Indiaban_eddig_mar_tobb_mint_szazezer_ember_meghalt_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3398a47d-3980-4b87-af2c-81c98189cebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Indiaban_eddig_mar_tobb_mint_szazezer_ember_meghalt_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. október. 03. 21:10","title":"Indiában eddig már több mint százezer ember meghalt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy István véleményét nem osztja a kormány. ","shortLead":"Nagy István véleményét nem osztja a kormány. ","id":"20201003_Lazitana_az_agrarminiszter_az_alkohol_zero_toleranciajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44c7fa4-da98-4334-a981-6f13d9ac822c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_Lazitana_az_agrarminiszter_az_alkohol_zero_toleranciajan","timestamp":"2020. október. 03. 19:05","title":"Lazítana az agrárminiszter az alkohol zéró toleranciáján, de a kormány nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta 606 ezren kapták el a vírust.","shortLead":"A járvány kezdete óta 606 ezren kapták el a vírust.","id":"20201003_Franciaorszagban_rekordot_dontott_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb18b42b-4ca4-45bb-aab1-35e6a44c149f","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Franciaorszagban_rekordot_dontott_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 03. 21:57","title":"Franciaországban rekordot döntött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]