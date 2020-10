Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnökválasztás előtt egy hónappal a Demokrata Párt jelöltjének, Joseph Bidennek tíz százalékponttal nagyobb a támogatottsága, mint Donald Trumpnak - derült ki a Reuters hírügynökség és az Ipsos közvélemény-kutató felméréséből.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás előtt egy hónappal a Demokrata Párt jelöltjének, Joseph Bidennek tíz százalékponttal nagyobb...","id":"20201004_Biden_tiz_szazalekponttal_vezet_Trump_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80bead-e51d-4200-bd15-c6ceef7d3573","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Biden_tiz_szazalekponttal_vezet_Trump_elott","timestamp":"2020. október. 04. 14:41","title":"Biden tíz százalékponttal vezet Trump előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg a felhasználók. A redmondi óriás a professzionális kategória híveire is gondolt: nekik az ARM-alapú hibridjét ajánlja.","shortLead":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg...","id":"20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b6bb6f-f3de-44e1-8833-fc04a40cc92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","timestamp":"2020. október. 04. 09:03","title":"Újfajta olcsó laptoppal jött ki a Microsoft, könnyű, a kijelzője érintésérzékeny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely miniszter korábbi nyilatkozata alapján az orvosok béremeléséről tárgyaltak.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter korábbi nyilatkozata alapján az orvosok béremeléséről tárgyaltak.","id":"20201003_Orban_Viktor_talalkozott_az_Orvosi_Kamara_vezetesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e39192a-e4dc-4615-8011-17ec374587ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Orban_Viktor_talalkozott_az_Orvosi_Kamara_vezetesevel","timestamp":"2020. október. 03. 13:24","title":"Orbán Viktor találkozott az Orvosi Kamara vezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggasztó a magyar igazságszolgáltatás helyzete és nagyok a korrupciós kockázatok az Európai Bizottság szerint; 50 pontos csomagot tett közzé a Magyar Nemzeti Bank a válságkezelésről; belengették a közmunkásbér megemelését. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Aggasztó a magyar igazságszolgáltatás helyzete és nagyok a korrupciós kockázatok az Európai Bizottság szerint; 50...","id":"20201004_Es_akkor_jourova_eu_jarvany_mnb_usa_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b33e1e32-df21-4cdd-8640-232e19a10985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a077e3-685e-4274-aabf-5e30e91f4e15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_Es_akkor_jourova_eu_jarvany_mnb_usa_jogallamisag","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"És akkor a magyar kormány megsértődött egy rémes szóvicc miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfe7a1d-3ed2-4c4c-b429-621aab0a8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan videó is felkerült a YouTube-ra, amiben már működés közben láthatjuk a Sony új játékkonzolját, a PlayStation 5-öt.","shortLead":"Több olyan videó is felkerült a YouTube-ra, amiben már működés közben láthatjuk a Sony új játékkonzolját, a PlayStation...","id":"20201005_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cfe7a1d-3ed2-4c4c-b429-621aab0a8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b0abd2-b397-40b3-885e-c0623aa0e678","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_video","timestamp":"2020. október. 05. 11:03","title":"Videó: Még nem is lehet kapni, vannak, akik már játszanak a PlayStation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök eközben kórházban van, orvosai pedig elismerték, hogy korábban rózsásabb képet festettek az állapotáról, mint amilyen az valóban volt.\r

","shortLead":"Az elnök eközben kórházban van, orvosai pedig elismerték, hogy korábban rózsásabb képet festettek az állapotáról, mint...","id":"20201005_joe_biden_donald_trump_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c406986-78fd-442e-b9fc-02ddb02f6f7e","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_joe_biden_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 07:36","title":"Trump ellenfelének újabb koronavírustesztje lett negatív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322aec0f-f65d-468c-a3d4-b5111ce6fa1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem rendezték meg az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóját, a címvédő Juventus és a Napoli összecsapását: az ellenfél nem utazott el Torinóba.\r

","shortLead":"Nem rendezték meg az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóját, a címvédő Juventus és...","id":"20201005_napoli_juventus_serie_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=322aec0f-f65d-468c-a3d4-b5111ce6fa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3b04dd-038e-4a0e-ba4d-05e5a896dc74","keywords":null,"link":"/sport/20201005_napoli_juventus_serie_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 06:25","title":"Nem állt ki a Napoli, játék nélkül söpört be 3 pontot a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Lenyűgöző koncertfelvételek a LGT amerikai és angliai turnéjáról, egy megrázó anya-fiú kapcsolat a 70-es évekből, társadalmi riport a disszidensek életéről – ennyi is elég lett volna egy izgalmas dokumentumfilmhez. A Loksi legendás gitárosáról, Barta Tamásról szóló Siess haza, vár a mama! azonban többet akart mutatni. A zenész karrierjéről, disszidálásról és főleg a rejtélyes haláláról viszont csak maszatol.\r

\r

","shortLead":"Lenyűgöző koncertfelvételek a LGT amerikai és angliai turnéjáról, egy megrázó anya-fiú kapcsolat a 70-es évekből...","id":"20201003_Most_akkor_ki_olte_meg_Barta_Tamast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738686b2-6286-4f01-9384-eb01b1f18bb4","keywords":null,"link":"/kultura/20201003_Most_akkor_ki_olte_meg_Barta_Tamast","timestamp":"2020. október. 03. 20:00","title":"Most akkor ki ölte meg Barta Tamást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]