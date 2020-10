Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b58a7f3-0b90-4bb2-b0ec-3606771a8e13","c_author":"V.G.","category":"cegauto","description":"Miközben számos autógyártót nehéz helyzetbe hozott a koronavírus-járvány, a Porsche továbbra is elég szépen teljesít, és 1,2 milliárd euró üzemi nyereséggel zárta az első fél évet. Ebben nagy része volt a nemrég bevezetett elektromos hajtású Taycannak, melynek csúcsváltozatait mi is kipróbáltuk Németországban.","shortLead":"Miközben számos autógyártót nehéz helyzetbe hozott a koronavírus-járvány, a Porsche továbbra is elég szépen teljesít...","id":"20201005_Porsche_Taycan__Jobb_mint_a_911es","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b58a7f3-0b90-4bb2-b0ec-3606771a8e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8131a4-c0fb-4435-a653-7409551df280","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Porsche_Taycan__Jobb_mint_a_911es","timestamp":"2020. október. 05. 14:16","title":"Porsche Taycan – Jobb, mint a 911-es?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd34d414-8d85-44c1-a985-95a1f87c84f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közúti közlekedési szabályok betartását ellenőrizték a rendőrök Balkányban és Szakolyban.","shortLead":"A közúti közlekedési szabályok betartását ellenőrizték a rendőrök Balkányban és Szakolyban.","id":"20201004_Ilyen_is_van_egyetlen_ittas_sofor_sem_akadt_a_rendorok_halojaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd34d414-8d85-44c1-a985-95a1f87c84f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7bd65e-05de-4120-93bd-06ba281a8c93","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Ilyen_is_van_egyetlen_ittas_sofor_sem_akadt_a_rendorok_halojaba","timestamp":"2020. október. 04. 08:52","title":"Ilyen is van: egyetlen ittas sofőr sem akadt a rendőrök hálójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fb2f52-2897-4fee-9752-b8b080478ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nukuminak nevezték el az ötméteres, körülbelül 50 éves példányt. Új-Skócia partjainál találkoztak vele, ahol ekkora cápát még sosem láttak.","shortLead":"Nukuminak nevezték el az ötméteres, körülbelül 50 éves példányt. Új-Skócia partjainál találkoztak vele, ahol ekkora...","id":"20201005_nagyon_nagy_feher_capa_uj_skocia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4fb2f52-2897-4fee-9752-b8b080478ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d5dbaf-2e02-4090-a76a-75b2d0b2af80","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_nagyon_nagy_feher_capa_uj_skocia","timestamp":"2020. október. 05. 14:05","title":"Óriási, 1,6 tonnás fehér cápát fogtak tengerbiológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236ec1e2-fae8-4fca-9ce4-7b9f38374637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A négy föld alatti földgáztároló közül kettőben megnövelik a kapacitást, 200 millió köbméterrel több gázt helyezhetnek el ott.","shortLead":"A négy föld alatti földgáztároló közül kettőben megnövelik a kapacitást, 200 millió köbméterrel több gázt helyezhetnek...","id":"20201006_Magyar_Foldgaztarolo_gaz_tarolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236ec1e2-fae8-4fca-9ce4-7b9f38374637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e624959-d3e3-4c2a-9604-5fe5f36def57","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Magyar_Foldgaztarolo_gaz_tarolas","timestamp":"2020. október. 06. 06:43","title":"Annyi gázra van szükség, hogy a Magyar Földgáztároló nagyobb kapacitásra áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes élet felé. A rendszeres könyvolvasók aránya a rendszerváltáskor még közel háromszor akkora volt, mint jelenleg.","shortLead":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes...","id":"202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48575ef7-8078-43e9-ac40-3043239378f8","keywords":null,"link":"/360/202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"Magyarországon a felnőttek több mint fele soha nem vesz könyvet a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7adad7a-c6ab-4013-ac5b-abde4739e481","c_author":"","category":"itthon","description":"Rácz Pál független jelöltet választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszolnok polgármesterévé a vasárnapi időközi önkormányzati választáson","shortLead":"Rácz Pál független jelöltet választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszolnok polgármesterévé a vasárnapi...","id":"20201004_Racz_Pal_lett_Abaujszolnok_uj_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7adad7a-c6ab-4013-ac5b-abde4739e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e782b1-1d37-4c44-a79f-6fb8b5609f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Racz_Pal_lett_Abaujszolnok_uj_polgarmestere","timestamp":"2020. október. 04. 21:45","title":"Rácz Pál lett Abaújszolnok új polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","shortLead":"A kérdés leginkább, hogy mennyi ideig nem volt munkánk és ezt bejelentettük-e a hatóságok felé. ","id":"20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245918f4-7e74-4687-bc37-2b139c9d8404","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Kaphat_Babavarot_csokot_vagy_lakashitelt_az_aki_munkanelkuli_volt_egy_ideig","timestamp":"2020. október. 05. 15:35","title":"Kaphat Babavárót, csokot, vagy lakáshitelt az, aki munkanélküli volt egy ideig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg a felhasználók. A redmondi óriás a professzionális kategória híveire is gondolt: nekik az ARM-alapú hibridjét ajánlja.","shortLead":"Középszintű hardvert álmodott meg új Surface gépének Microsoft, amit ezért olcsóbban is vásárolhatnak meg...","id":"20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4863ac89-ff34-4713-96f0-a430b1267286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b6bb6f-f3de-44e1-8833-fc04a40cc92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_microsoft_surface_laptop_go_surface_pro_x_2020_arm_olcso_notebook","timestamp":"2020. október. 04. 09:03","title":"Újfajta olcsó laptoppal jött ki a Microsoft, könnyű, a kijelzője érintésérzékeny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]