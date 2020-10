Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a végső vágyott céljuk a kormányéval szinte azonos, de az ütemezésben és a szabályozásban vannak véleménykülönbségek. A szakszervezet szerint viszont a rapid módon elfogadott törvénybe beleremeghet az állami ellátó rendszer.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a végső vágyott céljuk a kormányéval szinte azonos, de az ütemezésben és...","id":"20201006_Magyar_Orvosok_Szakszervezete_Csapdaba_csaltak_az_orvostarsadalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758d36a0-91e4-4849-b132-68fe2b0fad92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Magyar_Orvosok_Szakszervezete_Csapdaba_csaltak_az_orvostarsadalmat","timestamp":"2020. október. 06. 10:34","title":"Magyar Orvosok Szakszervezete: Csapdába csalták az orvostársadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733cb6f6-5eea-4e3b-be1a-8cedde9eab2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Történelmi hőstettekről beszélt Észak-Korea diktátora.","shortLead":"Történelmi hőstettekről beszélt Észak-Korea diktátora.","id":"20201006_eszakkorea_kim_dzsong_un_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=733cb6f6-5eea-4e3b-be1a-8cedde9eab2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c4c34b-443f-4e28-9eed-037afa366265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_eszakkorea_kim_dzsong_un_jarvany","timestamp":"2020. október. 06. 06:05","title":"Nyolcvan napos gazdasági háborút hirdetett Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömeges fertőzésről szóló levelet tett közzé Tiszaújváros polgármestere.","shortLead":"Tömeges fertőzésről szóló levelet tett közzé Tiszaújváros polgármestere.","id":"20201006_Tiszaujvaros_gyar_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607c17de-e1e3-4e73-b16b-21ca3e66759e","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Tiszaujvaros_gyar_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 07:23","title":"A Tiszaújvárosnál épülő gyár munkásai közül kétszázan kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV elektromos buszokat vásárolhatna a 7 milliárd forintból, a kormány pedig peren kívül megegyezne az orosz céggel.","shortLead":"A BKV elektromos buszokat vásárolhatna a 7 milliárd forintból, a kormány pedig peren kívül megegyezne az orosz céggel.","id":"20201007_3_metro_metrowagonmash_bkv_kotber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a44a0-4b9b-4390-bf66-8601386088f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_3_metro_metrowagonmash_bkv_kotber","timestamp":"2020. október. 07. 07:28","title":"Népszava: a kormány fizetne az oroszok helyett a fővárosnak a 3-as metró miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb mérései stagnálást mutatnak. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb mérései stagnálást mutatnak. ","id":"20201007_Megallt_a_koronavirus_koncentraciojanak_novekedese_a_szennyvizekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a98cda-8aab-43ea-bf2b-ff20da064306","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Megallt_a_koronavirus_koncentraciojanak_novekedese_a_szennyvizekben","timestamp":"2020. október. 07. 10:23","title":"Megállt a koronavírus koncentrációjának növekedése a szennyvizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov Gábor Facebookon osztotta meg, kiket részesít előnyben a jegyeladásnál a csapat. Aki csak az ellenfelek miatt menne ki a Fradi meccsére, jó eséllyel kint marad.","shortLead":"Kubatov Gábor Facebookon osztotta meg, kiket részesít előnyben a jegyeladásnál a csapat. Aki csak az ellenfelek miatt...","id":"20201005_Kiderult_milyen_sorrendben_juthatunk_jegyhez_a_Fradi_BLmeccseire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b297e7c-6c02-4e65-b449-037f4ee889f0","keywords":null,"link":"/sport/20201005_Kiderult_milyen_sorrendben_juthatunk_jegyhez_a_Fradi_BLmeccseire","timestamp":"2020. október. 05. 16:36","title":"Kiderült, milyen sorrendben juthatunk jegyhez a Fradi BL-meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57ca56a-e229-4eaa-9b2c-6e91ad8fc26c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta egy napon sem volt annyi magyar haláleset, mint most. Nyolcszáznál is több új fertőzöttet diagnosztizáltak, pedig annyira kevés tesztet végeztek el, mint szeptember 2-a óta soha.","shortLead":"A járvány kezdete óta egy napon sem volt annyi magyar haláleset, mint most. Nyolcszáznál is több új fertőzöttet...","id":"20201006_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e57ca56a-e229-4eaa-9b2c-6e91ad8fc26c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5ce20e-0920-40d4-9733-cc237af1c8f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2020. október. 06. 08:56","title":"20 újabb halálos áldozata van a koronavírusnak, 818 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha ez sikerül, minden brit, skót, észak-ír és walesi háztartás ebből kapná az áramot.","shortLead":"Boris Johnson szerint nem lehetetlen, hogy 2030-ra 40 GW elektromos áram származzon a megújuló energiaforrásokból. Ha...","id":"20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce3d374-9e8b-4466-aebd-f3171cfd4c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3309d4-5c86-49ed-af00-fecf28f1a8d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_egyesult_kiralysag_szeleromu_zoldenergia_megujulo_energia_tengerre_telepitett_szeleromu","timestamp":"2020. október. 07. 09:03","title":"A britek nem viccelnek: szélerőműveket telepítenek a tengerre, 2030-ra minden háztartást így látnának el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]