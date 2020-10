Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00edb220-56fe-4479-8a7b-dec977ad7312","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A WASP-121b jelzésű exobolygó olyan közel kering a csillagához, hogy a felszínén közel 3000 Celsius-fok van.","shortLead":"A WASP-121b jelzésű exobolygó olyan közel kering a csillagához, hogy a felszínén közel 3000 Celsius-fok van.","id":"20201008_wasp_121b_exobolygo_hajofara_csillagkep_felfedezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00edb220-56fe-4479-8a7b-dec977ad7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfa1e22-0b76-4a09-a745-9d506605af1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_wasp_121b_exobolygo_hajofara_csillagkep_felfedezes","timestamp":"2020. október. 08. 20:03","title":"Elpárolgott fémeket fedeztek fel egy exobolygó légkörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec9fc34-83c0-4d2c-b279-0e5cc7c86183","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a szuper erős V12-es motorral szerelt roadstert a menetszél miatt bukósisakban érdemes vezetni.","shortLead":"Ezt a szuper erős V12-es motorral szerelt roadstert a menetszél miatt bukósisakban érdemes vezetni.","id":"20201008_szelvedo_nelkuli_700_loeros_aston_martin_v12_speedster_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ec9fc34-83c0-4d2c-b279-0e5cc7c86183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf3cbd9-faf2-43cc-bff4-793a79f6e87b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_szelvedo_nelkuli_700_loeros_aston_martin_v12_speedster_erkezett","timestamp":"2020. október. 08. 09:21","title":"Szélvédő nélküli 700 lóerős Aston Martin érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint, ha egy háziorvosnak van egy kardiológus szakvizsgája is, akkor akár a rendelőjében is végezhet EKG-t.","shortLead":"A miniszter szerint, ha egy háziorvosnak van egy kardiológus szakvizsgája is, akkor akár a rendelőjében is végezhet...","id":"20201008_Kasler_alapellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9509606d-0520-481d-ad89-50d104d1d52f","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Kasler_alapellatas","timestamp":"2020. október. 08. 18:10","title":"Kásler belengette az alapellátás drasztikus átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy gondolták a környéken élők, nem szabad ráengedni az átmenő forgalmat a Halmierdő melletti utcára, az önkormányzat fél év után visszakozott.","shortLead":"Úgy gondolták a környéken élők, nem szabad ráengedni az átmenő forgalmat a Halmierdő melletti utcára, az önkormányzat...","id":"20201008_utfelujitas_foldut_flor_ferenc_pestszentlorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1c7957-c180-409b-a095-75a9ecbed19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_utfelujitas_foldut_flor_ferenc_pestszentlorinc","timestamp":"2020. október. 08. 17:54","title":"Lefújtak egy pestszentlőrinci útfelújítást, mert a helyiek azt kérték, maradjon földút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cacb2b-b577-4b00-bbd8-f4fe90225e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Ritmo Piknik az öt éve megszokott Budapest Ritmo járványbarát újragondolása. Október 9–10. között 15 ingyenes, szabadtéri koncerttel várják a közönséget, három budapesti köztéren: a Millenáris parkban, a Hunyadi téri piac mellett és a Rákóczi téren.\r

