Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"343e7d72-3a10-440e-ab68-c185cd2fcfdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a híresztelések, akkor jövő héten mutathatja be az Apple az idei iPhone-okat, az iPhone 12 családot. A színfalak mögött azonban már a jövő évi, sőt az utána következő év modelljein dolgoznak.","shortLead":"Ha igazak a híresztelések, akkor jövő héten mutathatja be az Apple az idei iPhone-okat, az iPhone 12 családot...","id":"20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343e7d72-3a10-440e-ab68-c185cd2fcfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd1ca89-2658-484b-8c6f-5760ea30901e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","timestamp":"2020. október. 06. 10:03","title":"Még be sem mutatták az idei iPhone-okat, de már a jövő éviekről hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő szerint retorzió van és volt is, így pontosan tudja, hol nem fognak vele dolgozni amiatt, mert fontos számára a közélet. ","shortLead":"A színésznő szerint retorzió van és volt is, így pontosan tudja, hol nem fognak vele dolgozni amiatt, mert fontos...","id":"20201006_Kovacs_Patricia_SZFE_Eszenyi_Eniko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7844fdf5-2159-4061-894d-9c07223da8c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db71cf0-59bc-4a5a-8a66-0cb7e9d2470e","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Kovacs_Patricia_SZFE_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2020. október. 06. 15:25","title":"Kovács Patrícia: Nem éri meg olyan emberrel dolgoznom, aki csak azért nem dolgozik velem, mert „libernyáknak” tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7f25f4-9e64-435c-b24e-bf69775d7cdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben pusztulnak a fák olyan betegségek miatt, amelyek katasztrofális mértékben megszaporodtak az idei meleg és száraz tavasz miatt.","shortLead":"Az átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben pusztulnak a fák olyan betegségek miatt, amelyek katasztrofális mértékben...","id":"20201007_fapusztulas_gomba_klimavaltozas_koris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e7f25f4-9e64-435c-b24e-bf69775d7cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d779ace3-f676-4a99-b2bb-8cd82a43c4a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_fapusztulas_gomba_klimavaltozas_koris","timestamp":"2020. október. 07. 10:55","title":"Tízszer annyi fa pusztult el idén egy klímaváltozást kedvelő gomba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e09a34-2d82-4a0f-9870-eb04d3fead49","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ősszel együtt menetrendszerűen megérkeztek a poloskák, amelyekkel szemben igazán védekezni sem tudunk. De tényleg invázióról van szó, vagy csak mi érezzük úgy? ","shortLead":"Az ősszel együtt menetrendszerűen megérkeztek a poloskák, amelyekkel szemben igazán védekezni sem tudunk. De tényleg...","id":"20201007_Poloskak_szunyogok_klimavaltozas_invazio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e09a34-2d82-4a0f-9870-eb04d3fead49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b0e28-f2e1-419d-8a16-b97ab1a0132f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_Poloskak_szunyogok_klimavaltozas_invazio","timestamp":"2020. október. 07. 17:00","title":"A legjobb fegyver a poloska ellen: a szúnyogháló és a mobiltelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai képviselőház több mint egy éven át tartó vizsgálata arra jutott, hogy a világ négy legnagyobb technológiai vállalata piaci erőfölényével visszaélve megfojtja maga körül a konkurenciát.","shortLead":"Az amerikai képviselőház több mint egy éven át tartó vizsgálata arra jutott, hogy a világ négy legnagyobb technológiai...","id":"20201007_faebook_apple_google_amazon_monopolium_vizsgalat_piaci_erofoleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaf3bee-5efa-47d7-9764-50f72d80ad90","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_faebook_apple_google_amazon_monopolium_vizsgalat_piaci_erofoleny","timestamp":"2020. október. 07. 14:07","title":"Fel kellene darabolni az Apple-t, a Google-t, a Facebookot és az Amazont – ez áll a 449 oldalas jelentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Győztesként került ki az együttes a Stairway to Heaven című 1971-es világsláger miatt indított plágiumperből.



","shortLead":"Győztesként került ki az együttes a Stairway to Heaven című 1971-es világsláger miatt indított plágiumperből.



","id":"20201006_Nem_lopta_a_Led_Zeppelin_a_legismertebb_dalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1d46971-7ddc-476f-a799-87eb7cad9e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e64ccc-9802-48ae-b08f-786c2ed88e26","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Nem_lopta_a_Led_Zeppelin_a_legismertebb_dalat","timestamp":"2020. október. 06. 15:31","title":"Lezárult a plágiumper: Nem lopta a Led Zeppelin a legismertebb dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után mutatták ki a vírust.","shortLead":"A tiszti főorvos ismertette a számokat. Megvan a vírus legfiatalabb halottja is, a 21 éves nőnél már a halál után...","id":"20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97002ca3-f0b9-4de0-8ea2-884f609cabd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbdf27-32f3-406f-8e16-97d6d2adf9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_koronavirus_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. október. 07. 12:09","title":"Operatív törzs: 52 halottnál nem találtak semmilyen társbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a törvényt.","shortLead":"Az Országgyűlés egyhangúlag fogadta el a törvényt.","id":"20201006_parlament_orvos_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323452c1-f580-4dbc-aaa8-d3c468b53892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a52f62-4e3d-479c-b6dd-2a7e2fb30a38","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_parlament_orvos_beremeles","timestamp":"2020. október. 06. 14:26","title":"Megszavazta a Parlament az orvosok béremelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]