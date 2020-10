Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","shortLead":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","id":"20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d999b092-4dcb-4d13-96a3-94bc4a20ce98","keywords":null,"link":"/elet/20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","timestamp":"2020. október. 08. 09:30","title":"Ne parázz, sokkolj! – új kisfilmje van a mentőszolgálatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fogyasztóvédelem fogja ellenőrizni, hogy az előírt hatósági árért intézik-e a PCR-teszteket a szolgáltatók.","shortLead":"A fogyasztóvédelem fogja ellenőrizni, hogy az előírt hatósági árért intézik-e a PCR-teszteket a szolgáltatók.","id":"20201006_pcr_teszt_hatosagi_ar_fogyasztovedelem_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bf880b-9381-434c-b22b-2d0165a7eb76","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_pcr_teszt_hatosagi_ar_fogyasztovedelem_itm","timestamp":"2020. október. 06. 09:39","title":"Milliós büntetés járhat a PCR-tesztek árazásával trükköző cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családjával kempingezett Varga Judit, amikor szerint egy szlovák banda besurrant a miniszteri sátorba. Pár nappal később elkapták a tolvajokat.","shortLead":"Családjával kempingezett Varga Judit, amikor szerint egy szlovák banda besurrant a miniszteri sátorba. Pár nappal...","id":"20201007_varga_judit_satrat_tolvajok_fosztottak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207019c-663a-4110-a1af-60ad175a94a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_varga_judit_satrat_tolvajok_fosztottak_ki","timestamp":"2020. október. 07. 07:44","title":"Blikk: Varga Judit sátrát tolvajok fosztották ki, amikor nyaralt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belügyminisztérium vezetését átvette egy ellenzéki politikus, a biztonsági szolgálat egykori magas rangú tisztségviselője.","shortLead":"A belügyminisztérium vezetését átvette egy ellenzéki politikus, a biztonsági szolgálat egykori magas rangú...","id":"20201006_kirigizisztan_tuntetes_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a0de0d4-be94-4381-ab0f-c82344bddd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e5af4c-d45b-461b-a53f-933d79d37941","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_kirigizisztan_tuntetes_ellenzek","timestamp":"2020. október. 06. 11:15","title":"Érvénytelenítették a kirgiz választás eredményét, miután a tüntetők a kormány székházát is elfoglalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes felkészülni, hogy a közeli jövőben visszatérhet a digitális oktatás. Mutatjuk, mire érdemes figyelni. ","shortLead":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes...","id":"magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61088ef1-1bc9-4662-834c-ca8b4c0396b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","timestamp":"2020. október. 06. 15:30","title":"Hogyan készülhet fel a digitális oktatásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz elnök ugyanis továbbra is XP-s gépről dolgozik, pedig ez legalább két okból veszélyes.","shortLead":"Az orosz elnök ugyanis továbbra is XP-s gépről dolgozik, pedig ez legalább két okból veszélyes.","id":"20201007_vlagyimir_putyin_windows_xp_forraskod_cirkon_robotrepulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd29ec7-132b-4751-b871-5468225d8c42","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_vlagyimir_putyin_windows_xp_forraskod_cirkon_robotrepulo","timestamp":"2020. október. 07. 19:03","title":"Szólni kellene már Putyinnak, hogy ne használjon Windows XP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabdb6f4-f2df-435d-ad77-7b87860e0c6a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Sérti az uniós jogot a magyar nemzeti felsőoktatási törvény 2017-es módosítása, ezért ezeket a rendelkezéseket meg kell semmisíteni - mondta ki az Európai Bíróság. Ez a jogszabály-módosítás Magyarországon csak a Soros György által létrehozott Közép-Európai Egyetemet (CEU) érintette. Az ítélet kimondja, hogy a Magyarország által bevezetett azon feltételek, amelyek lehetővé teszik a külföldi felsőoktatási intézmények tevékenységének Magyarország területén való gyakorlását, az uniós joggal összeegyeztethetetlenek.","shortLead":"Sérti az uniós jogot a magyar nemzeti felsőoktatási törvény 2017-es módosítása, ezért ezeket a rendelkezéseket meg kell...","id":"20201006_Az_Europai_Birosag_elkaszalta_a_Lex_CEUt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eabdb6f4-f2df-435d-ad77-7b87860e0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513310a8-84e0-4519-8613-fe45cba661ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Az_Europai_Birosag_elkaszalta_a_Lex_CEUt","timestamp":"2020. október. 06. 09:35","title":"Az Európai Bíróság elkaszálta a lex CEU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Derek Chauvin pere márciusban kezdődik.","shortLead":"Derek Chauvin pere márciusban kezdődik.","id":"20201007_Szabadlabon_rendor_George_Floyd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5788b10-327e-4541-aa0b-d4dbf2e89765","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_Szabadlabon_rendor_George_Floyd","timestamp":"2020. október. 07. 21:47","title":"Szabadlábon védekezhet a George Floyd halálát előidéző rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]