[{"available":true,"c_guid":"0a82e798-4b67-4102-9d4e-1252329e2eaf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt ves pernek lett vége, jogerősen is igazat adott a bíróság a kishantosiaknak abban az ügyben, amelyben az állam az ellenük küldött biztonsági őrök költségeit is rajtuk akarta behajtani.","shortLead":"Öt ves pernek lett vége, jogerősen is igazat adott a bíróság a kishantosiaknak abban az ügyben, amelyben az állam...","id":"20201009_Visszahozni_Kishantost_sem_lehet_mint_a_CEUt_de_legalabb_ok_is_pert_nyertek_az_allam_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a82e798-4b67-4102-9d4e-1252329e2eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2156e74-d8ad-457c-8215-1378c85c7d4b","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Visszahozni_Kishantost_sem_lehet_mint_a_CEUt_de_legalabb_ok_is_pert_nyertek_az_allam_ellen","timestamp":"2020. október. 09. 09:05","title":"Ahogy a CEU, úgy Kishantos sem tér vissza, de legalább ők is pert nyertek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaptörvény-ellenesnek tartják az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabályt.","shortLead":"Alaptörvény-ellenesnek tartják az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabályt.","id":"20201009_ader_janos_orvosegyetemek_szakszervezeti_szovetsege_torveny_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8c0da-660a-4071-99d1-541c4a2ac4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_ader_janos_orvosegyetemek_szakszervezeti_szovetsege_torveny_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2020. október. 09. 22:02","title":"Ne írja alá az új törvényt – kéri Ádertől az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elegendő egészségügyi dolgozó az állami- és a magánszektor szembeállításához a magánszolgáltatókat tömörítő Primus Egyesület szerint. ","shortLead":"Nincs elegendő egészségügyi dolgozó az állami- és a magánszektor szembeállításához a magánszolgáltatókat tömörítő...","id":"20201009_egeszsegugyi_atalakitas_maganpraxis_allami_orvoshiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb42798-a605-412c-a3f8-aa34ca46a209","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_egeszsegugyi_atalakitas_maganpraxis_allami_orvoshiany","timestamp":"2020. október. 09. 20:11","title":"Orvoshiányt hozhat az állami egészségügyben, de árthat a magánszektornak is a kettő szétválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint, ha egy háziorvosnak van egy kardiológus szakvizsgája is, akkor akár a rendelőjében is végezhet EKG-t.","shortLead":"A miniszter szerint, ha egy háziorvosnak van egy kardiológus szakvizsgája is, akkor akár a rendelőjében is végezhet...","id":"20201008_Kasler_alapellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9509606d-0520-481d-ad89-50d104d1d52f","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Kasler_alapellatas","timestamp":"2020. október. 08. 18:10","title":"Kásler belengette az alapellátás drasztikus átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96eb4af-2295-4a5f-88a4-c65528155107","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A hazai kkv-szektor nagy része az elmúlt hónapokban még csak elindult a digitalizáció útján – derül ki a Digiméter 2020-as kutatási jelentéséből, amely szerint a nagyobb cégek előrébb járnak, mint a kisebb vállalkozások. Az adminisztrációs folyamatok terén egész jól állnak a magyar piaci szereplők, de az értékesítés és marketing a legtöbb hazai cégnél még javarészt múlt századi eszközökkel folyik. A kutatásból az is kiolvasható: Magyarországon a legnagyobb innovációs motivátor a NAV.","shortLead":"A hazai kkv-szektor nagy része az elmúlt hónapokban még csak elindult a digitalizáció útján – derül ki a Digiméter...","id":"20201008_digimeter_2020_jelentes_kkv_digitalizacio_digitalis_versenykepessegi_mutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96eb4af-2295-4a5f-88a4-c65528155107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ea3377-8b36-4e25-8be7-1bdb191d7cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_digimeter_2020_jelentes_kkv_digitalizacio_digitalis_versenykepessegi_mutato","timestamp":"2020. október. 08. 10:00","title":"A Digiméter megmérte: nagy lendülettel, de kis hatásfokkal állnak át a magyar vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef05a558-b801-413a-b4a2-b934bb225c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákokat nem érte váratlanul a kancellár próbálkozása.","shortLead":"A diákokat nem érte váratlanul a kancellár próbálkozása.","id":"20201008_Szarka_Gabor_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef05a558-b801-413a-b4a2-b934bb225c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82029d58-675b-4b90-ad65-7a2decf41d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Szarka_Gabor_SZFE","timestamp":"2020. október. 08. 09:59","title":"Szarka Gábor megpróbált bejutni az SZFE Vas utcai épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell kapniuk. Eddig négymillióan adták be a kérelmet.","shortLead":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell...","id":"20201008_brexit_eu_letelepedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf86c8c-2281-48b1-9ef0-e1290795cd39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_brexit_eu_letelepedes","timestamp":"2020. október. 08. 21:45","title":"Már négymilliónál is több EU-polgár kért letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7165f20-60bd-4fcc-8c63-f44815ae6599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehullt a lepel az AMD ötödik generációs Ryzen lapkáiról. A gyártó szerint a gamereknek kitalált újdonságoknak nincs párja a piacon.","shortLead":"Lehullt a lepel az AMD ötödik generációs Ryzen lapkáiról. A gyártó szerint a gamereknek kitalált újdonságoknak nincs...","id":"20201009_amd_ryzen_5000_bemutato_processzor_ryzen_9_5950x","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7165f20-60bd-4fcc-8c63-f44815ae6599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bda98a0-d0c5-4abc-a375-16f3ea29bda1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_amd_ryzen_5000_bemutato_processzor_ryzen_9_5950x","timestamp":"2020. október. 09. 08:37","title":"Az AMD állítja, elkészítették a világ legjobb processzorát, a játékosoknak ajánlják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]