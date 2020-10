Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc0b3e2c-09e6-4377-9bf9-ae5585c40319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XVII. kerületi házban és a kertjében is rengeteg kannabiszt találtak a rendőrök.","shortLead":"A XVII. kerületi házban és a kertjében is rengeteg kannabiszt találtak a rendőrök.","id":"20201012_marihuana_kannabisz_ultetveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc0b3e2c-09e6-4377-9bf9-ae5585c40319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617d7427-ccf1-42da-8479-ba8b3fe8f0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_marihuana_kannabisz_ultetveny","timestamp":"2020. október. 12. 13:36","title":"Lebukott a profi kenderkertész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy turistabusz alá esett be az elektromos rollerrel közlekedő férfi.","shortLead":"Egy turistabusz alá esett be az elektromos rollerrel közlekedő férfi.","id":"20201011_Elektromos_rolleres_ferfit_gazoltak_halalra_a_Fehervari_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f29f68-9a2c-4c77-b449-5ef0c3d9e8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Elektromos_rolleres_ferfit_gazoltak_halalra_a_Fehervari_uton","timestamp":"2020. október. 11. 14:59","title":"Elektromos rolleres férfit gázoltak halálra a Fehérvári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","shortLead":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","id":"20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e67b090-4fc3-4ec5-95d7-5fcf997416a3","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","timestamp":"2020. október. 11. 10:43","title":"Esküvőket zavartak szét a rendőrök a járvány miatt Koszovóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6fdd6a-ecc2-415d-8bfc-f52ca58c3e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes jelölt szorosan, de megnyerte a borsodi időközi választást.","shortLead":"A fideszes jelölt szorosan, de megnyerte a borsodi időközi választást.","id":"20201011_Orban_Viktor_is_gratulalt_Koncz_Zsofianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6fdd6a-ecc2-415d-8bfc-f52ca58c3e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12652523-8781-476f-b4d4-78fe5fd3fede","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Orban_Viktor_is_gratulalt_Koncz_Zsofianak","timestamp":"2020. október. 11. 21:34","title":"Orbán Viktor is gratulált Koncz Zsófiának: \"Édesapád nagyon büszke lenne rád\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Sürgős intézkedésekre van szükség arra az Európa Tanács jelentése szerint, hogy a romák jobb oktatáshoz jussanak, ehhez átfogó és hatékony tanárfelvételi és tanárképzési programra van szükség, de más területeken is sürgős felzárkóztatásra volna szükség. ","shortLead":"Sürgős intézkedésekre van szükség arra az Európa Tanács jelentése szerint, hogy a romák jobb oktatáshoz jussanak, ehhez...","id":"20201012_Europa_Tanacs_Magyarorszagon_tarsadalmi_parbeszed_kell_a_romaellenesseg_oldasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bed6fb-aec5-420e-9fe0-91c0528c486b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Europa_Tanacs_Magyarorszagon_tarsadalmi_parbeszed_kell_a_romaellenesseg_oldasara","timestamp":"2020. október. 12. 00:01","title":"Európa Tanács: Magyarországon társadalmi párbeszéd kell a romaellenesség oldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szivárogtató szerint az Apple sokáig gondolkodott, hogy a 120 Hz-es kijelző, vagy az 5G legyen az új mobilok húzószáma, és végül utóbbi mellett döntött – részben a pénz miatt.","shortLead":"Egy szivárogtató szerint az Apple sokáig gondolkodott, hogy a 120 Hz-es kijelző, vagy az 5G legyen az új mobilok...","id":"20201012_apple_iphone_12_5g_120_hz_es_kepernyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09158318-de2d-4037-aa03-6967dd8cc8fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_apple_iphone_12_5g_120_hz_es_kepernyo","timestamp":"2020. október. 12. 18:03","title":"Az Apple állítólag 120 Hz-es kijelzőt akart az új iPhone-ba, de az 5G jobban eladható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) terjedése, a vasárnapi adatok szerint már harminc régióban érte el a kritikus szintet az új fertőzések száma. Ugyanakkor a halálesetek és az intenzív ellátásra szoruló betegek száma alig emelkedett.","shortLead":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus...","id":"20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab08c2a9-1d2a-4e66-8e49-0a597b665cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 11. 15:49","title":"Egyre több németországi régióban gyorsul veszélyes sebességre a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ce586b-309a-4a6d-afd6-08fcde3d6040","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Belga mérnökök megalkottak egy óriásporszívót, amellyel több millió darab, kézzel nem begyűjthető műanyaghulladékot akarnak eltávolítani egy környezetvédelmi területről Antwerpen térségében.","shortLead":"Belga mérnökök megalkottak egy óriásporszívót, amellyel több millió darab, kézzel nem begyűjthető műanyaghulladékot...","id":"20201011_muanyag_hulladek_oriasporszivo_galgeschoor_antwerpen_belgium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ce586b-309a-4a6d-afd6-08fcde3d6040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbe9abf-1176-4912-aae9-b0100742b0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_muanyag_hulladek_oriasporszivo_galgeschoor_antwerpen_belgium","timestamp":"2020. október. 11. 08:03","title":"Szó szerint fel akarják porszívózni a műanyagot Belgiumban, de nézze csak, mekkora a porszívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]