Tömegoszlató eszközöket, a többi között könnygázt és villanólőszert (flashbang) is bevetett a minszki rendőrség egy hétfői tüntetésen – közölte Raman Laskevics belügyi szóvivő. Hangsúlyozta: a rendőrség csak azt követően vetett be Osza típusú riasztópisztolyokból kilőtt villanólőszert és könnygázt, hogy a megmozdulás résztvevői palackokkal és botokkal dobálták meg a rendvédelmi szervek tagjait. Ugyanakkor a Twitteren terjedő felvételek szerint a rendőrség a békés tüntetőket is bántalmazta, köztük időseket is.

Hétfőn Minszkben nyugdíjasok tüntettek, akik a Függetlenség teréről az azonos nevű sugárúton a tudományos akadémia épületéig vonultak. A meneten több mint ezren vettek részt. A nyugdíjasok az augusztus 9-én vitatott körülmények között újraválasztott Aljakszandr Lukasenka elnök ellen tüntettek, egyesek transzparenseket tartottak kezükben a vezetés lemondását követelve.

A fehérorosz műszaki egyetem térségében diákok csatlakoztak szolidaritásból a nyugdíjasok menetéhez. A tut.by független hírportál szerint ekkor kezdődött a fiatalok őrizetbe vétele. A menet résztvevői megpróbálták őket kiszabadítani, a rendőrség pedig könnygázt vetett be.

Már két hónapja tartanak tiltakozó megmozdulásokat Fehéroroszországban az augusztus 9-ei, széles körben elcsaltnak tartott elnökválasztás miatt, amelyen a hivatalos eredmény szerint 80,1 százalékkal újraválasztották Aljakszandr Lukasenka elnököt immár a hatodik egymást követő mandátumára.