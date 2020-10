Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","shortLead":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","id":"20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370195c-65ab-48da-a245-35edc3dd9cc4","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","timestamp":"2020. október. 13. 07:17","title":"Mészáros Lőrinc válás közben alapított új céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő, hogy a tekintélyelvű tagországok túsza lesz. A Financial Timesnak adott nyilatkozatban Zuzana Caputová felszólította az EU-tagokat, hogy függesszék fel a támogatásokat azoknak a kormányoknak, amelyek megsértik a közös alapértékeket.","shortLead":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő...","id":"20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875f5a81-b326-41c0-9a27-4205be2b546c","keywords":null,"link":"/360/20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","timestamp":"2020. október. 12. 08:30","title":"Orbán ellen szólalt fel a jogállamiság ügyében a szlovák államfő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan minden felhasználó megkapja a Facebook Messenger alkalmazás megújított verzióját.","shortLead":"Hamarosan minden felhasználó megkapja a Facebook Messenger alkalmazás megújított verzióját.","id":"20201013_facebook_messenger_rancfelvarras_uj_dizajn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f348ea1-418e-4847-aecf-7b83a94cf399","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_facebook_messenger_rancfelvarras_uj_dizajn","timestamp":"2020. október. 13. 18:08","title":"Megváltozik a Facebook Messenger kinézete, új funkciók is jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sirály csapott le egy hat kilogrammos drónra, amivel épp egy skóciai iskola tetőszerkezetét vizsgálták. Az eszköz lezuhant és komoly károkat szenvedett.","shortLead":"Sirály csapott le egy hat kilogrammos drónra, amivel épp egy skóciai iskola tetőszerkezetét vizsgálták. Az eszköz...","id":"20201012_dron_siraly_madartamadas_skocia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86d6034-f2b4-47c8-af45-9e1eccb70828","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_dron_siraly_madartamadas_skocia","timestamp":"2020. október. 12. 11:36","title":"Gyanútlanul dolgoztak a drónnal a szakemberek, aztán a semmiből feltűnt egy sirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint hiba, hogy a mentők végzik a mintavételeket.","shortLead":"Az infektológus szerint hiba, hogy a mentők végzik a mintavételeket.","id":"20201013_Pusztai_Erzsebet_inftektologus_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb934733-44a4-4345-a352-c9ed5bc13543","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Pusztai_Erzsebet_inftektologus_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 13. 17:28","title":"Pusztai Erzsébet: A lélegeztetőgépre kerülők 60 százaléka meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ecb363-015c-4fba-be19-dbc82bec0751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visegrády Zoltán szerint Cserdi korábbi polgármesterének halálával kapcsolatban sok összeesküvés-elmélet született. Most azért állt a nyilvánosság elé, hogy ismertesse a valódi okokat.","shortLead":"Visegrády Zoltán szerint Cserdi korábbi polgármesterének halálával kapcsolatban sok összeesküvés-elmélet született...","id":"20201012_bogdan_laszlo_cserdi_visegrady_zoltan_ugyved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ecb363-015c-4fba-be19-dbc82bec0751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6e248-6325-4f7d-ad57-ef85f7471079","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_bogdan_laszlo_cserdi_visegrady_zoltan_ugyved","timestamp":"2020. október. 12. 16:26","title":"A család ügyvédje szerint Bogdán László halálához közük volt a helyi beruházásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz hatóságok gumibotokkal mentek neki a demonstrálóknak, köztük nyugdíjasoknak.","shortLead":"A belarusz hatóságok gumibotokkal mentek neki a demonstrálóknak, köztük nyugdíjasoknak.","id":"20201012_konnygaz_riasztopisztoly_villanoloszer_tuntetes_feheroroszorszag_minszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c73ea7-479f-462e-b021-6f4ac01e8b7f","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_konnygaz_riasztopisztoly_villanoloszer_tuntetes_feheroroszorszag_minszk","timestamp":"2020. október. 12. 21:42","title":"Könnygázzal oszlatták a fehérorosz tüntetőket Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt, a Navalnij-mérgezés kapcsán orosz tisztviselők névsorának összeállításáról is megegyeztek.","shortLead":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt...","id":"20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf22e4e-b89f-4379-a714-0b68da688158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","timestamp":"2020. október. 12. 15:10","title":"Szijjártó Péter kioktatta az uniós külügyminisztereket az EU alapszerződéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]