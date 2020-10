Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A szavazatok hetven százalékának összeszámlálása után vette át Koncz Zsófia a vezetést a Borsod megye 6. számú választókörzetben rendezett időközi választáson, amelyet édesapja halála miatt kellett kiírni. 99 százalékos feldolgozottságnál Koncz már 50 százalék fölötti előnyben volt, és ezzel százalékosan még jobb eredményt ért el, mint édesapja a legutóbbi választáson. Bíró László ellenzéki jelölt öt százalékkal maradt el tőle. Egész nap a választókörzetet jártuk, a helyszínről jelentjük. Szoros küzdelemben Koncz Zsófia győzött - Így szavaztak ma Szerencsen és Tiszaújvárosban Nem az iskola, hanem a szülői hatás játssza a döntő szerepet a gyerek sikeres általános iskolai matematikatanulásában – állapította meg a Sussexi Egyetem friss kutatása. A tudósok szerint a kisdiák matematikai sikerének sokkal erősebb előrejelzői a szülők saját tanulmányai és a gyerekkel kialakított kapcsolatuk, mint a gyereknek az iskolához vagy egyes tanárokhoz fűződő érzései. A kutatókat is meglepte, mikor rájöttek, nem is az iskolán múlik, kinek megy jól a matek Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak. Esküvőket zavartak szét a rendőrök a járvány miatt Koszovóban Az országos tiszti főorvos arra kérte a háziorvosokat, hogy lehetőleg online mintavételi lapot használjanak. Ezernél is többször intézkedtek a rendőrök szabálytalan maszkhasználat miatt A Jobbik elnöke szerint a vereség ellenére is történelmet írt az ellenzék. Jakab Péter: "Ha az ellenzék erre volt képes 50 nap alatt, retteghet a Fidesz" Adómentes lesz a főzés, évi 86 literig. Tállai: Győzött a pálinka-szabadságharc Pirotechnikai eszközökkel támadott meg mintegy negyven ember egy rendőrőrsöt vasárnapra virradó éjjel egy párizsi elővárosban. Az incidensnek nincsenek sérültjei - közölték rendőrségi források. Pirotechnikai eszközökkel támadtak meg egy rendőrőrsöt Párizs közelében

1068 új koronavírus-fertőzöttet találtak, elhunyt 21 beteg
Az aktív fertőzöttek száma 25 862 fő.