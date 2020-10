Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d849e4d0-f685-445b-9724-615af2c77560","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Johnson and Johnson vakcinájának tesztelésekor az egyik tesztalany megbetegedett, a cég orvosai vizsgálják a résztvevőt.","shortLead":"A Johnson and Johnson vakcinájának tesztelésekor az egyik tesztalany megbetegedett, a cég orvosai vizsgálják...","id":"20201013_vakcina_teszteles_koronavirus_johnson_and_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d849e4d0-f685-445b-9724-615af2c77560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b93c97b-2f2a-40c1-ad13-13f95d767d00","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_vakcina_teszteles_koronavirus_johnson_and_johnson","timestamp":"2020. október. 13. 06:20","title":"Felfüggesztették a Johnson & Johnson vakcinájának a tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió tagállamai elfogadtak egy ajánlást, amelynek segítségével egységes színkód alapján lehet megkülönböztetni az egyes országokat, régiókat aszerint, hogy mennyire terjedt el a járvány. A magyar szabályozás eszerint indokolatlan korlátozást tartalmaz.","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai elfogadtak egy ajánlást, amelynek segítségével egységes színkód alapján lehet...","id":"20201013_Koronavirus_egyseges_fertozottsegi_szinkodban_egyeztek_meg_a_tagallamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546f504d-f39a-4c4a-a20c-bea20e2346de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Koronavirus_egyseges_fertozottsegi_szinkodban_egyeztek_meg_a_tagallamok","timestamp":"2020. október. 13. 14:31","title":"Koronavírus: egységes fertőzöttségi színkódban egyeztek meg a tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1138af-cffd-449b-8084-7ebf3dab1726","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 37 millióan fertőződtek meg a kórokozóval.","shortLead":"Már több mint 37 millióan fertőződtek meg a kórokozóval.","id":"20201013_koronavirus_fertozott_vilagstatisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b1138af-cffd-449b-8084-7ebf3dab1726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90d4c56-37a5-4eb4-81f6-0393baa65c62","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_koronavirus_fertozott_vilagstatisztika","timestamp":"2020. október. 13. 07:36","title":"Koronavírus a világban: 341 ezer új esetet regisztráltak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte az ezret a magyarországi koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Átlépte az ezret a magyarországi koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma.","id":"20201014_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16940ef-4bdc-4309-8d7f-2ca9867a104a","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 14. 08:52","title":"Koronavírus: 27 halott, 920 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely egyik kampányígérete volt a luxusingatlanokra kivetett Tiborcz-adó bevezetése, a javaslattal mostanra elkészült a főváros. A 15 perc ingyen parkolás jövő nyártól jöhet, 7-800 forintos óránkénti parkolás biztosan nem lesz. Az önkormányzati választás egyéves évfordulóján kérdeztük Karácsony Gergely főpolgármestert, aki nagyon elégedetlen a kormányzat járványkezelési gyakorlatával.","shortLead":"Karácsony Gergely egyik kampányígérete volt a luxusingatlanokra kivetett Tiborcz-adó bevezetése, a javaslattal mostanra...","id":"20201013_karacsony_tiborcz_koronavirus_nagykorut_biodom_budapest_orban_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02460b64-ff48-4267-99f7-12d4fd22b79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_karacsony_tiborcz_koronavirus_nagykorut_biodom_budapest_orban_eu","timestamp":"2020. október. 13. 14:10","title":"Karácsony Gergely: A második hullámot nem lehet politikai lózungokkal kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd4a22f-4906-4f7b-998c-620b883411cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az édesanya szerint olyan sokan vannak a kórteremben, hogy a kicsiket nem is lehet rendesen elaltatni.","shortLead":"Az édesanya szerint olyan sokan vannak a kórteremben, hogy a kicsiket nem is lehet rendesen elaltatni.","id":"20201014_Egy_anya_szerint_szekeken_ejszakaznak_a_szulok_a_gyermekuk_mellett_a_Heim_Pal_Korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd4a22f-4906-4f7b-998c-620b883411cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e12a847-c67d-4eea-bb3e-0db4da549a21","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Egy_anya_szerint_szekeken_ejszakaznak_a_szulok_a_gyermekuk_mellett_a_Heim_Pal_Korhazban","timestamp":"2020. október. 14. 21:15","title":"Egy anya szerint székeken éjszakáznak a szülők a gyermekük mellett a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt mondta, a szervezet szerint sem baj, ha minden védekezéshez szükséges eszközből sokkal többet vettünk a kelleténél.","shortLead":"A külügyminiszter azt mondta, a szervezet szerint sem baj, ha minden védekezéshez szükséges eszközből sokkal többet...","id":"20201013_Szijjarto_peter_who_jarvanykezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6f4324-2b30-49d8-bf95-86da2227ef0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Szijjarto_peter_who_jarvanykezeles","timestamp":"2020. október. 13. 17:13","title":"Szijjártó szerint a WHO-ban nagyra becsülik Magyarország járványkezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban a járványhelyzet továbbra is \"rendkívül feszült\", nem mindenki tartja be az egészségvédelmi előírásokat, ami hozzájárult ahhoz, hogy az újonnan fertőzöttek száma 26 százalékkal emelkedett az előző hetihez képest – jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter szerdán a parlamenti alsóház szakbizottságának.","shortLead":"Oroszországban a járványhelyzet továbbra is \"rendkívül feszült\", nem mindenki tartja be az egészségvédelmi előírásokat...","id":"20201014_Negyedevel_megugrott_az_uj_fertozottek_szama_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6c07ac-a769-4834-a497-cf6d91901ad0","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Negyedevel_megugrott_az_uj_fertozottek_szama_Oroszorszagban","timestamp":"2020. október. 14. 16:32","title":"Negyedével megugrott az új fertőzöttek száma Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]