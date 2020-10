Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csökkent a családtámogatások összege 2008 és 2019 között. Legalábbis, ha nem vesszük figyelembe a tehetősebbekre kihegyezett új támogatásokat, mint amilyenek az adókedvezmények, a hiteltámogatások, a vásárlási támogatások.","shortLead":"Csökkent a családtámogatások összege 2008 és 2019 között. Legalábbis, ha nem vesszük figyelembe a tehetősebbekre...","id":"20201016_A_Fidesz_rendszere_nem_csaladbarat_hanem_tehetoscsaladbarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014aad7-6016-4f78-9498-23b7b61b7c30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_A_Fidesz_rendszere_nem_csaladbarat_hanem_tehetoscsaladbarat","timestamp":"2020. október. 16. 11:05","title":"A Fidesz családbarátnak nevezett rendszere inkább tehetőscsalád-barát rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak online. A nézők így a saját foteljeikből élvezhetik a kortárs lengyel filmművészet legújabb alkotásait.","shortLead":"Oscar-díjra jelölt filmet is bemutatnak az idei Lengyel Filmtavaszon, amit a járvány miatt most rendeznek meg, de csak...","id":"202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8377cbb-8c79-467c-9363-5030d3e02f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce572d-6355-4ee3-a1aa-65331e91e7d2","keywords":null,"link":"/360/202042_film__otthoni_fotelbol_lengyel_filmtavasz__osszel","timestamp":"2020. október. 17. 13:40","title":"Maszk nélkül is megnézheti a legsikeresebb lengyel filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da5e1f-0fcc-4460-a697-6966f7ed606f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétezerhétszáz éves, mészkőből készült súlymértéket találtak az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) régészei a Siratófal közelében.","shortLead":"Kétezerhétszáz éves, mészkőből készült súlymértéket találtak az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) régészei a Siratófal...","id":"20201017_2700_eves_sulymertek_siratofal_izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13da5e1f-0fcc-4460-a697-6966f7ed606f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df948806-a1e0-4f62-b4c9-f342de2fe3f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_2700_eves_sulymertek_siratofal_izrael","timestamp":"2020. október. 17. 14:03","title":"Találtak egy 2700 éves súlymértéket a Siratófal közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felesége meggyilkolásáért ítélte el a Kúria.","shortLead":"Felesége meggyilkolásáért ítélte el a Kúria.","id":"20201016_21_evet_kapott_a_darnozseli_hentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e7529b-5d05-418c-bd36-dd3cfd99ca31","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_21_evet_kapott_a_darnozseli_hentes","timestamp":"2020. október. 16. 14:15","title":"21 év fegyházbüntetést kapott a darnózseli hentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.\r

","shortLead":"Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.\r

","id":"20201015_Orban_es_Jansa_letettek_egy_20_eve_huzodo_projekt_alapkovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf67a441-fb3c-4e33-9a13-3700ea6830af","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Orban_es_Jansa_letettek_egy_20_eve_huzodo_projekt_alapkovet","timestamp":"2020. október. 15. 16:12","title":"Orbán és Jansa letették egy 20 éve húzódó projekt alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd549dfc-9e54-4e66-b5b6-99f6139ad604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivaldi böngésző régóta szeretne komoly alternatívája lenni a legnagyobbaknak azzal, hogy nem engedi, hogy a weboldalak leskelődjenek a felhasználók után. Most egy másfajta aprósággal tették vonzóbbá a programot.","shortLead":"A Vivaldi böngésző régóta szeretne komoly alternatívája lenni a legnagyobbaknak azzal, hogy nem engedi...","id":"20201015_vivaldi_bongeszo_jatek_vivaldia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd549dfc-9e54-4e66-b5b6-99f6139ad604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df97b70b-9442-47e3-9dda-8b5572f1bcb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_vivaldi_bongeszo_jatek_vivaldia","timestamp":"2020. október. 15. 17:13","title":"Meglepetésjátékot tett a böngészőjébe a Vivaldi, mobilon is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Robert Brockmant egy olyan üzlettársa nyomta fel, akit korábban lefülelt a hatóság.","shortLead":"Robert Brockmant egy olyan üzlettársa nyomta fel, akit korábban lefülelt a hatóság.","id":"20201016_Adocsalas_rekord_Amerika_Robert_Brockman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338cd7c6-1264-4914-b185-cac14858675f","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_Adocsalas_rekord_Amerika_Robert_Brockman","timestamp":"2020. október. 16. 13:47","title":"Megdöntötte az adócsalás rekordját Amerikában egy texasi milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86831603-e219-42f5-bf6d-1e13fd269062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seatból kivált sportos almárka felfrissített modelljének alaposan megkérik az árát. Néhány extrával könnyen 20 millió forint fölé ugorhatunk.","shortLead":"A Seatból kivált sportos almárka felfrissített modelljének alaposan megkérik az árát. Néhány extrával könnyen 20 millió...","id":"20201016_178_millio_forinttol_indul_itthon_a_300_loeros_uj_cupra_ateca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86831603-e219-42f5-bf6d-1e13fd269062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65e4dcb-51cf-4402-badb-1218d39a8695","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_178_millio_forinttol_indul_itthon_a_300_loeros_uj_cupra_ateca","timestamp":"2020. október. 16. 07:59","title":"17,8 millió forinttól indul itthon a 300 lóerős új Cupra Ateca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]