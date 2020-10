Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0177a423-6b71-4d54-a7a6-11755357057c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mintegy ötezer ember vett részt a koronavírus miatt bevezetett korlátozások elleni demonstráción, köztük négyszáz radikális futballhuligán. Húsz rendőr és harminc tüntető sérült meg. ","shortLead":"Mintegy ötezer ember vett részt a koronavírus miatt bevezetett korlátozások elleni demonstráción, köztük négyszáz...","id":"20201019_Rendorokre_tamadtak_a_tuntetok_Pragaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0177a423-6b71-4d54-a7a6-11755357057c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2aa04a-d747-4197-bf05-20a15b7e52fb","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_Rendorokre_tamadtak_a_tuntetok_Pragaban","timestamp":"2020. október. 19. 05:22","title":"Rendőrökre támadtak a tüntetők Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2141ec2-290f-4a9f-a495-822f5afef3b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olyan súlyos a koronavírus-járvány terjedése, hogy bezárják az oktatási intézményeket és éjszaka kijárási tilalmat is rendelnek el.","shortLead":"Olyan súlyos a koronavírus-járvány terjedése, hogy bezárják az oktatási intézményeket és éjszaka kijárási tilalmat is...","id":"20201018_Hetfotol_tobb_telepules_iskolait_is_bezarjak_Montenegroban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2141ec2-290f-4a9f-a495-822f5afef3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d32d391-4318-4ba1-9408-9869bd168501","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Hetfotol_tobb_telepules_iskolait_is_bezarjak_Montenegroban","timestamp":"2020. október. 18. 10:45","title":"Hétfőtől több település iskoláit is bezárják Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének támogatását is elveszítette. Márpedig ez döntő fontosságú lehet azokban az államokban, ahol eldőlhet a harc az elnök és Joe Biden között.","shortLead":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének...","id":"20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054773de-1f95-4ec1-8104-b99364db149d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","timestamp":"2020. október. 19. 15:27","title":"Trump elveszítette az idősebb korosztály bizalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","shortLead":"Az örmény védelmi miniszter azeri rakétatámadásokról és ágyúzásokról számolt be.","id":"20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbe4eae-4cfb-45c7-a1b4-97303ba1e3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_HegyiKarabah_A_felek_maris_a_tuzszunet_megsertesevel_vadoljak_egymast","timestamp":"2020. október. 18. 09:59","title":"Hegyi-Karabah: A felek máris a tűzszünet megsértésével vádolják egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","shortLead":"Az Alfa Romeo Racing két versenyzője kicsit örömautóztak a Nürburgringen, de inkább csak egyikük élvezte igazán. ","id":"20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad10dfc-7785-4983-a7e2-8108d6112df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f085f-ce3a-4614-a269-eb5ff5a3d802","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Kimi_Raikkonen_Antonio_Giovinazzi_video","timestamp":"2020. október. 18. 09:02","title":"Még az F1-es csapattárs Giovinazzit is megviselte, amikor Raikkönnen elvitte egy körre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Angolrarajongó? Vagy inkább a fürge csellét szeretné a dobogó tetején látni?","shortLead":"Angolrarajongó? Vagy inkább a fürge csellét szeretné a dobogó tetején látni?","id":"20201018_Nagy_a_tet_szavazzon_melyik_faj_legyen_az_ev_hala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16aed39-732e-4cd2-9cff-0c08a5d1fe57","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Nagy_a_tet_szavazzon_melyik_faj_legyen_az_ev_hala","timestamp":"2020. október. 18. 10:34","title":"Nagy a tét, szavazzon: melyik faj legyen az év hala?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Budapest Airport iránt is érdeklődő Indotek nem akar irányító többséget szerezni a szállítmányozási vállalatban.\r

","shortLead":"A Budapest Airport iránt is érdeklődő Indotek nem akar irányító többséget szerezni a szállítmányozási vállalatban.\r

","id":"20201019_Waberersbe_Indotek_Trevelin_Holding_Zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beb9ba8-bca4-464f-b372-4547fe66a84b","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_Waberersbe_Indotek_Trevelin_Holding_Zrt","timestamp":"2020. október. 19. 10:28","title":"Jellinek Dániel cége bevásárolta magát a Waberer's-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeece562-757d-4dcf-a3eb-f084b58aebfe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Agytekervényeink izgalmas rejtélyeinek sorát nem csökkentette a Massachusettsi Műegyetem (MIT) új kutatása, sokkal inkább növelte a kérdőjelek számát a tudományágban. ","shortLead":"Agytekervényeink izgalmas rejtélyeinek sorát nem csökkentette a Massachusettsi Műegyetem (MIT) új kutatása, sokkal...","id":"202042_arcazonosito_agyterulet_meglepo_felismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeece562-757d-4dcf-a3eb-f084b58aebfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfc8c06-2d3d-4f53-a8c3-933992226396","keywords":null,"link":"/360/202042_arcazonosito_agyterulet_meglepo_felismeres","timestamp":"2020. október. 19. 14:00","title":"Meglepetést hozott, amikor fMRI géppel vizsgálták a vakok agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]