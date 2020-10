Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a...","id":"20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e5869-c362-48c5-9f30-eeef4ae8c118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. október. 19. 10:34","title":"Lázár János: Ha a Fidesz nyer 2022-ben, neki fog látni a hibák kijavításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Chevron Autónak még nincs Kínán kívüli üzeme, az első ilyet pedig Magyarországon, Miskolcon nyitják meg.","shortLead":"A Chevron Autónak még nincs Kínán kívüli üzeme, az első ilyet pedig Magyarországon, Miskolcon nyitják meg.","id":"20201019_chevron_auto_szijjarto_peter_beruhazas_miskolc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474fd1a9-def4-4a78-a102-88c95edd5ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_chevron_auto_szijjarto_peter_beruhazas_miskolc","timestamp":"2020. október. 19. 11:44","title":"Magyarországon terjeszkedik a kínai Chevron Auto, a kormány milliárdokkal támogatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A köztereken is kötelező lesz a maszk viselése Csehországban, a gazdaság leállításáról ezen a héten még nem tárgyal.","shortLead":"A köztereken is kötelező lesz a maszk viselése Csehországban, a gazdaság leállításáról ezen a héten még nem tárgyal.","id":"20201019_csehorszag_jarvany_koronavirus_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa32761-9c38-486e-903b-ae6a2c0f211c","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_csehorszag_jarvany_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. október. 19. 20:55","title":"Még az autókban is kötelezővé tette a cseh kormány a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6159923a-9896-4aa9-808b-c33e83ef9db6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Már az első napon több, mint 3 ezer bérletet adtak el.","shortLead":"Már az első napon több, mint 3 ezer bérletet adtak el.","id":"20201019_ferencvaros_bl_berlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6159923a-9896-4aa9-808b-c33e83ef9db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fee9441-bc7e-4856-a77a-9a0cbfc74fb5","keywords":null,"link":"/sport/20201019_ferencvaros_bl_berlet","timestamp":"2020. október. 19. 20:22","title":"Elkapkodták a több százezer forintos VIP-bérleteket a Fradi BL-meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lehetséges vevők 35-40 százaléka is visszakozhat egy online vásárlástól, ha nem tetszik neki, amit lát. A Magyar Telekom felmérése azt vizsgálta, mit várnak el a vevők a kisebb cégektől az interneten.","shortLead":"A lehetséges vevők 35-40 százaléka is visszakozhat egy online vásárlástól, ha nem tetszik neki, amit lát. A Magyar...","id":"20201020_kkv_telekom_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3823a964-33a6-4f15-84f2-d43513d83d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b5cdf-8080-450c-b5e7-cd34fdbc5d0f","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_kkv_telekom_felmeres","timestamp":"2020. október. 20. 12:20","title":"A járvány előtt még elnézték a vevők, ha egy kis cég ügyetlenkedett a neten, most már nincs türelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","shortLead":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","id":"20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2094f69-4c51-4bb7-af98-0341e2d8fba1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","timestamp":"2020. október. 20. 15:01","title":"Hollik István sem indul egyéniben a 2022-es választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f30fbc9-c23a-425f-af1d-ba9c9becd2ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"A berlini, a velencei, a cannes-i filmfesztiválok és az amerikai Sundance legjobbjait láthatjuk Szegedtől Budapesten át Pécsig. ","shortLead":"A berlini, a velencei, a cannes-i filmfesztiválok és az amerikai Sundance legjobbjait láthatjuk Szegedtől Budapesten át...","id":"202042_film__kisertesek_es_kiserletek_x_mozinet_filmnapok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f30fbc9-c23a-425f-af1d-ba9c9becd2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57052987-6822-4cc5-b632-0e8cc477d5de","keywords":null,"link":"/360/202042_film__kisertesek_es_kiserletek_x_mozinet_filmnapok","timestamp":"2020. október. 20. 12:00","title":"14 hazai városban láthatók a nemzetközi fesztiválok díjazott filmjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8748182-7024-4229-a7cc-e5f89141642f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásoknak megfelelően a Mate 40-nek is lesz Porsche kiadása. Kiszivárgott, hogyan fog kinézni a hátoldal és hogy milyen összeg kerül majd az árcédulára.","shortLead":"A szokásoknak megfelelően a Mate 40-nek is lesz Porsche kiadása. Kiszivárgott, hogyan fog kinézni a hátoldal és...","id":"20201020_huawei_mate_40_rs_porsche_kiadas_kiszivargasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8748182-7024-4229-a7cc-e5f89141642f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef79354-9c92-4da5-8c2c-53012820c6fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_huawei_mate_40_rs_porsche_kiadas_kiszivargasok","timestamp":"2020. október. 20. 13:33","title":"Kiszivárgott: a Huawei Mate 40-nek is lesz Porsche-kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]