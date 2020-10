Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6d72301-f541-4de3-aa55-96e60bbef57d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zsolt András jelölését az Országos Bírói Tanács egyhangúlag utasította el, ennek ellenére valószínűleg megszavazza a parlament.","shortLead":"Varga Zsolt András jelölését az Országos Bírói Tanács egyhangúlag utasította el, ennek ellenére valószínűleg...","id":"20201019_ellenzek_parlament_varga_zsolt_andras_kuria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d72301-f541-4de3-aa55-96e60bbef57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e05184c-573b-4378-974c-7789301c7d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_ellenzek_parlament_varga_zsolt_andras_kuria","timestamp":"2020. október. 19. 16:10","title":"Kivonultak az ellenzéki képviselők a teremből a Kúria új elnökéről szóló szavazás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90fe6eb-191b-4511-afad-827871003932","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A tekintélyes brüsszeli elemzőintézet, a European Policy Centre kerekasztal-beszélgetéseire rendszeresen magasrangú politikusok, volt és jelenlegi politikacsinálókat hív meg. Most az ír David O’Sullivan, az EU volt washingtoni nagykövete és a Barack Obama elnöksége idején szolgált amerikai EU-nagykövet, Anthony Gardner beszélgetett arról, mi várható a transzatlanti kapcsolatokban az amerikai elnökválasztás után.","shortLead":"A tekintélyes brüsszeli elemzőintézet, a European Policy Centre kerekasztal-beszélgetéseire rendszeresen magasrangú...","id":"20201019_Biden_Trump_EU_Kina_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90fe6eb-191b-4511-afad-827871003932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31438b86-fd62-4d86-9f20-46a15492da98","keywords":null,"link":"/360/20201019_Biden_Trump_EU_Kina_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 19. 15:30","title":"Obama volt EU-nagykövete: Az elnökválasztás az amerikai demokrácia jövőjéről szól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d27c661-0435-4eef-8df8-f6041b450291","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az öreg kontinensen 27 lóerővel kevesebbel kell beérniük az ikonikus izomautó vásárlóinak.","shortLead":"Az öreg kontinensen 27 lóerővel kevesebbel kell beérniük az ikonikus izomautó vásárlóinak.","id":"20201019_az_amerikainal_gyengebb_lett_az_europai_ford_mustang_mach_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d27c661-0435-4eef-8df8-f6041b450291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7ef514-3612-4207-a429-eb555def318a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_az_amerikainal_gyengebb_lett_az_europai_ford_mustang_mach_1","timestamp":"2020. október. 19. 07:59","title":"Az amerikainál gyengébb lett az európai Ford Mustang Mach 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, máshol folyamatosan romlik.","shortLead":"A járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, máshol folyamatosan romlik.","id":"20201020_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bd8c36-609d-4134-88c6-bd8cdee2edde","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. október. 20. 07:15","title":"Amerika 48 államában rohamosan emelkedik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A belső piaci törvény miatt Brüsszel eljárást indított, egyes vélemények szerint viszont lehet, hogy csak tárgyalási taktika volt a benyújtása is.","shortLead":"A belső piaci törvény miatt Brüsszel eljárást indított, egyes vélemények szerint viszont lehet, hogy csak tárgyalási...","id":"20201019_Bloomberg_brexit_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42c6c60-22b5-42de-90a8-3ec5e190edab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Bloomberg_brexit_johnson","timestamp":"2020. október. 19. 11:31","title":"Bloomberg: A brit kormány kész feladni a Brexit-megállapodást sértő törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1ffb73-fa4f-44e3-854d-36f981bc6bc4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Háromszázötven kiló gyanús élelmiszert talált a Nébih egy kínai konyhán. Aki megnézi a razziáról készült videót, nem is fog csodálkozni, miért zárták be azonnal a helyet.","shortLead":"Háromszázötven kiló gyanús élelmiszert talált a Nébih egy kínai konyhán. Aki megnézi a razziáról készült videót, nem is...","id":"20201020_nebih_kinai_etterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1ffb73-fa4f-44e3-854d-36f981bc6bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dfc9ff-2329-4fcf-a3a0-49631b29ecca","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_nebih_kinai_etterem","timestamp":"2020. október. 20. 10:24","title":"Undort keltő konyhát talált a Nébih egy pesti kínai étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Hatalmas lemaradást kell ledolgozniuk a közép-kelet-európai államoknak a szociális kiadások, azon belül a családtámogatások terén. Abszolút értékben ezek az országok még mindig lényegesen kisebb támogatást tudnak nyújtani, ugyanakkor ha a GDP-jükhöz arányosítjuk ezeket a számokat, akkor már az uniós átlag közelében járnak.","shortLead":"Hatalmas lemaradást kell ledolgozniuk a közép-kelet-európai államoknak a szociális kiadások, azon belül...","id":"20201018_Csaladtamogatas_eron_felul_koltenek_KeletEuropaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e8e23a-3341-43a4-9d02-f30864259b9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_Csaladtamogatas_eron_felul_koltenek_KeletEuropaban","timestamp":"2020. október. 18. 14:00","title":"Családtámogatás: erőn felül költenek Kelet-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ea185b-d1ff-4d76-b55c-8863c13932a7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lombkoronákat összekötő, kétágú kötélhidat készítettek kutatók a Hajnan szigetén élő, súlyosan veszélyeztetett hajnani gibbon megmentésére. A kizárólag fán élő faj egyedei számára nagy gondot okoztak a Rammaszún tájfun nyomán keletkezett károk, melyek megnehezítik számukra a fák közötti közlekedést.","shortLead":"A lombkoronákat összekötő, kétágú kötélhidat készítettek kutatók a Hajnan szigetén élő, súlyosan veszélyeztetett...","id":"20201019_lombkoronakat_osszekoto_kotelhid_hajnani_gibbon_majmok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ea185b-d1ff-4d76-b55c-8863c13932a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e8fcf-a999-4091-a029-f3a78dddf955","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_lombkoronakat_osszekoto_kotelhid_hajnani_gibbon_majmok","timestamp":"2020. október. 19. 14:33","title":"Kötélhidat kaptak ajándékba a majmok, akik csak a fákon tudnak mozogni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]