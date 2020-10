Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2022. február 2-án az Arénában búcsúzik (újra) Budapesttől Ozzy.\r

\r

","shortLead":"2022. február 2-án az Arénában búcsúzik (újra) Budapesttől Ozzy.\r

\r

","id":"20201022_Budapestre_jon_Ozzy_Osbourne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44657ec7-073d-4717-b0ab-bf8feadc236b","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Budapestre_jon_Ozzy_Osbourne","timestamp":"2020. október. 22. 13:18","title":"Budapestre jön Ozzy Osbourne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7ec32d-2cd7-434f-a770-88d6c7a0dd75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsávokban szabálytalanul közlekedő és parkoló autókat szűrték ki.","shortLead":"A buszsávokban szabálytalanul közlekedő és parkoló autókat szűrték ki.","id":"20201021_Razziaztak_a_rendorok_88_autot_kaptak_el_buszsavban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb7ec32d-2cd7-434f-a770-88d6c7a0dd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc46514-e773-42df-9afd-7193e300bf3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_Razziaztak_a_rendorok_88_autot_kaptak_el_buszsavban__video","timestamp":"2020. október. 21. 19:40","title":"Razziáztak a rendőrök: 88 autót kaptak el buszsávban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vas Megyei Ügyvédi Kamara döntött Czeglédyről, aki most nem praktizálhat. Erről szerdán kapott értesítést. ","shortLead":"A Vas Megyei Ügyvédi Kamara döntött Czeglédyről, aki most nem praktizálhat. Erről szerdán kapott értesítést. ","id":"20201021_Befekezte_az_ugyvedi_kamara_Czegledy_Csabat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1440f2b8-dd39-446e-8590-242d268893b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Befekezte_az_ugyvedi_kamara_Czegledy_Csabat","timestamp":"2020. október. 21. 21:46","title":"Felfüggesztették Czeglédy Csaba ügyvédi engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CEU Határtalan tudás című előadássorozatában csütörtök esete hattól Falus András immunológus, Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Wolf Péter zeneszerző vitáznak.



","shortLead":"A CEU Határtalan tudás című előadássorozatában csütörtök esete hattól Falus András immunológus, Almási Kitti klinikai...","id":"20201022_Hogyan_befolyasolja_a_varandossag_alatt_megelt_stressz_az_utodok_eletminoseget__folytatodik_a_Hatartalan_tudassorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ea32fe-6b87-4c57-b5a9-0723b5c0a130","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Hogyan_befolyasolja_a_varandossag_alatt_megelt_stressz_az_utodok_eletminoseget__folytatodik_a_Hatartalan_tudassorozat","timestamp":"2020. október. 22. 12:40","title":"Hogyan befolyásolja a várandósság alatt megélt stressz az utódok életminőségét? – folytatódik a Határtalan tudás-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f573ae-5869-4a2a-a051-3ef5ea6b7032","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek két súlyos sérültje van.","shortLead":"A balesetnek két súlyos sérültje van.","id":"20201021_52_es_fout_kamion_auto_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2f573ae-5869-4a2a-a051-3ef5ea6b7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff93f75e-2886-4493-a3da-ee4de4c68d29","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_52_es_fout_kamion_auto_baleset","timestamp":"2020. október. 21. 12:36","title":"Karambol az 52-esen, egy kamion a fákig csúszott az ütközés után – helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A harmincas éveiben járó nőnek alapbetegségei is voltak, nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"A harmincas éveiben járó nőnek alapbetegségei is voltak, nem tudták megmenteni az életét.","id":"20201021_koronavirus_halaleset_a_repulon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf24e335-899d-4009-aaa2-12e8993702de","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_koronavirus_halaleset_a_repulon","timestamp":"2020. október. 21. 12:58","title":"Repülőn vesztette életét egy koronavírusos beteg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Egy sokkal erősebb ellenféllel szálltak szembe, de olyan dolog áll a pártjukon, amelyet puszta erő soha nem tud legyőzni: az igazság – fogalmazott a Szaharov-díjas belorusz ellenzékről az EP elnöke.","shortLead":"Egy sokkal erősebb ellenféllel szálltak szembe, de olyan dolog áll a pártjukon, amelyet puszta erő soha nem tud...","id":"20201022_A_belarusz_ellenzeke_a_Szaharovdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee27888-5569-4288-8146-81552dbccedf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_A_belarusz_ellenzeke_a_Szaharovdij","timestamp":"2020. október. 22. 13:38","title":"A fehérorosz ellenzék kapta a Szaharov-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c23eec1-93f9-4792-a942-74a32146c5e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűtőrács világító díszítése elektromos problémákat okozhat egyes stuttgarti divatterepjárókon. ","shortLead":"A hűtőrács világító díszítése elektromos problémákat okozhat egyes stuttgarti divatterepjárókon. ","id":"20201022_balesetveszelyes_lehet_a_vilagito_mercedes_csillag__szervizbe_kell_vinni_az_autokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c23eec1-93f9-4792-a942-74a32146c5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdfd85a-7bce-4b36-bbc0-98f8c06b9ab8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_balesetveszelyes_lehet_a_vilagito_mercedes_csillag__szervizbe_kell_vinni_az_autokat","timestamp":"2020. október. 22. 07:59","title":"Balesetveszélyes lehet a világító Mercedes-csillag – szervizbe kell vinni az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]