[{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A két település bejárataihoz máris rendőri ellenőrző posztokat állítottak.","shortLead":"A két település bejárataihoz máris rendőri ellenőrző posztokat állítottak.","id":"20201023_Vesztegzar_ala_kerult_ket_hires_erdelyi_magyar_telepules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc25412-0be4-4b06-8fae-5639130d75d3","keywords":null,"link":"/elet/20201023_Vesztegzar_ala_kerult_ket_hires_erdelyi_magyar_telepules","timestamp":"2020. október. 23. 09:55","title":"Vesztegzár alá került két híres erdélyi magyar település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fa2726-e40e-4c81-b87f-41a2fd3c7f7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesterek közös deklarációjának aláírói szerint az önkormányzatok bevonása jelenti a garanciát arra, hogy a válságkezelésre szánt uniós pénzek eljuthassanak a rászorulókhoz.","shortLead":"A polgármesterek közös deklarációjának aláírói szerint az önkormányzatok bevonása jelenti a garanciát arra...","id":"20201023_polgarmesterek_kozos_deklaracioja_46_varos_falu_es_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66fa2726-e40e-4c81-b87f-41a2fd3c7f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557ae7da-9f25-4918-9504-60b631d6739c","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_polgarmesterek_kozos_deklaracioja_46_varos_falu_es_kerulet","timestamp":"2020. október. 23. 15:59","title":"46 ellenzéki város, falu és kerület állt ki közös nyilatkozatban az önkormányzatiság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rendkívül alacsony a koronavírus-fertőzés veszélye a repülőgépek fedélzetén – derült ki az Egyesült Államok védelmi minisztériumának tanulmányából. A tudósok azt is megállapították: ennek feltétele a maszkviselés.","shortLead":"Rendkívül alacsony a koronavírus-fertőzés veszélye a repülőgépek fedélzetén – derült ki az Egyesült Államok védelmi...","id":"20201022_koronavirus_fertozes_repulon_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83861ed-1a56-4a8f-b187-f7a5781469f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_koronavirus_fertozes_repulon_utazas","timestamp":"2020. október. 22. 12:03","title":"Mennyi az esély, hogy elkapom a koronavírust, ha most ülök repülőre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f2e1bc-ae4e-4d97-a9bc-2a8dbbf3ebe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felsőbb évfolyamokon sem terveznek távoktatásra átállni a járvány miatt.","shortLead":"A felsőbb évfolyamokon sem terveznek távoktatásra átállni a járvány miatt.","id":"20201022_Gulyas_Nem_lesz_digitalis_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f2e1bc-ae4e-4d97-a9bc-2a8dbbf3ebe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f2d893-e695-4516-bf35-547e03aa217f","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Gulyas_Nem_lesz_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. október. 22. 12:15","title":"Nem tervezi a kormány, hogy digitális oktatásra állítja át az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaca1bcc-4ff7-4346-b2de-80d2e8f33092","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"A világ legnagyobb színpadjain megállták a helyüket, mégis azon kell gondolkodjanak, hogy taxisnak vagy biztonsági őrnek álljanak – mondták el az Emmi előtt tüntető cigánymuzsikusok, akik szerint az őket segítő állami pályázattal nem volt minden rendben.","shortLead":"A világ legnagyobb színpadjain megállták a helyüket, mégis azon kell gondolkodjanak, hogy taxisnak vagy biztonsági...","id":"20201022_A_palyazat_nem_volt_tiszta_negyszaz_ember_maradt_kenyer_nelkul__sirtak_a_ciganymuzsikusok_hegedui_az_Emmi_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaca1bcc-4ff7-4346-b2de-80d2e8f33092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5088bad7-06e6-4f91-a56d-ad2c7d5bc3e2","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_A_palyazat_nem_volt_tiszta_negyszaz_ember_maradt_kenyer_nelkul__sirtak_a_ciganymuzsikusok_hegedui_az_Emmi_elott","timestamp":"2020. október. 22. 15:53","title":"Sírtak a cigánymuzsikusok hegedűi az Emmi előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4d8f4c-1c42-4cc7-853c-2b10fd0b8fdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Régebben kifejezetten modernnek számított, most részlegesen elbontják. ","shortLead":"Régebben kifejezetten modernnek számított, most részlegesen elbontják. ","id":"20201022_fontana_haza_lebontas_epitkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b4d8f4c-1c42-4cc7-853c-2b10fd0b8fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311a3174-365b-4aad-97e6-ed947eac44ee","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201022_fontana_haza_lebontas_epitkezes","timestamp":"2020. október. 22. 11:12","title":"Újabb építkezés indul Budapest belvárosában, eltűnik a Fontana-ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megfelelő védettséget adnak, az orosz és kínai vakcinából is vehet a kormány – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Arról is beszélt, a SZÉP-kártyára jövőre is a megemelt összeg, 800 ezer forint kerülhet. A kormány további szigorításokról nem döntött, nem tudta megmondani, mi lehet az a lélektani határ, mikor lépni kell. ","shortLead":"Ha megfelelő védettséget adnak, az orosz és kínai vakcinából is vehet a kormány – jelentette be Gulyás Gergely...","id":"20201022_Gulyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bcc754-4ab6-41e6-9c4f-1fc51a388092","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Gulyas","timestamp":"2020. október. 22. 10:52","title":"Gulyás: Orosz vakcinát is vehet Magyarország, jövőre is 800 ezer marad a cafeteria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2022. február 2-án az Arénában búcsúzik (újra) Budapesttől Ozzy.\r

\r

","shortLead":"2022. február 2-án az Arénában búcsúzik (újra) Budapesttől Ozzy.\r

\r

","id":"20201022_Budapestre_jon_Ozzy_Osbourne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44657ec7-073d-4717-b0ab-bf8feadc236b","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Budapestre_jon_Ozzy_Osbourne","timestamp":"2020. október. 22. 13:18","title":"Budapestre jön Ozzy Osbourne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]