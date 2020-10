Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22ec0d3f-0e1e-437c-b1a1-0f8bf1910057","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komolyra fordult a digitális euró előkészítése, a múlt héten háromhónapos belső teszt indult az Európai Központi Banknál (EKB). ","shortLead":"Komolyra fordult a digitális euró előkészítése, a múlt héten háromhónapos belső teszt indult az Európai Központi...","id":"202043_johet_adigitalis_euro_felkesz_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22ec0d3f-0e1e-437c-b1a1-0f8bf1910057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989a7862-c31f-4def-8827-94ccaa11e5df","keywords":null,"link":"/360/202043_johet_adigitalis_euro_felkesz_penz","timestamp":"2020. október. 24. 13:40","title":"Jön a digitális euró, és ami jó hír, hogy olcsóbban is lehet majd vele fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati játéknapján, melyen a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-1-re nyert hazai pályán a fővárosi Hertha ellen.","shortLead":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német...","id":"20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db3f4c1-c645-422a-b642-dcd50008d7bc","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","timestamp":"2020. október. 24. 18:09","title":"Bundesliga: nyert a Bayern München és a Hertha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint mostanra mindenki megérthette, hogy a maszkviselésen múlik a járvány megfékezése.","shortLead":"A kormányfő szerint mostanra mindenki megérthette, hogy a maszkviselésen múlik a járvány megfékezése.","id":"20201023_orban_viktor_arcmaszk_maszkviseles_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61030a5-1043-4da8-9b70-61ec5dc84961","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_orban_viktor_arcmaszk_maszkviseles_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2020. október. 23. 14:27","title":"Orbán általános maszkviselést akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929f665c-96c4-402d-b23e-03dccf53f409","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy biciklis futár fejkamerája vette fel a balesetet.","shortLead":"Egy biciklis futár fejkamerája vette fel a balesetet.","id":"20201024_baleset_rendor_ferenciek_tere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929f665c-96c4-402d-b23e-03dccf53f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4b9643-9ca0-453f-8bfb-cfbc433668e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_baleset_rendor_ferenciek_tere","timestamp":"2020. október. 24. 12:33","title":"Videó: Rendőrautóba csapódott egy Toyota a Ferenciek terénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át ezt a mozzanatot is feldolgozta cikkünk szerzője, a fehér por máig tartó magyarországi történéseiről szóló, Magyar kóla című könyvében.","shortLead":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át...","id":"202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8fa718-1c26-41f7-b141-b7fadbbd7198","keywords":null,"link":"/360/202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","timestamp":"2020. október. 24. 13:30","title":"Már a Horthy-rendszerben elárasztotta Budapestet a kokain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab21a05-46ca-44a8-95f9-6f3a61b4c38b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára közöl félreérthetetlen üzenetet a Xiaomi az Apple-nek és a felhasználóknak.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára közöl félreérthetetlen üzenetet a Xiaomi az Apple-nek és a felhasználóknak.","id":"20201024_apple_iphone_12_tolto_adapter_fulhallgato_xiaomi_csomagolas_e_szemet_kornyezetvedelem_trollkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ab21a05-46ca-44a8-95f9-6f3a61b4c38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831d6692-26d4-4389-b4da-03bd805025fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_apple_iphone_12_tolto_adapter_fulhallgato_xiaomi_csomagolas_e_szemet_kornyezetvedelem_trollkodas","timestamp":"2020. október. 24. 12:03","title":"Fricska az Apple-nek: a Xiaomi úgy tünteti el a műanyag 60%-át, hogy közben megtartja a töltőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sztrájkbizottság vezetői az elsőfokú ítélet szerint jogellenesen hajszolták sztrájkba a dolgozókat.","shortLead":"A sztrájkbizottság vezetői az elsőfokú ítélet szerint jogellenesen hajszolták sztrájkba a dolgozókat.","id":"20201023_szfe_sztrajk_jogellenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88cb1b36-e166-4c6c-a7bd-13dca4350f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9844b53b-092c-4e9f-9d01-f110e8270876","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_szfe_sztrajk_jogellenes","timestamp":"2020. október. 23. 12:09","title":"Jogellenes a Színművészeti dolgozóinak sztrájkja a Fővárosi Törvényszék szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaed8626-9e6b-4b89-877d-f11b203162b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter logikája szerint a demonstrálók azt akarják, hogy ne egy kormánytól független alapítvány irányítsa az egyetemet.","shortLead":"A miniszter logikája szerint a demonstrálók azt akarják, hogy ne egy kormánytól független alapítvány irányítsa...","id":"20201024_gulyas_gergely_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaed8626-9e6b-4b89-877d-f11b203162b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4488b930-a0a1-4eda-8e15-c9b96fabc61b","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_gulyas_gergely_szfe","timestamp":"2020. október. 24. 09:26","title":"Gulyás Gergely: Én örülök annak, hogy ilyen sokan tüntetnek értünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]