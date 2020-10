Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Berlina Aerodinamica Tecnica, vagy más néven B.A.T. autók láttán nemcsak 70 éve esett le sokak álla. ","shortLead":"A Berlina Aerodinamica Tecnica, vagy más néven B.A.T. autók láttán nemcsak 70 éve esett le sokak álla. ","id":"20201023_igy_lattak_a_jovot_az_50es_evekben_uj_gazdara_var_3_futurisztikus_bertone_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210fcf3e-a6db-4cf3-af87-a8cf7c0f063f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_igy_lattak_a_jovot_az_50es_evekben_uj_gazdara_var_3_futurisztikus_bertone_auto","timestamp":"2020. október. 23. 06:41","title":"Így látták a jövőt az 50-es években: új gazdára vár 3 futurisztikus Bertone autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780f065-83f4-463a-8cf7-cabff2fa6a32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hallgatóknak nem szólt senki arról, mit mondott a törvényszék az SZFE-sztrájkról, de ők mindenképpen kitartanak.","shortLead":"A hallgatóknak nem szólt senki arról, mit mondott a törvényszék az SZFE-sztrájkról, de ők mindenképpen kitartanak.","id":"20201023_A_szinmuveszeti_diakjai_Oktober_23an_ez_nemcsak_ironikus_de_meltatlan_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6780f065-83f4-463a-8cf7-cabff2fa6a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e05f388-7b8f-4924-b0e8-1f908f8b68c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_A_szinmuveszeti_diakjai_Oktober_23an_ez_nemcsak_ironikus_de_meltatlan_is","timestamp":"2020. október. 23. 12:48","title":"A színművészeti diákjai: Október 23-án ez nemcsak ironikus, de méltatlan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió eurós hitelkérelmét - közölte a Pénzügyminisztérium (PM). Korábban a dupláját igényeltük.","shortLead":"Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program (SURE) keretében benyújtott 504 millió...","id":"20201024_180_milliard_forint_kolcsont_kapott_a_kormany_az_EUtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8f67a1-e55f-43bd-a11d-95cfad313747","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_180_milliard_forint_kolcsont_kapott_a_kormany_az_EUtol","timestamp":"2020. október. 24. 13:46","title":"180 milliárd forint kölcsönt kapott a kormány az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át ezt a mozzanatot is feldolgozta cikkünk szerzője, a fehér por máig tartó magyarországi történéseiről szóló, Magyar kóla című könyvében.","shortLead":"Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át...","id":"202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b9680f-0b12-470c-be49-0bb425e86c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8fa718-1c26-41f7-b141-b7fadbbd7198","keywords":null,"link":"/360/202043__kokainvilag_anno__lexi_trukkjei__aranyifjak__szippanto_hatas","timestamp":"2020. október. 24. 13:30","title":"Már a Horthy-rendszerben elárasztotta Budapestet a kokain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9d8e69-aaec-42f6-8362-f9c08903a56b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a regisztrált esetszám háromszorosa Pedro Sánchez szerint.","shortLead":"Ez a regisztrált esetszám háromszorosa Pedro Sánchez szerint.","id":"20201023_spanyolorszag_fertozott_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f9d8e69-aaec-42f6-8362-f9c08903a56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c54f034-8b09-4b00-8316-dcff49715623","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_spanyolorszag_fertozott_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 23. 21:34","title":"A spanyol miniszterelnök szerint 3 millió fertőzött van az országukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb555e5b-1e48-4124-80cb-a49c8d085e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötelező lesz maszkot viselni a sportrendezvényeken és a szabad téri gyűléseken is.\r

\r

","shortLead":"Kötelező lesz maszkot viselni a sportrendezvényeken és a szabad téri gyűléseken is.\r

\r

","id":"20201022_Pentektol_szigorit_a_kormany_a_maszkviseles_szabalyain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb555e5b-1e48-4124-80cb-a49c8d085e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585acad9-aa75-4e41-946c-20c1f0bc9cfe","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Pentektol_szigorit_a_kormany_a_maszkviseles_szabalyain","timestamp":"2020. október. 22. 21:48","title":"Péntektől csak maszkban mehetünk meccsre és tüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac","c_author":"Konok Péter","category":"360","description":"Ahol létezik egyedül üdvözítő állami ideológia, ott a társadalom széles rétegei óhatatlanul ellenséggé válnak, írja Konok Péter. Amikor pedig a miniszterelnök uralkodó többesben beszél, átlép egy vonalat, sőt - némi képzavarral - többfelől is átlépi azt.","shortLead":"Ahol létezik egyedül üdvözítő állami ideológia, ott a társadalom széles rétegei óhatatlanul ellenséggé válnak, írja...","id":"202043_cancel_culturebol_kancellarkultura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81889df3-fe61-426e-95b0-e9cd3d75a052","keywords":null,"link":"/360/202043_cancel_culturebol_kancellarkultura","timestamp":"2020. október. 23. 13:30","title":"Konok Péter: Cancel culture helyett kancellárkultúra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A két település bejárataihoz máris rendőri ellenőrző posztokat állítottak.","shortLead":"A két település bejárataihoz máris rendőri ellenőrző posztokat állítottak.","id":"20201023_Vesztegzar_ala_kerult_ket_hires_erdelyi_magyar_telepules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc25412-0be4-4b06-8fae-5639130d75d3","keywords":null,"link":"/elet/20201023_Vesztegzar_ala_kerult_ket_hires_erdelyi_magyar_telepules","timestamp":"2020. október. 23. 09:55","title":"Vesztegzár alá került két híres erdélyi magyar település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]