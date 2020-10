Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csach Gábor alacsony lázzal, izomfájdalommal és köhögéssel otthonában gyógyul. ","shortLead":"Csach Gábor alacsony lázzal, izomfájdalommal és köhögéssel otthonában gyógyul. ","id":"20201025_Koronavirus_polgarmester_balassagyarmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b8766f-ca79-43dd-8e5e-b79ddbbea383","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Koronavirus_polgarmester_balassagyarmat","timestamp":"2020. október. 25. 12:03","title":"Koronavírusos a polgármester, bezár a balassagyarmati városháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett csúcstalálkozón egy kiszivárgott beszámoló szerint.","shortLead":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett...","id":"20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cc2773-88de-482a-a836-b8e0869f8d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","timestamp":"2020. október. 26. 07:24","title":"Orbán háromnegyed óráig vitatkozott a gender szóról Európa vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62935cd-adf8-4c06-b3dc-36cf3192497e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyszülők nevelik unokáikat, akiket szüleik elhanyagoltak, a gyámügy pedig már örökbe akarta adni őket.","shortLead":"A nagyszülők nevelik unokáikat, akiket szüleik elhanyagoltak, a gyámügy pedig már örökbe akarta adni őket.","id":"20201024_Kellene_meg_nemi_segitseg_az_ot_unokat_nevelo_nagyszuloknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62935cd-adf8-4c06-b3dc-36cf3192497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d106ab7-9258-4078-bb56-b83e32f6a701","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Kellene_meg_nemi_segitseg_az_ot_unokat_nevelo_nagyszuloknek","timestamp":"2020. október. 24. 20:49","title":"Kellene még némi segítség az öt unokát nevelő nagyszülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe Biden amerikai demokratapárti elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek ukrajnai üzleti tevékenységéről. Putyin nyilatkozatának jelentőségét az adja, hogy az orosz államfő korábban folyamatosan Donald Trump pártján állt, most pedig a Fehér Ház urának Biden elleni egyik legfőbb érvét nevezte alaptalannak.","shortLead":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe...","id":"20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f24ae70-202c-4a8c-89be-d4879d8feda0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","timestamp":"2020. október. 25. 14:36","title":"Putyin most Biden mellé állt – szerinte nem bűncselekmény Biden fiának ukrajnai tevékenysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9495ee2f-8800-4670-8361-ed9d296309ad","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1990. október 25-én kezdődött és három napig tartott a taxisblokád. Pár hónappal az első szabad választások után az ország képes volt úrrá lenni egy válsághelyzeten. A politikusok (egy része) és a tárgyaló felek olyan erényeket gyakoroltak, amelyek azóta csaknem kipusztultak a magyar közéletből.","shortLead":"1990. október 25-én kezdődött és három napig tartott a taxisblokád. Pár hónappal az első szabad választások után...","id":"20201025_taxisblokad_1990","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9495ee2f-8800-4670-8361-ed9d296309ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7a8220-9877-4b8f-a533-0fd03dc94e30","keywords":null,"link":"/360/20201025_taxisblokad_1990","timestamp":"2020. október. 25. 16:00","title":"Így állta ki első nagy próbatételét az új magyar demokrácia – 30 éve tört ki a taxisblokád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92f22b9-0924-4479-bc34-bbdd36c24e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Leishmania nevű húsevő parazita a trópusi és szubtrópusi régiókban honos, de ma már az Egyesült Államokban is egyre gyakrabban találkozni vele.","shortLead":"A Leishmania nevű húsevő parazita a trópusi és szubtrópusi régiókban honos, de ma már az Egyesült Államokban is egyre...","id":"20201026_husevo_parazita_bakterium_betegseg_leishmania_kanada_lepkeszunyog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f92f22b9-0924-4479-bc34-bbdd36c24e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3089ce3c-e65b-4c6b-845f-7c09a4d34a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_husevo_parazita_bakterium_betegseg_leishmania_kanada_lepkeszunyog","timestamp":"2020. október. 26. 09:03","title":"Húsevő parazita miatt adtak ki figyelmeztetést Észak-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel már 59 247 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Ezzel már 59 247 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma.","id":"20201025_Koronavirus_3149_uj_fertozott_35_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e1a643-cabc-4831-9f75-2c009ec649c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Koronavirus_3149_uj_fertozott_35_halott","timestamp":"2020. október. 25. 09:37","title":"Koronavírus: 3149 új fertőzött, 35 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed82bd2c-6a0d-43fd-bee6-fa4dfa23f538","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár gyakran szólják meg a gyerekeket, ha sok időt töltenek videojátékokkal, későbbi életük során komoly haszna is lehet az ilyesfajta tevékenységnek. ","shortLead":"Bár gyakran szólják meg a gyerekeket, ha sok időt töltenek videojátékokkal, későbbi életük során komoly haszna is lehet...","id":"202043_agyserkento_videojatekok_tartos_tar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed82bd2c-6a0d-43fd-bee6-fa4dfa23f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc7bbdc-a067-4621-be05-f38fcc3cdd8d","keywords":null,"link":"/360/202043_agyserkento_videojatekok_tartos_tar","timestamp":"2020. október. 25. 16:10","title":"Milyen előnye van felnőttként annak, aki gyerekként videojátékozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]