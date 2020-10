Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe Biden amerikai demokratapárti elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek ukrajnai üzleti tevékenységéről. Putyin nyilatkozatának jelentőségét az adja, hogy az orosz államfő korábban folyamatosan Donald Trump pártján állt, most pedig a Fehér Ház urának Biden elleni egyik legfőbb érvét nevezte alaptalannak.","shortLead":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe...","id":"20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f24ae70-202c-4a8c-89be-d4879d8feda0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","timestamp":"2020. október. 25. 14:36","title":"Putyin most Biden mellé állt – szerinte nem bűncselekmény Biden fiának ukrajnai tevékenysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Újpest biztonsági igazgatója szerint lehetetlen folyamatosan betartani az új rendeletet, amely a meccseken is előírja a maszkviselést.","shortLead":"Az Újpest biztonsági igazgatója szerint lehetetlen folyamatosan betartani az új rendeletet, amely a meccseken is...","id":"20201025_Sokan_nem_viseltek_maszkot_a_szombati_FTCUTE_meccsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80df4ee-3f38-493c-ba01-cd4dd93bf2e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Sokan_nem_viseltek_maszkot_a_szombati_FTCUTE_meccsen","timestamp":"2020. október. 25. 19:06","title":"Sokan nem viseltek maszkot a szombati FTC-UTE meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","shortLead":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","id":"20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52e5f44-1de5-4e36-b996-0ca8a760a3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 26. 08:54","title":"Koronavírus: 2316 új fertőzött, 47 halott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","shortLead":"Az Operaház főigazgatójának felesége is megfertőződött.","id":"20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649b0df-2b5f-4085-b357-84521d309a9c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_okovacs_szilveszter_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 26. 11:24","title":"Ókovács Szilveszter koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészen biztosan nem emberi tényező, hanem \"vörös dagály\", azaz mérgező algák elszaporodása okozta a tömeges tengeriélőlény-pusztulást a távol-keleti Kamcsatka-félszigeten – jelentette ki Dmitrij Kolibkin orosz természetvédelmi miniszter pénteken a Rosszija 24 hírtelevízióban.","shortLead":"Egészen biztosan nem emberi tényező, hanem \"vörös dagály\", azaz mérgező algák elszaporodása okozta a tömeges...","id":"20201026_voros_dagaly_kamcsatka_tomeges_elolenypusztulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e40f5d-21a0-4b8c-8fd0-7da94e8e8762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fa008e-ec5b-46eb-8120-903d3b0223fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_voros_dagaly_kamcsatka_tomeges_elolenypusztulas","timestamp":"2020. október. 26. 00:03","title":"Az orosz kormány szerint \"vörös dagály\" okozta a rejtélyes pusztulást Kamcsatkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da31c65a-d032-49d5-baaf-59b6550c87a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kutató- és mentőhelikopterek jelentek meg vasárnap délután az angol partoknál, ahol egy olyan tankhajó vesztegel, amelynek már órákkal korábban ki kellett volna kötnie Southamptonban. Helyi források szerint a tankert megpróbálhatták eltéríteni. ","shortLead":"Kutató- és mentőhelikopterek jelentek meg vasárnap délután az angol partoknál, ahol egy olyan tankhajó vesztegel...","id":"20201025_Elterithettek_egy_hajot_a_brit_szigetek_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da31c65a-d032-49d5-baaf-59b6550c87a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f7fe6a-4f6a-44b5-a311-fcedfaf5308a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Elterithettek_egy_hajot_a_brit_szigetek_mellett","timestamp":"2020. október. 25. 18:35","title":"Eltéríthettek egy hajót a brit szigetek mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","shortLead":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","id":"20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abafa8a1-619d-43c9-95a0-4d0ba74f22e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","timestamp":"2020. október. 26. 21:59","title":"Nem tetszik a dunaújvárosi kórház főigazgatójának, hogy néhányan tiltakoznak az új egészségügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae755f3d-db78-40b1-87d3-f6df3747dc35","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Aki egészségügyi pályára lépett, nem egy félkatonai rendszerbe készült, amibe belefér a vezényelhetőség – állítja az orvosszakszervezet alelnöke. Tóth Judit szerint komoly gond, hogy egyeztetés nélkül fogadtak el egy olyan szabályozást, ami több százezer egészségügyi dolgozó és több millió ember életét érinti. Ha nem változtat a kormány az álláspontján, akkor komoly ellátási problémák lehetnek, akár kórházak zárhatnak be – mondta el M. Kiss Csabának. ","shortLead":"Aki egészségügyi pályára lépett, nem egy félkatonai rendszerbe készült, amibe belefér a vezényelhetőség – állítja...","id":"20201026_Toth_Judit_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae755f3d-db78-40b1-87d3-f6df3747dc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97411c9-27fb-47aa-ac31-81ebae71cca6","keywords":null,"link":"/360/20201026_Toth_Judit_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 26. 11:00","title":"\"Aljasnak érzem, hogy egy ilyen törvényt áttoltak\" – Tóth Judit, az orvosszakszervezet alelnöke a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]