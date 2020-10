Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de a bűnösök leleplezésének gépesítésére nagy az igény.","shortLead":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de...","id":"202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f102b4a0-ce4a-4239-aae1-55899958a91d","keywords":null,"link":"/360/202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","timestamp":"2020. október. 25. 08:15","title":"A hazugságvizsgáló és ami mögötte van – illetve ami mögötte lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója is zenél majd az 1Kárpát-medence Fesztiválon. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója is zenél majd az 1Kárpát-medence Fesztiválon. ","id":"20201026_demeter_szilard_zenekar_fellepes_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e89d4d7-85ef-44e2-9336-f41c513f899c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_demeter_szilard_zenekar_fellepes_fesztival","timestamp":"2020. október. 26. 17:48","title":"Demeter Szilárd zenekara is fellép a saját intézménye által támogatott rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce49eca-6371-400c-a3b0-8e5fcf5fb13d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi sportkupéból mindössze 150 példány készül.","shortLead":"Az egyedi sportkupéból mindössze 150 példány készül.","id":"20201026_maris_itt_az_uj_bmw_m4_elso_limitalt_szeriaja_kith","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce49eca-6371-400c-a3b0-8e5fcf5fb13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cf295a-89ca-45c0-9079-f687e7418342","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_maris_itt_az_uj_bmw_m4_elso_limitalt_szeriaja_kith","timestamp":"2020. október. 26. 09:35","title":"Máris itt az új BMW M4 első limitált szériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfit a helyszínen elfogták. ","shortLead":"A negyvenéves férfit a helyszínen elfogták. ","id":"20201026_Bejelentes_rendorseg_emberoles_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782a1408-7da8-4e7c-9923-59ac88c772a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Bejelentes_rendorseg_emberoles_Budapest","timestamp":"2020. október. 26. 20:26","title":"Megölte anyját és nevelőapját egy férfi Budapesten, majd betelefonált a rendőrségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csach Gábor alacsony lázzal, izomfájdalommal és köhögéssel otthonában gyógyul. ","shortLead":"Csach Gábor alacsony lázzal, izomfájdalommal és köhögéssel otthonában gyógyul. ","id":"20201025_Koronavirus_polgarmester_balassagyarmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b8766f-ca79-43dd-8e5e-b79ddbbea383","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Koronavirus_polgarmester_balassagyarmat","timestamp":"2020. október. 25. 12:03","title":"Koronavírusos a polgármester, bezár a balassagyarmati városháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ff7b6c-fe41-444e-a3f1-99ffb551ed58","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"Robi 8 éves kora óta nagy videojátékos, de felnőttként nincs annyi ideje a gép előtt ülni, ezért egyre többet használja a mobiltelefonját erre a célra. Közel 20 év videojátékos tapasztalat után őt kérdeztük, hogy mik a legjobbak.\r

\r

\r

","shortLead":"Robi 8 éves kora óta nagy videojátékos, de felnőttként nincs annyi ideje a gép előtt ülni, ezért egyre többet használja...","id":"huawei_20201026_gamer_mobilos_jatekok_appok_fortnite","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ff7b6c-fe41-444e-a3f1-99ffb551ed58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6cb3b0-15f8-4f78-bfc9-86b636cfc315","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201026_gamer_mobilos_jatekok_appok_fortnite","timestamp":"2020. október. 26. 17:30","title":"20 éve gamer, most elmondja, mik a kedvenc mobilos játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","shortLead":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","id":"20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd284a47-441b-4afb-b7dd-a97a00d9330d","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","timestamp":"2020. október. 26. 08:24","title":"Mentők vitték kórházba Csepel koronavírusos polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több városban pedig egészségtelen vagy kifogásolt a levegőminőség. Az eső miatt javulás várható. ","shortLead":"Több városban pedig egészségtelen vagy kifogásolt a levegőminőség. Az eső miatt javulás várható. ","id":"20201025_veszelyes_levegominoseg_szmog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a1b6ee-8986-496e-b9b1-8ad5eb714db3","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_veszelyes_levegominoseg_szmog","timestamp":"2020. október. 25. 11:21","title":"Akkora a szmog, hogy két településen már veszélyes a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]