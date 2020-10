Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat Védelméért nevű szervezet az Emberi Jogok Európai Bíróságán.","shortLead":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat...","id":"20201027_svajc_klimavaltozas_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c31d0ff-c74a-4cd3-9b27-0c397732a6eb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_svajc_klimavaltozas_per","timestamp":"2020. október. 27. 14:04","title":"Svájci nyugdíjasok perelték be kormányukat a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa1421b-cb4f-4452-bce5-971d2dca3bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"6 milliárd forintért vásárolt új buszokat a kormány a fővárosnak.","shortLead":"6 milliárd forintért vásárolt új buszokat a kormány a fővárosnak.","id":"20201027_60_uj_mercedes_buszt_kapott_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aa1421b-cb4f-4452-bce5-971d2dca3bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59735ae-8024-4ed9-8aa1-e1c444cfb44f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_60_uj_mercedes_buszt_kapott_budapest","timestamp":"2020. október. 27. 18:26","title":"60 új Mercedes busszal lepte meg a kormány Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9074d91-4f41-4673-aecb-a07ea759d7e7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az első hírek szerint szilveszteri a hangulat az ausztrál városban.","shortLead":"Az első hírek szerint szilveszteri a hangulat az ausztrál városban.","id":"20201028_melbourne_vesztegzar_koronavirus_jarvany_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9074d91-4f41-4673-aecb-a07ea759d7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55091dc6-9630-443d-8cad-706dda07a166","keywords":null,"link":"/elet/20201028_melbourne_vesztegzar_koronavirus_jarvany_lezaras","timestamp":"2020. október. 28. 07:10","title":"Melbourne ünnepel, véget ért a járvány miatti 112 napos vesztegzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dcde25-9b8f-4101-8bd4-faa8c3b5f727","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság az európai minimálbérekre vonatkozó uniós irányelvjavaslatot terjesztett elő az Európai Unión belüli munkavállalók tisztességes megélhetésének biztosítására. A magyar baloldal üdvözölte a kezdeményezést, bár nem arról szól, hogy mindenhol egységesítsék a legkisebb fizetés összegét.","shortLead":"Az Európai Bizottság az európai minimálbérekre vonatkozó uniós irányelvjavaslatot terjesztett elő az Európai Unión...","id":"20201028_Europai_minimalberjavaslat_tisztesseges_megelhetest_de_nem_ugyanannyi_penzbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7dcde25-9b8f-4101-8bd4-faa8c3b5f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126c5ae3-defc-418a-b4ee-bc8e9cbb4e07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Europai_minimalberjavaslat_tisztesseges_megelhetest_de_nem_ugyanannyi_penzbol","timestamp":"2020. október. 28. 16:05","title":"Itt az európai minimálbér-javaslat: tisztességes megélhetést, de nem ugyanannyi pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Még ez is előfordulhat, mert az országgyűlés igazságügyi bizottságának hétfői ülésén a kormánypárti többség tárgysorozatba vett – azaz besorolt a megtárgyalandók közé – egy erre vonatkozó MSZP–Párbeszéd-javaslatot.","shortLead":"Még ez is előfordulhat, mert az országgyűlés igazságügyi bizottságának hétfői ülésén a kormánypárti többség...","id":"20201026_ellenzek_civiltorveny_civilek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d9eba2-0767-4a43-89b8-75a1a4be8822","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_ellenzek_civiltorveny_civilek","timestamp":"2020. október. 26. 19:33","title":"Ellenzéki javaslat alapján vonják vissza a civiltörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1b3cab-d1c3-46a1-b530-232e43c9f75b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden Joe Biden mellett szól az amerikai elnökválasztás előtt, de Trump nem véletlenül nem adja fel: csak meg kell tartania azokat az államokat, amiket négy éve elnyert, mellettük fontos helyeket akár el is bukhat. Az e heti HVG Fókuszában az amerikai elnökválasztás. ","shortLead":"Minden Joe Biden mellett szól az amerikai elnökválasztás előtt, de Trump nem véletlenül nem adja fel: csak meg kell...","id":"20201028_Csoda_kene_Trump_ujravalasztasahoz_de_nem_kizart_hogy_megint_megtortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1b3cab-d1c3-46a1-b530-232e43c9f75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd7962e-3098-41b6-8470-f947e32f5d17","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Csoda_kene_Trump_ujravalasztasahoz_de_nem_kizart_hogy_megint_megtortenik","timestamp":"2020. október. 28. 14:24","title":"Csoda kéne Trump újraválasztásához, de nem kizárt, hogy megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház eközben lassan megtelik.","shortLead":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház...","id":"20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c4db8-1afc-45f1-9867-6d567d01bff0","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","timestamp":"2020. október. 28. 15:38","title":"Koronavírusos gócpont lett Kecskemét a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15698d51-5d8c-4e74-8ad9-eb0444899527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft tovább nehezíti azon felhasználói dolgát, akik még mindig a régi böngészővel, az Internet Explorerrel mennek fel a netre.","shortLead":"A Microsoft tovább nehezíti azon felhasználói dolgát, akik még mindig a régi böngészővel, az Internet Explorerrel...","id":"20201028_internet_explorer_bongeszes_bongeszo_microsoft_edge_weboldalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15698d51-5d8c-4e74-8ad9-eb0444899527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14db2ad9-e635-4ef8-913b-b5387f121c4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_internet_explorer_bongeszes_bongeszo_microsoft_edge_weboldalak","timestamp":"2020. október. 28. 10:04","title":"Novembertől több weboldalt is nehezebben lehet majd megnyitni az Explorerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]