Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f766a79-a31f-4f88-bdea-7f4409bbaf2f","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"A rendszerváltással hirtelen új megvilágításba került a 20. századi magyar történelem. Az 1956-os forradalom tabuja megdőlt, Horthy, Kádár történelmi szerepe átértékelődött. A történészek mellett a politikusok is nekiláttak, hogy narratívává formálják a közelmúlt történelmét – egy idő után magának a rendszerváltásnak a történetét is.","shortLead":"A rendszerváltással hirtelen új megvilágításba került a 20. századi magyar történelem. Az 1956-os forradalom tabuja...","id":"20201028_Ujrairt_torteneteink_tarsadalom_emlekezet_politika__Drotvago_sorozat_6_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f766a79-a31f-4f88-bdea-7f4409bbaf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b23b962-678f-4b9c-abf6-ccd01bde70ca","keywords":null,"link":"/360/20201028_Ujrairt_torteneteink_tarsadalom_emlekezet_politika__Drotvago_sorozat_6_resz","timestamp":"2020. október. 28. 18:00","title":"Újraírt történeteink: társadalom, emlékezet, politika – Drótvágó sorozat 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezésnek való hosszú távú kitettség 15 százalékkal növelheti világszerte a koronavírus-fertőzés okozta Covid–19 halálozási kockázatát egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmánya szerint.","shortLead":"A légszennyezésnek való hosszú távú kitettség 15 százalékkal növelheti világszerte a koronavírus-fertőzés okozta...","id":"20201028_legszennyezettseg_koronavirus_fertozes_covid_19_halalozasi_kockazata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51cf1c-2d72-4cf0-9747-5b487f589264","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_legszennyezettseg_koronavirus_fertozes_covid_19_halalozasi_kockazata","timestamp":"2020. október. 28. 08:03","title":"Ez 15%-kal növeli az esélyét annak, hogy belehal a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám nyitva hagyná egyelőre az iskolákat. A szakemberek „váltásos” karácsonyt javasolnak. ","shortLead":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám...","id":"20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce28995-a5f1-493f-b533-4b4056426138","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 28. 10:14","title":"Merkel: Karácsonyra összeomolhat az intenzív ellátás Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a gázolaj átlagára is alacsonyabb lesz.","shortLead":"Ezúttal a gázolaj átlagára is alacsonyabb lesz.","id":"20201028_benzin_gazolaj_uzemanyag_arcsokkenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66517809-6284-4565-a732-7ddc6136a026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_benzin_gazolaj_uzemanyag_arcsokkenes","timestamp":"2020. október. 28. 12:48","title":"Csökken az üzemanyagok ára pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Holdon a Földön bennünket érő sugárzás 200-szorosát kell elviselni. Az űrhajósokat 38 nap alatt érheti akkora dózis, mint azt, aki a Földön egész évben sugárzó anyagokkal dolgozik.","shortLead":"A kutatók szerint a Holdon a Földön bennünket érő sugárzás 200-szorosát kell elviselni. Az űrhajósokat 38 nap alatt...","id":"20201029_sugarterheles_urhajos_sugarzas_hold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03a0130-2b7d-49f1-a76f-2ffb4435f921","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_sugarterheles_urhajos_sugarzas_hold","timestamp":"2020. október. 29. 19:03","title":"Volna itt egy kis gond: komoly sugárterhelést kaphatnak az űrhajósok a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az szinte teljesen biztos, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően csak a következő egy év minimálbéréről lehet tárgyalni, de még erről is \"soha nem tapasztalt nehézségű\" egyeztetéseket várnak a tárgyalófelek.","shortLead":"Az szinte teljesen biztos, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően csak a következő egy év minimálbéréről lehet...","id":"20201029_minimalber_targyalas_berek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4b545b-498a-4f4d-b4a9-c39155de2c89","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_minimalber_targyalas_berek","timestamp":"2020. október. 29. 10:40","title":"Minden korábbinál nehezebb tárgyalások jöhetnek a 2021-es minimálbérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter a végstádiumú betegek, időskorúak vallási célzatú vigasztalásnak fontosságára hívta fel a figyelmet.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter a végstádiumú betegek, időskorúak vallási célzatú vigasztalásnak fontosságára hívta fel...","id":"20201028_kasler_miklos_pap_vallasi_vigasztalas_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48977ab-28f8-496b-b0b2-562962c04304","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kasler_miklos_pap_vallasi_vigasztalas_korhaz","timestamp":"2020. október. 28. 13:38","title":"Engedjék be soron kívül a vallási vigasztalást végzőket az egészségügyi intézményekbe – kéri Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91918196-8585-4eba-b24f-96c2df9f66e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkönnyű újdonság az ígéretek szerint úgy gyorsul, mint a legdurvább villanyautók, de a mozgatásáról egy 8 literes benzinmotor gondoskodik.","shortLead":"A szuperkönnyű újdonság az ígéretek szerint úgy gyorsul, mint a legdurvább villanyautók, de a mozgatásáról egy 8...","id":"20201028_bugatti_boldie_1850_loeros_auto_gyorsulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91918196-8585-4eba-b24f-96c2df9f66e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae277d26-5b58-47cf-939b-f0628975f4d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_bugatti_boldie_1850_loeros_auto_gyorsulas","timestamp":"2020. október. 28. 16:24","title":"Elképesztő számháborút indít a Bugatti 1850 lóerős új hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]