[{"available":true,"c_guid":"2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos projektjét. A sajátos személyzeti politika önkényes kormányzati döntésekkel párosul.","shortLead":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos...","id":"20201029_Erodfitogtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc1f4b1-ea7a-4586-af22-13e7dd835ee4","keywords":null,"link":"/360/20201029_Erodfitogtatas","timestamp":"2020. október. 29. 06:30","title":"Mészáros és egy 31 éves modell már feltűnt a Citadellánál, kérdés, marad-e a Szabadság-szobor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És még erre is másfél hónapot kellett várnia.","shortLead":"És még erre is másfél hónapot kellett várnia.","id":"20201028_segely_nyugdij_nyugdijas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f402cab-fe93-4c7b-b8c5-3d22942764ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_segely_nyugdij_nyugdijas","timestamp":"2020. október. 28. 06:51","title":"Egyszeri segélyt igényelt az államtól egy nyugdíjas, 50 forintot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf4549c-b8fc-40f2-8ff3-57ddbd23ddb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritkán adatik meg valakinek, hogy még az életében szobra legyen. Az egyik neves youtuber viszont a kivételek közé tartozik, saját, óriási szobrát készítette el 3D-s betonnyomtatással.","shortLead":"Ritkán adatik meg valakinek, hogy még az életében szobra legyen. Az egyik neves youtuber viszont a kivételek közé...","id":"20201029_zack_nelson_3d_beton_nyomtatas_szobor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf4549c-b8fc-40f2-8ff3-57ddbd23ddb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b8037a-8dd1-46eb-9b29-0bc4b69bdd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_zack_nelson_3d_beton_nyomtatas_szobor","timestamp":"2020. október. 29. 18:03","title":"3D-nyomtatóval készítette el saját óriásszobrát az ismert youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d3f7c3-28ab-4b43-8814-73a535d82bdb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Összefügg-e a családi élet az egészségügyi állapotunkkal? A statisztikák ezt sugallják, de a valódi helyzet ennél valószínűleg bonyolultabb.","shortLead":"Összefügg-e a családi élet az egészségügyi állapotunkkal? A statisztikák ezt sugallják, de a valódi helyzet ennél...","id":"202043_egeszseg_es_fittseg_tavaly_meg_feligmeddig_javult_ahelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7d3f7c3-28ab-4b43-8814-73a535d82bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86756570-1cbe-4216-86de-c41d28785eea","keywords":null,"link":"/360/202043_egeszseg_es_fittseg_tavaly_meg_feligmeddig_javult_ahelyzet","timestamp":"2020. október. 28. 07:00","title":"A párkapcsolat lehet az egészség titka, ha hiszünk a statisztikáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5060c9bb-efe1-445d-a9ef-f6cd29fcae59","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Új kockázatra hívta fel a figyelmet a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Vajon Vuhanban is ez volt a helyzet? – teszi fel a kérdést ártatlan arccal a Global Times.","shortLead":"Új kockázatra hívta fel a figyelmet a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Vajon Vuhanban is ez volt a helyzet? –...","id":"20201029_Global_Times_Fagyasztott_elelmiszerekkel_is_terjedhet_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5060c9bb-efe1-445d-a9ef-f6cd29fcae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f4b8ec-4025-4f03-9864-db61679991c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Global_Times_Fagyasztott_elelmiszerekkel_is_terjedhet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 29. 16:40","title":"Global Times: Fagyasztott élelmiszerekkel is terjedhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80fe561-bf58-4d8b-aaa3-7e597e6bcd61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveres férfi járókelőket fenyegetett az utcán Avignonhoz közel. A hírek szerint senki sem sérült meg.","shortLead":"Egy fegyveres férfi járókelőket fenyegetett az utcán Avignonhoz közel. A hírek szerint senki sem sérült meg.","id":"20201029_franciaorszag_fegyveres_avignon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c80fe561-bf58-4d8b-aaa3-7e597e6bcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8197364d-267a-42e8-bc6c-c3997ac398ed","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_franciaorszag_fegyveres_avignon","timestamp":"2020. október. 29. 14:21","title":"Újabb incidens Franciaországban: agyonlőttek egy fegyverest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"217-en haltak meg a járvány miatt egyetlen nap alatt. A 60 milliós országban közel 300 ezer aktív esetet tartanak számon, de a tesztelések is rekordot döntenek.","shortLead":"217-en haltak meg a járvány miatt egyetlen nap alatt. A 60 milliós országban közel 300 ezer aktív esetet tartanak...","id":"20201029_olaszorszag_koronavirus_ujabb_rekord_kozel_27_ezer_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca07781-436b-4f9f-9aba-1166b9722bae","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_olaszorszag_koronavirus_ujabb_rekord_kozel_27_ezer_fertozott","timestamp":"2020. október. 29. 18:59","title":"27 ezer új koronavírusost találtak Olaszországban, naponta dönt rekordot a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu szerint a következő években is a magánegészségügy térnyerése várható.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint a következő években is a magánegészségügy térnyerése várható.","id":"20201028_fizetos_egeszsegugy_maganegeszsegugy_profit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f218aa0-7553-41f5-8cf8-85e27947bd1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_fizetos_egeszsegugy_maganegeszsegugy_profit","timestamp":"2020. október. 28. 13:08","title":"Milliárdos profitot termel a fizetős magyar egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]