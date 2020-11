Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El még nem árulta, viszont beszélt arról is, befogadja-e a párt Hadházy Ákosékat.","shortLead":"El még nem árulta, viszont beszélt arról is, befogadja-e a párt Hadházy Ákosékat.","id":"20201030_FeketeGyor_Andras_mar_tudja_kit_javasol_miniszterelnoknek_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b3c4d-858e-4e60-b7c9-f254a2d6222d","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_FeketeGyor_Andras_mar_tudja_kit_javasol_miniszterelnoknek_a_Momentum","timestamp":"2020. október. 30. 20:41","title":"Fekete-Győr András már tudja, kit javasol miniszterelnöknek a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szülői szervezet érvel az oktatási intézmények nyitva tartása mellett.","shortLead":"Egy szülői szervezet érvel az oktatási intézmények nyitva tartása mellett.","id":"20201101_iskola_nem_gyerekmegorzo_allasfoglalas_az_iskolabezarasok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca28ebb4-b569-4e1c-ad12-9ca0cdb1f422","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_iskola_nem_gyerekmegorzo_allasfoglalas_az_iskolabezarasok_ellen","timestamp":"2020. november. 01. 16:15","title":"\"Az iskola nem gyerekmegőrző\" - állásfoglalás az iskolabezárások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színészlegenda demenciában szenvedett.","shortLead":"A színészlegenda demenciában szenvedett.","id":"20201101_Ez_mar_nem_volt_elet_szamara__felesege_vallomasa_Sean_Connery_utolso_eveirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233d3260-26a4-4f44-8d04-1d23b282c72f","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_Ez_mar_nem_volt_elet_szamara__felesege_vallomasa_Sean_Connery_utolso_eveirol","timestamp":"2020. november. 01. 14:24","title":"\"Ez már nem volt élet számára” - felesége vallomása Sean Connery utolsó éveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd41d710-3dc2-43eb-a0db-1e9a101b30ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag a Samsung is komolyan fontolóra vette, hogy a jövőre érkező Galaxy S21-et fülhallgató és töltőfej nélkül engedi a piacra. Az Apple új divatot teremtett?","shortLead":"Állítólag a Samsung is komolyan fontolóra vette, hogy a jövőre érkező Galaxy S21-et fülhallgató és töltőfej nélkül...","id":"20201030_samsung_galaxy_21_toltofej_fulhallgato_kihagyasa_apple_iphone_12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd41d710-3dc2-43eb-a0db-1e9a101b30ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c24a3-9ff2-43d2-8098-65399dc722aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_samsung_galaxy_21_toltofej_fulhallgato_kihagyasa_apple_iphone_12","timestamp":"2020. október. 30. 20:03","title":"A Samsung is kiveheti a töltőt és a fülest az új Galaxyk dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is százezrek követelik, vonja vissza a lengyel kormány az abortusztörvényt.","shortLead":"Továbbra is százezrek követelik, vonja vissza a lengyel kormány az abortusztörvényt.","id":"20201030_varso_tuntetes_lengyelorszag_abortusztorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e1c9d29-e533-405b-a194-1449e54a739b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec7ef8a-d8b5-4624-9d13-080c83588b69","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_varso_tuntetes_lengyelorszag_abortusztorveny","timestamp":"2020. október. 30. 20:10","title":"Tömve vannak Varsó utcái az abortusztörvény ellen tüntetőkkel, visszatértek a nacionalista ellentüntetők is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az elkövetőn kívül még három embert vettek őrizetbe, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában két napja elkövetett, három halálos áldozatot követelő merénylethez.","shortLead":" Az elkövetőn kívül még három embert vettek őrizetbe, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában két napja...","id":"20201031_A_nizzai_merenylet_ujabb_gyanusitottjait_vettek_orizetbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4785d76c-befb-41c0-bb7b-0a00fb5ba468","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_A_nizzai_merenylet_ujabb_gyanusitottjait_vettek_orizetbe","timestamp":"2020. október. 31. 14:49","title":"A nizzai merénylet újabb gyanúsítottjait vették őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e567e16f-6647-4edc-a6e9-44ba89f828fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel háromszor annyi település szemetét szállítanák Izsákra, mint most. A telepbővítés elleni tiltakozásra építette kampányát Mondok József ellenfele, aki alulmaradt az időközi választáson. Az újraválasztott polgármester nem megy szembe a beruházással, igaz, ha akarna, se nagyon tudna. A telepbővítés elleni tiltakozásra építette...","id":"20201031_Az_ujravalasztott_polgarmester_lenyomja_a_szemetet_az_izsakiak_torkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e567e16f-6647-4edc-a6e9-44ba89f828fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4e51d7-7b4c-433a-bee7-bd9ec362ce33","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_Az_ujravalasztott_polgarmester_lenyomja_a_szemetet_az_izsakiak_torkan","timestamp":"2020. október. 31. 08:30","title":"Az újraválasztott polgármester lenyomja a szemetet az izsákiak torkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is javítottak a japán fejlesztők. Kipróbáltuk a népszerű villanyautó nagyobb akkumulátorcsomagos változatát.","shortLead":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is...","id":"20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cc9781-e319-4af0-81a8-850a81745e23","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","timestamp":"2020. november. 01. 17:00","title":"Gyorsabban jársz, tovább érsz: teszten a Nissan Leaf e+ villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]