[{"available":true,"c_guid":"236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezer adag influenzaoltást vásárolt az állam.","shortLead":"Százezer adag influenzaoltást vásárolt az állam.","id":"20201031_ATV_A_kormanyhivatalokba_szallitottak_a_lefoglalt_vakcinakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7dae6f-f671-4546-8452-6809f076725c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_ATV_A_kormanyhivatalokba_szallitottak_a_lefoglalt_vakcinakat","timestamp":"2020. október. 31. 17:56","title":"ATV: A kormányhivatalokba szállították a lefoglalt vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80ea582-5e6c-46e5-85b1-a19c16ec7bf7","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: terror, csatatérállamok, beszoktatás, oltáskáosz, örök.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201101_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c80ea582-5e6c-46e5-85b1-a19c16ec7bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f978d8-cd23-4a09-b852-e4d7b4185094","keywords":null,"link":"/360/20201101_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. november. 01. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya kizárja a világot, elvágyódik és közben sokat sír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ec9f54-9a23-4357-8b62-a0d5d740ac88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 17 éves autóvezető meghalt a Károly körúton.","shortLead":"Egy 17 éves autóvezető meghalt a Károly körúton.","id":"20201101_Halalos_autobaleset_tortent_hajnalban_a_Belvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14ec9f54-9a23-4357-8b62-a0d5d740ac88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03177b18-5bfe-4f3e-9a49-0df9ca7672dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Halalos_autobaleset_tortent_hajnalban_a_Belvarosban","timestamp":"2020. november. 01. 07:33","title":"Halálos autóbaleset történt hajnalban a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec0ff62-dc73-404c-9489-62d279713a64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem állhat le az ország, megfontoltan kell bevezetni a korlátozásokat, de egyéni védekezéssel gátat lehet vetni a vírus terjedésének - mondta az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője aznap, amikor minden korábbinál több fertőzöttet találtak.","shortLead":"Nem állhat le az ország, megfontoltan kell bevezetni a korlátozásokat, de egyéni védekezéssel gátat lehet vetni a vírus...","id":"20201031_Operativ_torzs_egyeni_vedekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec0ff62-dc73-404c-9489-62d279713a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931cfd47-2524-4557-8377-df185d7050f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Operativ_torzs_egyeni_vedekezes","timestamp":"2020. október. 31. 12:53","title":"Operatív törzs: A kormány az egyéni védekezésre támaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f17b30-8955-41e1-b62f-6005d5165221","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a csömöri református templom felépüléséért tartott istentiszteleten beszélt.","shortLead":"A miniszterelnök a csömöri református templom felépüléséért tartott istentiszteleten beszélt.","id":"20201031_Templomrombolo_idoket_elunk_Orban_Viktor_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23f17b30-8955-41e1-b62f-6005d5165221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38519b87-05e3-4934-b14e-a937dd0a098b","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Templomrombolo_idoket_elunk_Orban_Viktor_szerint","timestamp":"2020. október. 31. 14:40","title":"Templomromboló időket élünk Orbán Viktor szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási Hivatalnak.","shortLead":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási...","id":"20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc42ed-309a-4fd9-bb8d-429f0b337c09","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","timestamp":"2020. november. 01. 16:41","title":"Az SZFE szerint a kuratórium próbálja akadályozni az oktatást, de ők folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves németországi független szervezet több szempontot is vizsgáló értékelésében nyolc víruskergető ért el maximális pontszámot.","shortLead":"A neves németországi független szervezet több szempontot is vizsgáló értékelésében nyolc víruskergető ért el maximális...","id":"20201031_avtest_ertekeles_legjobb_windowsos_virusirtok_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a80cce-66fa-46d7-9fdb-7ca613a39a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_avtest_ertekeles_legjobb_windowsos_virusirtok_letoltes","timestamp":"2020. október. 31. 08:03","title":"Melyik most a legjobb vírusirtó Windowsra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ea6d79-dd5a-4f26-adbd-92c758dbdfa2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szerkezet több mint 12 ezer tonnás volt, minden darabját újrahasznosítják majd.","shortLead":"A szerkezet több mint 12 ezer tonnás volt, minden darabját újrahasznosítják majd.","id":"20201030_Video_robbantas_volgyhid_Nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2ea6d79-dd5a-4f26-adbd-92c758dbdfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2042d47a-debd-48c9-8e94-691fe68adafc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_Video_robbantas_volgyhid_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 19:51","title":"Videón, ahogy felrobbantanak egy 340 méteres völgyhidat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]