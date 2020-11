Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli céghálóban is ott voltak.","shortLead":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli...","id":"20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7109dea3-5739-4913-8a34-42b14c9ba195","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","timestamp":"2020. október. 31. 14:48","title":"G7: A vizes vb-t szervező cég volt gazdasági igazgatója saját ismerőseivel kötött milliós szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is \"belekeverte\". A Nemzetközi Úszószövetség Angol utcai székházában egy lehallgatásbiztos helyiséget alakított volna ki. Egy magánnyomozót és egy exrendőrt bízott meg azzal, hogy derítsék ki, kik akarnak ártani neki és egykori feleségének, a később miniszterré kinevezett Bártfai-Mager Andreának. Miután a magyar hatóságok elől meglépett, Dubajba repült. Meglepő részletekre bukkantunk, miután megszereztük és átnyálaztuk a vizes vb egykori gazdasági igazgatója, a körözés alatt álló Balogh Sándor ellen folyó vesztegetési ügy aktáit. ","shortLead":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is \"belekeverte\"...","id":"20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f39cda-3f52-48b0-85cc-830fc523b7c7","keywords":null,"link":"/360/20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","timestamp":"2020. november. 02. 06:30","title":"Extitkosszolgával akarta kideríttetni, kik akarnak ártani a miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206d7ceb-89de-4a8e-82a6-2b0a5b10ab8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Osztrák tulajdonosa alaposan feltőkésítette a Belfry-csoport ingatlanüzemeltetőjét.","shortLead":"Osztrák tulajdonosa alaposan feltőkésítette a Belfry-csoport ingatlanüzemeltetőjét.","id":"202044_belfry_re_tokeemeles_szijj_uzlettarsanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=206d7ceb-89de-4a8e-82a6-2b0a5b10ab8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245f124b-c9b5-489b-a79c-9d056351853d","keywords":null,"link":"/360/202044_belfry_re_tokeemeles_szijj_uzlettarsanal","timestamp":"2020. október. 31. 11:10","title":"Százmilliókkal készül újabb megbízásaira a 4. leggazdagabb magyar üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440b229a-9450-4b73-9b75-c45cb13b1248","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A digitális világ térhódításától a genderkérdésig terjednek a művek témái a Telekom Művészeti Gyűjteményből rendezett tárlaton.","shortLead":"A digitális világ térhódításától a genderkérdésig terjednek a művek témái a Telekom Művészeti Gyűjteményből rendezett...","id":"202044_tarlat__utkozozonaban_egyensulyban__muvek_atelekom_muveszeti_gyujtemenybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440b229a-9450-4b73-9b75-c45cb13b1248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118ba96c-d2c1-4ef5-a4dd-2262aa06c39e","keywords":null,"link":"/360/202044_tarlat__utkozozonaban_egyensulyban__muvek_atelekom_muveszeti_gyujtemenybol","timestamp":"2020. október. 31. 16:10","title":"Kelet és Nyugat ütközőzónájáról, vagyis rólunk szól a Ludwig Múzeum új kiállítása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3c9423-ab11-4dcc-acff-b30c2cce64bf","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hosszú sorok kígyóznak az előre megnyitott választóhelyiségek előtt, és tízmilliószám érkeznek a postai szavazatok, ami részvételi rekordot ígér az amerikai elnökválasztáson. A verseny nem lefutott, Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszont minden tétjét Donald Trumpra tette.","shortLead":"Hosszú sorok kígyóznak az előre megnyitott választóhelyiségek előtt, és tízmilliószám érkeznek a postai szavazatok, ami...","id":"20201101_Trump_es_Biden_gyozelmi_eselyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3c9423-ab11-4dcc-acff-b30c2cce64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ace68c-6e3b-4150-9788-351a8f7b8bd9","keywords":null,"link":"/360/20201101_Trump_es_Biden_gyozelmi_eselyei","timestamp":"2020. november. 01. 13:30","title":"Trump és Biden esélyei, Orbán tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60e2249-ac2d-4dee-a154-a606c843e5b3","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Új népbetegségnek és világméretű problémának mondják a tíz év körüli gyermekek egyre szélesebb körben felbukkanó fogproblémáját.","shortLead":"Új népbetegségnek és világméretű problémának mondják a tíz év körüli gyermekek egyre szélesebb körben felbukkanó...","id":"202044__fogbetegseg__rejtett_gyengeseg__szetmorzsolodnak__gyerekfogas_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f60e2249-ac2d-4dee-a154-a606c843e5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0343ee-819f-4951-95f8-e92fd1c4e999","keywords":null,"link":"/360/202044__fogbetegseg__rejtett_gyengeseg__szetmorzsolodnak__gyerekfogas_kerdes","timestamp":"2020. október. 31. 08:30","title":"Új népbetegség: szétmorzsolódnak a gyerekek metszőfogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlépte az atlétika-világbajnokság ára a 200 milliárd forintos határt.","shortLead":"Átlépte az atlétika-világbajnokság ára a 200 milliárd forintos határt.","id":"20201031_atletika_vb_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dc12f9-375b-46f6-8e94-d3130a4df88e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_atletika_vb_stadion","timestamp":"2020. október. 31. 13:27","title":"Tovább drágult az atlétika-vb stadionja és környéke, most már a Puskás Arénánál is több pénzbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ec9f54-9a23-4357-8b62-a0d5d740ac88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 17 éves autóvezető meghalt a Károly körúton.","shortLead":"Egy 17 éves autóvezető meghalt a Károly körúton.","id":"20201101_Halalos_autobaleset_tortent_hajnalban_a_Belvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ec9f54-9a23-4357-8b62-a0d5d740ac88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03177b18-5bfe-4f3e-9a49-0df9ca7672dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Halalos_autobaleset_tortent_hajnalban_a_Belvarosban","timestamp":"2020. november. 01. 07:33","title":"Halálos autóbaleset történt hajnalban a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]