[{"available":true,"c_guid":"a1f036ec-eea4-4b57-88e3-c2efecf986f9","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Esélyét beváltva Luis Arce nyerte a bolíviai elnökválasztást, így az argentínai száműzetésben élő mentora, Evo Morales figyelmétől kísérve folytathatja a baloldali gazdaságpolitikát, amely látványos eredményt ért el a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésében, de kifulladni látszott.","shortLead":"Esélyét beváltva Luis Arce nyerte a bolíviai elnökválasztást, így az argentínai száműzetésben élő mentora, Evo Morales...","id":"202044_luis_arce_konyvelobol_boliviaiallamfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f036ec-eea4-4b57-88e3-c2efecf986f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dff6df-a5a1-41fd-91fc-ab48003a6db3","keywords":null,"link":"/360/202044_luis_arce_konyvelobol_boliviaiallamfo","timestamp":"2020. november. 02. 14:00","title":"Könyvelőként indult politikus őrizheti meg a szocializmust Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","shortLead":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","id":"20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6aa04b-03ab-4232-9a12-72322f571306","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","timestamp":"2020. november. 01. 18:04","title":"Ronaldo két góllal hangolt a Fradi-meccs előtt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d71a98f-8773-4ec3-afec-19a57573b1fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétvégén 221 fehérorosz tüntetőt vettek őrizetbe, az emberek állítólag már mindenre felkészültek.","shortLead":"A hétvégén 221 fehérorosz tüntetőt vettek őrizetbe, az emberek állítólag már mindenre felkészültek.","id":"20201102_minszk_tuntetes_lovesek_granatok_lukasenka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d71a98f-8773-4ec3-afec-19a57573b1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e3dbfd-452c-4ba4-8dda-b978c6b39ef5","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_minszk_tuntetes_lovesek_granatok_lukasenka","timestamp":"2020. november. 02. 08:39","title":"Gránátokkal oszlatták a tömeget, százakat tartóztattak le a minszki tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a748e67b-b486-4e3c-abd9-88a6e15f5d39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számlájukon decemberben jelenik meg majd a magasabb összegű fizetés. A most 20 százalékos emelés az ápolók bérrendezési programjának harmadik lépése.","shortLead":"A számlájukon decemberben jelenik meg majd a magasabb összegű fizetés. A most 20 százalékos emelés az ápolók...","id":"20201101_egeszsegugy_szakdolgozok_apolok_vedonok_beremelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a748e67b-b486-4e3c-abd9-88a6e15f5d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0afcb35-4172-4397-8744-954dca469578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_egeszsegugy_szakdolgozok_apolok_vedonok_beremelese","timestamp":"2020. november. 01. 10:46","title":"Mától ötödével emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Boris Johnson miniszterelnök bejelentheti a második nemzeti zárlatot, miután átlépte az egymilliót a covidos fertőzöttek száma.","shortLead":"Boris Johnson miniszterelnök bejelentheti a második nemzeti zárlatot, miután átlépte az egymilliót a covidos...","id":"20201031_Egy_honapos_zarlat_lesz_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245c88b1-fe32-4f7e-962f-ec9d665a1f31","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Egy_honapos_zarlat_lesz_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. október. 31. 18:13","title":"Egy hónapos zárlat lesz Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34532606-7642-4840-a916-89a812baa287","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Bár a fő gazdasági döntéseket az 1970-es és az 1980-as években a párt csúcsszervei hozták meg, a szakapparátus olykor tiltakozott. A Magyar Nemzeti Bank középvezetői például többször is felléptek a túlzott eladósodás ellen.","shortLead":"Bár a fő gazdasági döntéseket az 1970-es és az 1980-as években a párt csúcsszervei hozták meg, a szakapparátus olykor...","id":"202044__lazadozasok_azmnbben__veszjelentesek__titkos_ugykezeles__a_morgas_joga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34532606-7642-4840-a916-89a812baa287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388dd8d-d6d7-46e6-a369-db65d20610f5","keywords":null,"link":"/360/202044__lazadozasok_azmnbben__veszjelentesek__titkos_ugykezeles__a_morgas_joga","timestamp":"2020. november. 01. 16:00","title":"Hiába morogtak az MNB-ben, az MSZMP az államcsőd szélére vezette az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezer adag influenzaoltást vásárolt az állam.","shortLead":"Százezer adag influenzaoltást vásárolt az állam.","id":"20201031_ATV_A_kormanyhivatalokba_szallitottak_a_lefoglalt_vakcinakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236cc516-def6-49f2-9097-9d17933d9b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7dae6f-f671-4546-8452-6809f076725c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_ATV_A_kormanyhivatalokba_szallitottak_a_lefoglalt_vakcinakat","timestamp":"2020. október. 31. 17:56","title":"ATV: A kormányhivatalokba szállították a lefoglalt vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is javítottak a japán fejlesztők. Kipróbáltuk a népszerű villanyautó nagyobb akkumulátorcsomagos változatát.","shortLead":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is...","id":"20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cc9781-e319-4af0-81a8-850a81745e23","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","timestamp":"2020. november. 01. 17:00","title":"Gyorsabban jársz, tovább érsz: teszten a Nissan Leaf e+ villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]