Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"Mester Csaba","category":"360","description":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után, hogy elkészítette, előállt Homegrown című albumával.","shortLead":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után...","id":"202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd5f262-cf2d-475a-8ecd-3207b763a136","keywords":null,"link":"/360/202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","timestamp":"2020. november. 02. 17:00","title":"Az eltűnt idő nyomában járhatunk Neil Young új lemezét hallgatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56527fc2-486e-4f9c-81e3-83ebf3666ed8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó felismerhetetlenné vált, vezetője meghalt.","shortLead":"Az autó felismerhetetlenné vált, vezetője meghalt.","id":"20201101_Video_ahogyan_a_katasztrofavedelem_kuszkodik_a_Kiskoruton_oszlopra_csavarodott_auto_roncsaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56527fc2-486e-4f9c-81e3-83ebf3666ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48133896-eee6-4375-afff-7409030b118f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Video_ahogyan_a_katasztrofavedelem_kuszkodik_a_Kiskoruton_oszlopra_csavarodott_auto_roncsaval","timestamp":"2020. november. 01. 14:37","title":"Videó: A katasztrófavédelem küszködik a Kiskörúton oszlopra csavarodott autó roncsával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is” – mondja Dr. Kertész Tamás, a Farm Tojás Kft. ügyvezetője. A szakember szerint a társadalmi szemléletváltozás a keresleti oldalon is megjelenik, erre pedig jól reagálnak a környezettudatos beruházásokat támogató finanszírozópartnerek is.","shortLead":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is”...","id":"20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c087bfe9-0ace-442c-913a-1cf27540c3cb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","timestamp":"2020. november. 03. 11:30","title":"A tyúkok kímélése megtérülő befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még az Apple sem gondolta, hogy annyira nagy sikere lesz a nemrégiben bemutatott új iPhone-modelleknek, hogy meg kell emelnie a megrendeléseket beszállítói felé.","shortLead":"Talán még az Apple sem gondolta, hogy annyira nagy sikere lesz a nemrégiben bemutatott új iPhone-modelleknek, hogy meg...","id":"20201102_apple_iphone_12_megrendeles_beszallitok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24baca2-0c6a-4a70-b806-e951c7568fcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_iphone_12_megrendeles_beszallitok","timestamp":"2020. november. 02. 18:03","title":"Állítólag olyan jól fogynak az új iPhone-ok, hogy az Apple máris leadott egy újabb rendelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","shortLead":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","id":"20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813f9ea-4223-4376-88f7-5ae066a2dd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","timestamp":"2020. november. 02. 14:28","title":"Matolcsy: Ahol nincs infláció, ott nincs megtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A novemberi zárlat további 1 százalékponttal csökkentheti a német GDP-t – vélik a legtekintélyesebb német elemzőintézetek. Amennyiben a korlátozások november vége után is érvényben maradnak, az esés akár 2 százalékpont is lehet.","shortLead":"A novemberi zárlat további 1 százalékponttal csökkentheti a német GDP-t – vélik a legtekintélyesebb német...","id":"20201101_Igy_esik_a_nemet_gazdasag_a_korlatozasok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fcf8bf-08a8-4cf2-a1f8-2cc0308f1321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Igy_esik_a_nemet_gazdasag_a_korlatozasok_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 18:04","title":"Így esik a német gazdaság a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ennyiből még egy kis vállalkozást sem lehet indítani. ","shortLead":"Ennyiből még egy kis vállalkozást sem lehet indítani. ","id":"20201101_Ezzel_most_csak_a_Szerencsejatek_Zrt_jart_jol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb170e-7c23-416a-8e68-af3fc662659a","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Ezzel_most_csak_a_Szerencsejatek_Zrt_jart_jol","timestamp":"2020. november. 01. 16:42","title":"Ezzel most csak a Szerencsejáték Zrt. járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","shortLead":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","id":"20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d551ab8-d9ca-40f4-9e77-42a2e78d26ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 17:34","title":"Szijjártó ma az oroszokkal egyeztetett a vakcinájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]