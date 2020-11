Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek...","id":"20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22ce38-302d-4a95-b08b-a5beacdec02f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"\"Ha egy pillanatra hangsor lehetnék, akkor így néznék ki belülről\" – új klippel jelentkezett Apey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ennyiből még egy kis vállalkozást sem lehet indítani. ","shortLead":"Ennyiből még egy kis vállalkozást sem lehet indítani. ","id":"20201101_Ezzel_most_csak_a_Szerencsejatek_Zrt_jart_jol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb170e-7c23-416a-8e68-af3fc662659a","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Ezzel_most_csak_a_Szerencsejatek_Zrt_jart_jol","timestamp":"2020. november. 01. 16:42","title":"Ezzel most csak a Szerencsejáték Zrt. járt jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7de9536-52e9-43a4-985a-93869b4b5747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Huawei telefonokhoz készült EMUI 11-es verziója lesz az utolsó Android-alapú frissítés a készülékeken. A gyártó ezután saját oprendszere, a HarmonyOS felé fordul.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Huawei telefonokhoz készült EMUI 11-es verziója lesz az utolsó Android-alapú frissítés...","id":"20201102_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_android_emui_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7de9536-52e9-43a4-985a-93869b4b5747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e0d491-292b-4871-ab43-5e84c8632190","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_android_emui_11","timestamp":"2020. november. 02. 13:15","title":"A Huawei rövidesen elhagyhatja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztráliában eddig 27,5 ezer fertőzést regisztráltak, ami arányaiban sokkal kevesebb, mint más fejlett országokban","shortLead":"Ausztráliában eddig 27,5 ezer fertőzést regisztráltak, ami arányaiban sokkal kevesebb, mint más fejlett országokban","id":"20201101_Ausztraliaban_nem_talaltak_uj_fertozottet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd10fa-d6a1-4783-a8a0-29fb63fe5fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65c27ab-3450-4dd4-aa9d-d55bc30b704b","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Ausztraliaban_nem_talaltak_uj_fertozottet","timestamp":"2020. november. 01. 15:50","title":"Ausztráliában nem találtak új fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54397465-9c22-4604-b794-cab083d78a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunyt azonosításához a rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"Az elhunyt azonosításához a rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20201102_ismeretlen_holttest_duna_paks_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54397465-9c22-4604-b794-cab083d78a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dc3a19-cbc5-4fb0-b730-cc07d333c813","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_ismeretlen_holttest_duna_paks_rendorseg","timestamp":"2020. november. 02. 13:25","title":"Holttestet találtak a Duna paksi szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba5ef1-9181-4c2e-b42f-518d4ae895e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezen a hétvégén nehéz megkerülni, hogy a halállal foglalkozzunk, de az élet mellett a filmek is megtanítottak arra, hogy van, amit nem lehet megúszni. A filmtörténet legmeghatározóbb alkotásai forognak a halál körül, ami érthető is, végső soron drámai eszközként is elég erős az elmúlás. Szubjektív merítésünk a filmes gyászból.","shortLead":"Ezen a hétvégén nehéz megkerülni, hogy a halállal foglalkozzunk, de az élet mellett a filmek is megtanítottak arra...","id":"20201101_Ilyen_a_halal_szinesben_szelesvasznon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ba5ef1-9181-4c2e-b42f-518d4ae895e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a781dd75-96a1-4142-a143-6ebdb31ae366","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_Ilyen_a_halal_szinesben_szelesvasznon","timestamp":"2020. november. 01. 20:00","title":"Ilyen a halál színesben, szélesvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész kikosarazta őt – áll abban a levélben, amit egy szatirikus híroldal rakott össze korábban, de most újból népszerű lett.","shortLead":"Az egykori Apple-vezér, Steve Jobs is megkereste Sean Conneryt, hogy szerepeljen egy reklámban, de a színész...","id":"20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf6d12-2d0b-48a7-9bac-500aab5a32b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_sean_connery_halala_level_steve_jobs_apple_reklam","timestamp":"2020. november. 02. 14:34","title":"Megint terjed a kamu levél, amelyben Sean Connery kiosztja Steve Jobsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0956022-bb8a-4573-8bfd-84c4107b9f21","c_author":"MTI","category":"elet","description":"25 évet kapott egy amerikai férfi, aki három templomot gyújtott fel.","shortLead":"25 évet kapott egy amerikai férfi, aki három templomot gyújtott fel.","id":"20201103_Templom_gyujtogatas_amerikai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0956022-bb8a-4573-8bfd-84c4107b9f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57423d42-21e3-44b6-8838-b1450d8582da","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Templom_gyujtogatas_amerikai_ferfi","timestamp":"2020. november. 03. 10:12","title":"Azért gyújtott fel templomokat, hogy blackmetálosként felvághasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]