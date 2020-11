Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Egy szempillantás alatt újra itt a rendeleti kormányzás, de a mindennapi élet nem sokban változik, a korlátozások enyhék, az iskolák sem zárnak be, egyre nehezebb helyzetbe kerül viszont egészségügy és a gazdaság.","shortLead":"Egy szempillantás alatt újra itt a rendeleti kormányzás, de a mindennapi élet nem sokban változik, a korlátozások...","id":"20201104_Korlatok_kozt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=945dabad-cbf7-4a93-baab-6e08e95067b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475fe296-df26-48f4-9cf4-0a8604dbd46b","keywords":null,"link":"/360/20201104_Korlatok_kozt","timestamp":"2020. november. 04. 13:00","title":"A szabadságjogokat gyorsan korlátozza a kormány, a vírus elleni lépései viszont lassúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41704e4e-98be-4e19-8e19-296215cea526","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hollandiából hozott be egy banda kokaint és szintetikus drogokat. A bűnszervezet vezetőjére életfogytiglant kért az ügyészség. ","shortLead":"Hollandiából hozott be egy banda kokaint és szintetikus drogokat. A bűnszervezet vezetőjére életfogytiglant kért...","id":"20201104_vademeles_obuda_drogfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41704e4e-98be-4e19-8e19-296215cea526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2d0eaa-42ef-4a7d-89eb-5d2b7094cc34","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_vademeles_obuda_drogfogas","timestamp":"2020. november. 04. 10:36","title":"Vádat emeltek az óbudai 200 milliós drogfogás ügyében, egy 71 éves nő is gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos esély, mert a Fidesz folyton méri a közvélemény ingadozását, amihez tudja igazítani a politikáját és játékszabályokat is. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos...","id":"20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d62ef8-c98b-4fe7-a6d9-472786db92fd","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","timestamp":"2020. november. 04. 13:27","title":"Hadházy Ákos: Hazudunk, ha azt mondjuk, az összefogás mindent megold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az államadósság minél nagyobb része van hazai kézben, annál jobb – mondta a pénzügyminiszter.","shortLead":"Az államadósság minél nagyobb része van hazai kézben, annál jobb – mondta a pénzügyminiszter.","id":"20201103_Varga_Mihaly_Mar_az_allamadossag_negyedet_a_magyar_emberek_finanszirozzak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8611cfb-4666-4cf2-a833-c1f730ac5eca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Varga_Mihaly_Mar_az_allamadossag_negyedet_a_magyar_emberek_finanszirozzak","timestamp":"2020. november. 03. 12:53","title":"Varga Mihály: Már az államadósság negyedét a magyar emberek finanszírozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae41625-3d28-4309-95be-080c78045698","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Magyar Hang munkatársa, Végh László kapta idén a Hemző Károly-díjat. A fotográfus \"folyamatos elmélyült munkásságával, a szakmai tudás fölényes birtoklásával és a valóban hosszú éveken átívelő riportjaival magasodott ki az idei mezőnyből\", a pénzjutalommal és a Capa Központ F8 Galériájában kiállítási lehetőséggel járó elismerést pedig az erdélyi katolikus plébánosról szóló riportjáért kapta. A pap Európa- és világbajnok kutyaszánhatjó, 12-13 huskyról gondoskodik. Az ő eltökéltségét, különös hobbiját mutatja be Végh László riportja.","shortLead":"A Magyar Hang munkatársa, Végh László kapta idén a Hemző Károly-díjat. A fotográfus \"folyamatos elmélyült...","id":"20201104_Hemzo_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae41625-3d28-4309-95be-080c78045698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b2ea2-54d5-452b-8cdc-146256b4a601","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201104_Hemzo_dij","timestamp":"2020. november. 04. 18:02","title":"A kutyaszánhajtó plébánosról szóló fotóriportért jár idén a Hemző-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dffa773-61ff-4698-b70e-1fc4b4da759f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pletykák szerint hamarosan minden korábbinál nagyobb benzinmotor kerülhet az amerikai izomautó aktuális kivitelébe.","shortLead":"Pletykák szerint hamarosan minden korábbinál nagyobb benzinmotor kerülhet az amerikai izomautó aktuális kivitelébe.","id":"20201103_68_literes_v8ast_kaphat_a_ford_mustang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dffa773-61ff-4698-b70e-1fc4b4da759f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa01ecb-e16d-422a-8148-ece7f34d7e5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_68_literes_v8ast_kaphat_a_ford_mustang","timestamp":"2020. november. 03. 09:21","title":"6,8 literes V8-ast kaphat a Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor főtanácsadója Clinique, Clarins és Biotherm termékekre költött tízezreket. ","shortLead":"Orbán Viktor főtanácsadója Clinique, Clarins és Biotherm termékekre költött tízezreket. ","id":"20201103_Hegedus_Zsuzsa_kozmetikai_termek_kozpenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b88f9d-eee8-4e74-8a93-c5e0ebe20b16","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Hegedus_Zsuzsa_kozmetikai_termek_kozpenz","timestamp":"2020. november. 03. 15:15","title":"DK: Hegedűs Zsuzsa drága kozmetikai termékeket is vásárolt az adófizetők pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezúttal az olasz bajnok érkezik Magyarországra a Bajnokok Ligájában, a Puskás Arénában 20 ezer néző előtt játszhat a két csapat.","shortLead":"Ezúttal az olasz bajnok érkezik Magyarországra a Bajnokok Ligájában, a Puskás Arénában 20 ezer néző előtt játszhat...","id":"20201104_FerencvarosJuventus_ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de09a866-b146-4c68-980d-f8b093db7c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb4656a-829b-46ac-91a4-2959da29bee8","keywords":null,"link":"/sport/20201104_FerencvarosJuventus_ELO","timestamp":"2020. november. 04. 20:44","title":"Ferencváros - Juventus - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]